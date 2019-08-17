لماذا يسعى ترامب لشراء جزيرة جرينلاند من الدنمارك؟

أثارت بعض التقارير التي تتناول رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شراء جزيرة جرينلاند الدنماركية، تكهنات بشأن موقف بلادها من الصفقة التاريخية
من المعروف عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وَلَعه الشديد بالتفاخر بثروته الضخمة وقوتها الشرائية الفعالة، وهو الأمر الذي يظهر من خلال حرصه على وضع اسمه على المباني والمصاعد في برج ترامب، إلا أن آخر صيحات طموحه كانت شراء أرض أجنبية.
طموحات ترامب التي يعلن عنها بشكل مستمر في العديد من الوسائل الإعلامية تمثل النهج الذي يستحوذ على فكر الرئيس الأمريكي، ورغبته في الحصول على كل ما ارتفع سعره وقيمته على مستوى العالم، وهو الأمر الذي قاده إلى التفكير في شراء جزيرة جرينلاند في الدنمارك.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي أبدى اهتمامًا واضحًا بشراء الأراضي الجليدية الممتدة في الدنمارك لصالح الولايات المتحدة، وطلب من مساعديه استكشاف احتمالية وفرص إتمام الصفقة مع الدنمارك في المستقبل القريب.
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محاولات
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي أبدى اهتمامًا واضحًا بشراء الأراضي الجليدية الممتدة في الدنمارك لصالح الولايات المتحدة، وطلب من مساعديه استكشاف احتمالية وفرص إتمام الصفقة مع الدنمارك في المستقبل القريب.
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محاولات ترامب في هذا الصدد بدأت بسعيه نحو الحصول على رأي متخصص من مستشاري البيت الأبيض، إلا أن ذلك لم يكن بمنزلة إشارة واضحة إلى عزمه المضي قدمًا في هذه الصفقة، حيث قالت وول ستريت جورنال إن هناك اختلافا حول مدى جدية تعامل الرئيس مع الأمر.
وفور ورود أنباء عن أن ترامب وضع نصب عينيه الحصول على هذه الجزيرة من الدنمارك، انتشرت العديد من التغريدات التي تتناول الأمر، حيث حاول النقاد عبثا العثور على تقييم عقاري لمساحة 811000 ميل مربع في منطقة زيلو الدنماركية، بينما حاول آخرون حساب قيمة جرينلاند حال موافقة البلاد على بيعها.
وعلى الرغم من السرعة التي أثيرت بها الفكرة، فهي ليست من وحي الخيال، إذ سبق لعدد من المسؤولين في الولايات المتحدة الحديث بشأنها، ففي عام 1946، حاول الرئيس الأمريكي هاري ترومان شراء جرينلاند من الدنمارك مقابل 100 مليون دولار لصالح الولايات المتحدة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض.
ولم تكن هذه المحاولة مستوحاة من لا شيء، حيث كانت هناك سابقة أكثر نجاحًا ترجع إلى عام 1917 عندما استحوذت الولايات المتحدة على جزر الهند الغربية الدنماركية، وأعادت تسميتها لتصبح جزر فيرجن الأمريكية، وهو الأمر الذي شجع الرؤساء في الولايات المتحدة على مواصلة السعي للحصول على تلك الجزيرة.
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يمتلك الجيش الأمريكي بالفعل قاعدة جوية كبيرة في جرينلاند تقع بالشمال الغربي من الجزيرة، وتضم 600 فرد، وهي تملك مهمة أساسية في نظام الرادار العالمي التابع للولايات المتحدة، الأمر الذي يجعل واشنطن حريصة منذ عدة عقود على امتلاكها.
ويسافر ترامب إلى الدنمارك الشهر المقبل في أول زيارة رسمية له للمملكة، على الرغم من أنه لا يعتقد أن جرينلاند ستكون على جدول الأعمال.
وذكرت الصحيفة الأمريكية "مجلة" أن الرئيس أثار القضية في مأدبة عشاء العام الماضي، والتي أشار خلالها إلى إرهاق الدنمارك من الدعم المالي الذي تمنحه للإقليم المتمتع بالحكم الذاتي، في محاولة واضحة لوضع أقدام الولايات المتحدة على الجزيرة من خلال إبرام صفقة مع الدولة الأوروبية.
وخلال تلك المأدبة، طرح فكرة شراء الولايات المتحدة للجزيرة، وسأل الضيوف الآخرين: "ما رأيكم، يا رفاق، في ذلك؟".
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ولم يخرج حتى الآن رد رسمي من بريطانيا بشأن تلك التقارير، غير أن رئيس الوزراء الدنماركي السابق لارس لوكه راسموسن، قال عبر حسابه على تويتر: "لا بد أنها كذبة أبريل.. جاءت في غير موعدها تماما".
ومن المتوقع أن يكون الرد الرسمي للدنمارك مشابها لما قالته في هذا الأمر منذ 70 عاما تقريبا، عندما حاول ترومان إجراء هذه الصفقة.