لماذا يسعى ترامب لشراء جزيرة جرينلاند من الدنمارك؟

أثارت بعض التقارير التي تتناول رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شراء جزيرة جرينلاند الدنماركية، تكهنات بشأن موقف بلادها من الصفقة التاريخية

تحرير:محمود نبيل ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ ص

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من المعروف عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وَلَعه الشديد بالتفاخر بثروته الضخمة وقوتها الشرائية الفعالة، وهو الأمر الذي يظهر من خلال حرصه على وضع اسمه على المباني والمصاعد في برج ترامب، إلا أن آخر صيحات طموحه كانت شراء أرض أجنبية. طموحات ترامب التي يعلن عنها بشكل مستمر في العديد من الوسائل الإعلامية تمثل النهج الذي يستحوذ على فكر الرئيس الأمريكي، ورغبته في الحصول على كل ما ارتفع سعره وقيمته على مستوى العالم، وهو الأمر الذي قاده إلى التفكير في شراء جزيرة جرينلاند في الدنمارك.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي أبدى اهتمامًا واضحًا بشراء الأراضي الجليدية الممتدة في الدنمارك لصالح الولايات المتحدة، وطلب من مساعديه استكشاف احتمالية وفرص إتمام الصفقة مع الدنمارك في المستقبل القريب. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين محاولات