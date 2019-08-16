ارتفاع عدد ضحايا انفجار مسجد بباكستان إلى 26 قتيلا ومصابا
تحرير:أ.ش.أ
١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م
انفجار - صورة أرشيفية
أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة المصابين جراء الانفجار الذي وقع داخل أحد المساجد في منطقة "كجلاك" بمدينة "كويتا"، إلى 22 مصابا بالإضافة إلى أربعة قتلى على الأقل.
وقال قائد شرطة كويتا "عبد الرزاق شمية"، في تصريحات نقلتها قناة "جيو نيوز" الباكستانية، إنه تم تنفيذ الانفجار بواسطة عبوة ناسفة تم زرعها أسفل مقعد خشبي لإمام المسجد.
وأضافت القناة أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الانفجار.
وقتل شخص، السبت الماضي، جراء إطلاق نار داخل مسجد في النرويج، فيما اعتقلت السلطات شخصا على خلفية الحادث. صحيفة "ميرور" البريطانية، ذكرت أن شخصا واحدا على الأقل أصيب في إطلاق نار بأحد مساجد أوسلو.ونقلت الصحيفة البريطانية عن موقع "Dagbladet" النرويجي، أن الشرطة اعتقلت شخصا، ولم تكشف عن هويته. كما لم يكشف
وقتل شخص، السبت الماضي، جراء إطلاق نار داخل مسجد في النرويج، فيما اعتقلت السلطات شخصا على خلفية الحادث. صحيفة "ميرور" البريطانية، ذكرت أن شخصا واحدا على الأقل أصيب في إطلاق نار بأحد مساجد أوسلو.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن موقع "Dagbladet" النرويجي، أن الشرطة اعتقلت شخصا، ولم تكشف عن هويته. كما لم يكشف الموقع النرويجي عن مدى خطورة الإصابة التي لحقت بالضحية، الذي كان متواجدا بـ"مركز النور الإسلامي". شهود عيان أفادوا، بأن منفذ الهجوم شخص أبيض يرتدي قبعة.
وشرت الشرطة في أوسلو تغريدة على موقع "تويتر" أشارت فيها إلى حادثة إطلاق النار، مؤكدة اعتقالها المشتبه به في تنفيذ الهجوم.
جدير بالذكر أن واقعة إطلاق النار ليست الأولى، حيث قام مجهولون بإطلاق النار على مسجد في مدينة مالمو، أقصى جنوب السويد.