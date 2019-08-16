سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

ارتفاع عدد ضحايا انفجار مسجد بباكستان إلى 26 قتيلا ومصابا

تحرير:أ.ش.أ ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م
انفجار - صورة أرشيفية
انفجار - صورة أرشيفية
أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة المصابين جراء الانفجار الذي وقع داخل أحد المساجد في منطقة "كجلاك" بمدينة "كويتا"، إلى 22 مصابا بالإضافة إلى أربعة قتلى على الأقل. وقال قائد شرطة كويتا "عبد الرزاق شمية"، في تصريحات نقلتها قناة "جيو نيوز" الباكستانية، إنه تم تنفيذ الانفجار بواسطة عبوة ناسفة تم زرعها أسفل مقعد خشبي لإمام المسجد. وأضافت القناة أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الانفجار.
وقتل شخص، السبت الماضي، جراء إطلاق نار داخل مسجد في النرويج، فيما اعتقلت السلطات شخصا على خلفية الحادث. صحيفة "ميرور" البريطانية، ذكرت أن شخصا واحدا على الأقل أصيب في إطلاق نار بأحد مساجد أوسلو.ونقلت الصحيفة البريطانية عن موقع "Dagbladet" النرويجي، أن الشرطة اعتقلت شخصا، ولم تكشف عن هويته. كما لم يكشف
اقرأ المزيد
دونالد-ترامب (2)

الدنمارك ترد على ترامب: جزيرة جرينلاند «مش للبيع»

قال وزير خارجية جرينلاند آني لون باجر، أكبر جزيرة في العالم، إن الجزيرة الدنماركية، ليست معروضة للبيع، معلقا على تقارير إعلامية قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش سرا مع مستشاريه فكرة شراء جرينلاند، بحسب "رويترز". وأضاف الوزير: "نحن منفتحون على التجارة لكننا لسنا للبيع". فيما اعتبر رئيس الوزراء الدنماركي السابق لارس لوكه راسموسن، الخبر مجرد "كذبة أبريل" وجاءت في غير موعدها تماما". وناقش ترامب مع مساعديه ومستشاريه فكرة شراء الولايات المتحدة جزيرة جرينلاند، الأكبر في العالم، كوسيلة لتوسيع رقعة الأراضي الأمريكية، بحسب "رويترز".
انفجار-فى-العراق

مقتل وإصابة 16 شخصا في انفجار مسجد بباكستان

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 12 آخرون؛ أثر وقوع انفجار اليوم الجمعة، في أحد المساجد بمنطقة «كجلاك» في مدينة «كويتا» الباكستانية. ونقلت قناة «جيو نيوز» الباكستانية عن الشرطة قولها إنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الانفجار، غير أنها لم تورد المزيد من التفاصيل حول ملابسات الانفجار. وقتل شخص، السبت الماضي، جراء إطلاق نار داخل مسجد في النرويج، فيما اعتقلت السلطات شخصا على خلفية الحادث. صحيفة "ميرور" البريطانية، ذكرت أن شخصا واحدا على الأقل أصيب في إطلاق نار بأحد مساجد أوسلو.
حادث-طعن

حادث طعن بسكين خارج مبنى وزارة الداخلية في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية، إصابة رجل قرب مكاتب الحكومة البريطانية، في لندن، ونفت الشرطة أن يكون الحادث عملا إرهابيا، موضحة أنه حادث طعن. وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن الرجل مصاب بجروح في الوجه، بينما كانت الدماء تسيل على جبهته، وتم اقتياده من أمام مبنى وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الخميس. وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الشرطة البريطانية، أنه لا يوجد ما يدل على أنه عمل إرهابي، أو له صلة بوزارة الداخلية.
احتجاجات- فى-مطار هونج-كونج

