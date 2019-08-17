منظف لطيف.. 4 نصائح للحصول على بشرة صافية

النوم من العوامل الأساسية في كل شيء، وعدم الحصول على قدر كافٍ من النوم يؤدي إلى بشرة باهتة غير نضرة على الإطلاق، كأن الحزن يتحدث من خلال معالم وجهك وصحتك
من وقت لآخر نحتاج إلى تغيير روتين العناية بالبشرة من أجل الحفاظ على بشرة صافية خالية من العيوب والشوائب، ننادي دائمًا بأهمية الاسكرابات الطبيعية، على سبيل المثال السكر البني مع العسل أو الملح مع ماء الورد، وعلى الجانب الآخر، توجد من يلجأن إلى المنتجات باهظة الثمن، إذ حان الوقت للتوقف عن ذلك، فتوجد بعض الحيل البسيطة التي تستطيعين من خلالها الحفاظ على بشرتك في معدلات صحية عالية، على سبيل المثال المرطبات من أفضل ما يمكن أن تواظبي عليها، نقلًا عن "healthline".
في كثير من الأحيان يكون من الصعب التعرف على ما تحتاجه البشرة لتصبح صحية بشكل كبير، مع ارتفاع درجات الحرارة والتعرق المستمر، كما أننا في كل يوم نندهش أمام مختلف أنواع منتجات العناية والتجميل، إذ ما الذي تحتاجه بشرتك لتصبح نضرة وحيوية، ما الذي يساعد بشكل كبير، وأي منها يسبب تهيج واحمرار البشرة، ما يلي
في كثير من الأحيان يكون من الصعب التعرف على ما تحتاجه البشرة لتصبح صحية بشكل كبير، مع ارتفاع درجات الحرارة والتعرق المستمر، كما أننا في كل يوم نندهش أمام مختلف أنواع منتجات العناية والتجميل، إذ ما الذي تحتاجه بشرتك لتصبح نضرة وحيوية، ما الذي يساعد بشكل كبير، وأي منها يسبب تهيج واحمرار البشرة، ما يلي بعض من الخطوات التي يمكن أن تضعيها في اعتبارك للحصول على بشرة صافية:
1- اغسلي وجهك مرتين في اليوم
إذا كنت تعانين من الرؤوس السوداء، أو من ذوات البشرة الدهنية، لا تنسى غسيل وجهك باستمرار، فعليك أن تجعليه روتينا يوميا بعد الاستيقاظ مباشرة من النوم في الصباح، وبالنسبة للمساء فعليك بتكرار ذلك أيضًا، فغسل الوجه يعتبر بمفرده روتين عناية صحيا للبشرة، يجب أن تداومي عليه حتى إذا كنت لست بحاجة لتنظيف وجهك، وللتأكد من ذلك بشكل عملي، قامت دراسة بالتركيز على آلية غسل الوجه، إذ قامت المشاركات بغسل وجوههن 4 مرات بشكل يومي خلال 6 أسابيع، وفي نهاية الدراسة، كان يوجد تحسن ملحوظ في حب الشباب بالنسبة للاتي قمن بغسل وجوههن مرتين في اليوم، أما بالنسبة للمشاركات اللاتي قمن بالغسل مرة في اليوم فلديهن زيادة كبيرة في البثور وحب الشباب.
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2- استخدام منظف لطيف
تمتلئ معظم الصيدليات بجميع أنواع منظفات الوجه، ولكن محاولة معرفة أي منها مناسب لك ليس أمرا سهلا على الإطلاق، ولكن عليك أن تتفهمي شيئًا أن المنظفات التي تحتوي على العديد من المكونات قد تكون غير فعالة، وعلى الجانب الآخر، يمكن لمطهر خفيف بدون الكثير من المكونات أن يعمل بنفس القدر من الخيارات الأكثر تكلفة.
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3- الاسترخاء
وضحت العديد من الدراسات وجود علاقة قوية بين التوتر وحب الشباب، فإذا مررت بتجربة سيئة أو موقف جعلك تشعرين بالضيق أو الحزن، حاولي قدر الإمكان أن تبحثي عن طرق فعالة للتخفيف من التوتر بطريقة صحية، على سبيل المثال:
ممارسة التمرينات الرياضية بشكل معقول لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.
تمرينات متعلقة بالتنفس
اليوجا مهمة
التأمل خيار مثالي لمدة دقائق
حاولي قدر الإمكان أن تمارسي المعالجات المتعلقة بالأصوات مثل الاستماع إلى مقطوعة موسيقية مفضلة لك.
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4- الحصول على قدر كافٍ من النوم
النوم من العوامل الأساسية في كل شيء، وعدم الحصول على قدر كافٍ من النوم يؤدي إلى بشرة باهتة غير نضرة على الإطلاق، كأن الحزن يتحدث من خلال معالم وجهك وصحتك، ووفقًا لدراسة نشرت في 2015، فنحو ما يقرب من 65% من المشاركات في الدراسة اللاتي كن يعانين من تعب وإرهاق شديد، كانت لديهن معدلات مرتفعة من حب الشباب، كما قال مؤلفو الدراسة، إن في كثير من الأحيان، قلة النوم تجعل الجسم يفرز مكونات تسبب التهابات، إذ عليك بالحصول على ما يقرب من 8 ساعات يوميًا للحفاظ على صحة الجسم والوظائف الحيوية كلها.
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