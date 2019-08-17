منظف لطيف.. 4 نصائح للحصول على بشرة صافية

النوم من العوامل الأساسية في كل شيء، وعدم الحصول على قدر كافٍ من النوم يؤدي إلى بشرة باهتة غير نضرة على الإطلاق، كأن الحزن يتحدث من خلال معالم وجهك وصحتك

تحرير:إسراء سليمان ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

بشرة صافية

من وقت لآخر نحتاج إلى تغيير روتين العناية بالبشرة من أجل الحفاظ على بشرة صافية خالية من العيوب والشوائب، ننادي دائمًا بأهمية الاسكرابات الطبيعية، على سبيل المثال السكر البني مع العسل أو الملح مع ماء الورد، وعلى الجانب الآخر، توجد من يلجأن إلى المنتجات باهظة الثمن، إذ حان الوقت للتوقف عن ذلك، فتوجد بعض الحيل البسيطة التي تستطيعين من خلالها الحفاظ على بشرتك في معدلات صحية عالية، على سبيل المثال المرطبات من أفضل ما يمكن أن تواظبي عليها، نقلًا عن "healthline".

في كثير من الأحيان يكون من الصعب التعرف على ما تحتاجه البشرة لتصبح صحية بشكل كبير، مع ارتفاع درجات الحرارة والتعرق المستمر، كما أننا في كل يوم نندهش أمام مختلف أنواع منتجات العناية والتجميل، إذ ما الذي تحتاجه بشرتك لتصبح نضرة وحيوية، ما الذي يساعد بشكل كبير، وأي منها يسبب تهيج واحمرار البشرة، ما يلي