تظاهرات هونج كونج تهدد فرص إنهاء الحرب التجارية

بدت الأزمة الحالية في هونج كونج تتجه إلى أعقد مستوياتها وأصعبها، خاصة في ظل رغبة الولايات المتحدة لاستغلال هذه التظاهرات كأداة ضغط رئيسة على الصين من أجل التوصل إلى صيغة أفضل بالنسبة لواشنطن في الحرب التجارية بين البلدين. وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، صعدت الصين من إجراءاتها في التعامل مع التظاهرات المستمرة منذ شهرين في الإقليم، بما في ذلك إغلاق مطار هونج كونج الدولي، الخطوة التي اعتبرها المتظاهرون تصعيدًا واضحًا من جانب بكين في تلك الأزمة المشتعلة منذ ما يزيد على شهرين.
اقرأ المزيد من الأخبار
حادث-نووي

بعد روسيا.. كيف تؤمن مصر حدودها من التسرب الإشعاعي؟

تطورات جديدة تظهرها التقارير الصادرة يوميا من روسيا على خلفية حادث التسريب الإشعاعي فى مقاطعة أرخانجيلسك، ما يطرح تساؤلات مصحوبة بقلق، إن كانت مصر بعيدة عن روسيا بمسافات تجعلها في مأمن من هذا التسريب، إلا أن هناك حالة جدل وخوف تزايدت على وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما وأن 5 موظفين تابعين لشركة روساتوم الروسية النووية المتعاقدة مع مصر لتنفيذ المحطة النووية المصرية الأولى في الضبعة قتلوا بالحادث، وأوضحت روساتوم أن موظفيها كانوا يقدمون الدعم الهندسي والتقني المتعلق بالوقود المستخدم في محرك الصواريخ.
حادث-نووي

بعد حادث روسيا.. أسوأ 6 كوارث نووية في التاريخ

أسفر انفجار وقع في موقع لاختبار الصواريخ في شمال غرب روسيا عن مقتل خمسة أشخاص يعملون لحساب وكالة الطاقة النووية الحكومية "روساتوم"، كما تسبب في ارتفاع مستويات الإشعاع. واعترفت شركة "روساتوم" في بيان أن الحادث وقع خلال اختبار صاروخ يعمل بالطاقة النووية، وأضافت أنه "تم إجراء الاختبار في منصة بحرية، وبعد الانتهاء من الاختبارات، اشتعل الوقود الصاروخي، ووقع بعدها انفجار، وبعد ذلك سقط العديد من العاملين في البحر". وتسبب الحادث في انبعاث إشعاعات نووية وصلت إلى نحو 16 ضعف المعدل الطبيعي في مدينة "سيفيرودفينسك" التي تبعد 25 ميلا عن الحادث.
المفاعل

رعب في العالم بسبب حادث روسيا النووي.. هل تتأثر مصر؟

امتلأت مواقع التواصل الروسية خلال الأيام القليلة الماضية، بالمنشورات الغاضبة، بعد السرية التي فرضتها حكومة بلادهم على واقعة انفجار نووي صغير في موقع اختبار عسكري الأسبوع الماضي. حيث قال دانيل كوتسيوبينسكي، أحد سكان سان بطرسبرج الذي يضغط على المسؤولين المحليين للحصول على معلومات: "حتى لو لم يكن الأمر خطيرا كما يبدو، فإننا نستحق أن نعرف". وقع الحادث، الذي تم إخفاؤه، يوم الخميس في مركز اختبار الأسلحة البحرية "نينوسكا" على ساحل البحر الأبيض في شمال روسيا، وتضمن على ما يبدو اختبارا لنوع جديد من صواريخ كروز تعمل بالطاقة النووية كما يقول المحللون.
صواريخ حوثية

اشتباكات بين المقاومة الجنوبية والحوثيين في يافع

شنت ميليشيات الحوثي الانقلابية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، هجومًا عنيفًا على مواقع عسكرية في منطقة يافع التابعة لمحافظة لحج في جنوب اليمن، انطلاقاً من محافظة البيضاء وسط اليمن، وذلك لأول مرة منذ بداية انقلاب الحوثيين في 2014. وأكدت مصادر ميدانية، أن ميليشيا الحوثي شنت هجومًا واسعًا باتجاه منطقة السر في يافع، مشيرين إلى أن معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة تحدث الآن، حيث تتصدى قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني لهذا الهجوم، بحسب العريبة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org