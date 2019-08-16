إرهاب

ارتفاع عدد ضحايا انفجار مسجد بباكستان إلى 26 قتيلا ومصابا

تحرير:أ.ش.أ ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م
انفجار - صورة أرشيفية
انفجار - صورة أرشيفية
أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة المصابين جراء الانفجار الذي وقع داخل أحد المساجد في منطقة "كجلاك" بمدينة "كويتا"، إلى 22 مصابا بالإضافة إلى أربعة قتلى على الأقل. وقال قائد شرطة كويتا "عبد الرزاق شمية"، في تصريحات نقلتها قناة "جيو نيوز" الباكستانية، إنه تم تنفيذ الانفجار بواسطة عبوة ناسفة تم زرعها أسفل مقعد خشبي لإمام المسجد. وأضافت القناة أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الانفجار.
وقتل شخص، السبت الماضي، جراء إطلاق نار داخل مسجد في النرويج، فيما اعتقلت السلطات شخصا على خلفية الحادث. صحيفة "ميرور" البريطانية، ذكرت أن شخصا واحدا على الأقل أصيب في إطلاق نار بأحد مساجد أوسلو. ونقلت الصحيفة البريطانية عن موقع "Dagbladet" النرويجي، أن الشرطة اعتقلت شخصا، ولم تكشف عن هويته. كما لم يكشف
اقرأ المزيد
بوكو حرام

6 قتلى في هجوم انتحاري نفذته امرأة بتشاد

قتل نحو 6 أشخاص في تفجير انتحاري نفذته امرأة بتشاد، وفقا لما أعلنه الجيش التشادي، اليوم الأربعاء، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير. وتشهد منطقة بحيرة تشاد تجدد هجمات جماعة "بوكوحرام" الإرهابية النيجيرية منذ يونيو 2018، وسجلت منذ ذلك الوقت 9 هجمات لبوكوحرام في الأراضي التشادية. وفي نهاية مارس قتل 23 جنديا تشاديا في هجوم على قاعدة متقدمة على الضفة الشمالية الشرقية للبحيرة، أما في يونيو الماضي، فقتل 11 عسكريا تشاديا، في هجوم نفذته "بوكوحرام" واستهدف بلدة تقع في منطقة بحيرة تشاد غربي البلاد.
حركة الشباب

قتيل في انفجار جنوب الصومال.. و«حركة الشباب» تتبنى

لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، جراء انفجار استهدف قاعدة عسكرية في إقليم شبيلي، جنوبي الصومال. ونقل راديو "دالسان" الصومالي أن انتحاريا فجر نفسه بالقرب من قاعدة عسكرية في إقليم شبيلي السفلي، مضيفًا أن صحفيا يعمل في راديو القوات المسلحة قتل أثر الانفجار، وفقا لـ"رويترز". وأعلنت حركة الشباب الإرهابية، مسؤوليتها عن التفجير الذي وصفته بـ"المزدوج" واستهدف القاعدة العسكرية جنوبي الصومال. وأوضحت "رويترز" أن الحادث وقع في منطقة أوديغل، وهي منطقة زراعية على طول نهر شابيل، على بعد 70 كم جنوب غرب العاصمة مقديشو.
المصلون

شجاعة مسلمين تمنع تكرار هجوم «كرايستشيرش» في النرويج

في 15 مارس الماضي، عاش المسلمون حول العالم لحظات عصيبة بعد أن تعرض مسجدان في مدينة "كرايستشيرش" النيوزيلندية لهجوم أسفر عن مقتل 51 شخصا. والسبت الماضي، كاد الأمر يتكرر، لكن هذه المرة في النرويج، حيث اقتحم مسلح مسجدا وهو يحمل عددا من الأسلحة النارية وأطلق النار على المصلين الذين كانوا يحتفلون بوقفة عرفات. وأعلنت الشرطة النرويجية أن شخصا أصيب في الهجوم على المسجد الواقع في إحدى ضواحي العاصمة النرويجية أوسلو، وأن مشتبها به قد اعتقل، وأضافت أن إطلاق النار يتم التحقيق فيه باعتباره محاولة إرهابية، وأن المسلح مشتبه فى قيامه بقتل شقيقته الصغرى.
مسجد-النور-فى-النرويج

الشرطة النرويجية: حادث المسجد هجوم إرهابي

قالت الشرطة النرويجية اليوم الأحد، إن السلطات النرويجية تتعامل مع إطلاق النار الذي وقع أمس داخل مسجد قرب «أوسلو»، والذى نتجه عنه إصابة شخص بجروح طفيفة، بوصفه «محاولة هجوم إرهابي»، لأن منفذ الهجوم أرداد أن ينشر الرعب خاصة وأن المعطيات التي جمعتها الشرطة تظهر أن منفذ الهجوم كانت لديه توجهات متطرفة ومواقف معادية،.. وعثرت الشرطة على العديد من الأسلحة، كان المهاجم قد تركها داخل المسجد، وتمكن شخص في المكان من السيطرة على المهاجم قبل وصول قوات الأمن للقبض عليه، بحسب العربية.
اقرأ المزيد من الأخبار
المصلون

شجاعة مسلمين تمنع تكرار هجوم «كرايستشيرش» في النرويج

في 15 مارس الماضي، عاش المسلمون حول العالم لحظات عصيبة بعد أن تعرض مسجدان في مدينة "كرايستشيرش" النيوزيلندية لهجوم أسفر عن مقتل 51 شخصا. والسبت الماضي، كاد الأمر يتكرر، لكن هذه المرة في النرويج، حيث اقتحم مسلح مسجدا وهو يحمل عددا من الأسلحة النارية وأطلق النار على المصلين الذين كانوا يحتفلون بوقفة عرفات. وأعلنت الشرطة النرويجية أن شخصا أصيب في الهجوم على المسجد الواقع في إحدى ضواحي العاصمة النرويجية أوسلو، وأن مشتبها به قد اعتقل، وأضافت أن إطلاق النار يتم التحقيق فيه باعتباره محاولة إرهابية، وأن المسلح مشتبه فى قيامه بقتل شقيقته الصغرى.
رئيس الوزراء الدنماركي

انفجار جديد يضرب مركزا للشرطة وسط العاصمة الدنماركية

وقع انفجار خارج مركزا للشرطة بوسط العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت. وقالت الشرطة إن الانفجار ضرب مركزا للشرطة في حي نوريبرو بكوبنهاجن، مضيفة أنه لم يسفر عن وقوع أي إصابات. وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء برايان اريكسون، إن خدمات الطوارئ انتقلت إلى موقع الانفجار بعد استدعاءها بسبب ضوضاء مرتفعة في المنطقة. وجاء هذا الحادث بعد انفجار تسبب في تحطم نوافذ وتضرر واجهة مبنى وكالة الضرائب الدنماركية في كوبنهاجن في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي.
انفجار-سيارة-مفخخة (1)

«داعش» يُعلن مسؤوليته عن انفجارين وقعا في كابول

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الانفجارين المتتابعين اللذين وقعا، أمس الخميس، في العاصمة الأفغانية "كابول". وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الجمعة، أن التنظيم الإرهابي أعلن ذلك عبر وكالة "أعماق" التابعة له، حيث زعم داعش بأن هو المسؤول عن الانفجارات المتتالية بما في ذلك الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة تقل موظفين حكوميين من وزارة التعدين والبترول في الحي السادس عشر من العاصمة. وأعلنت حركة طالبان أنها المسؤولة عن انفجار سيارة مفخخة في منطقة ديسبشاري في كابول، ما أسفر عن مقتل 9 مواطنين أجانب.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org