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منظف لطيف.. 4 نصائح للحصول على بشرة صافية

النوم من العوامل الأساسية في كل شيء، وعدم الحصول على قدر كافٍ من النوم يؤدي إلى بشرة باهتة غير نضرة على الإطلاق، كأن الحزن يتحدث من خلال معالم وجهك وصحتك
تحرير:إسراء سليمان ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
بشرة صافية
بشرة صافية
من وقت لآخر نحتاج إلى تغيير روتين العناية بالبشرة من أجل الحفاظ على بشرة صافية خالية من العيوب والشوائب، ننادي دائمًا بأهمية الاسكرابات الطبيعية، على سبيل المثال السكر البني مع العسل أو الملح مع ماء الورد، وعلى الجانب الآخر، توجد من يلجأن إلى المنتجات باهظة الثمن، إذ حان الوقت للتوقف عن ذلك، فتوجد بعض الحيل البسيطة التي تستطيعين من خلالها الحفاظ على بشرتك في معدلات صحية عالية، على سبيل المثال المرطبات من أفضل ما يمكن أن تواظبي عليها، نقلًا عن "healthline".
في كثير من الأحيان يكون من الصعب التعرف على ما تحتاجه البشرة لتصبح صحية بشكل كبير، مع ارتفاع درجات الحرارة والتعرق المستمر، كما أننا في كل يوم نندهش أمام مختلف أنواع منتجات العناية والتجميل، إذ ما الذي تحتاجه بشرتك لتصبح نضرة وحيوية، ما الذي يساعد بشكل كبير، وأي منها يسبب تهيج واحمرار البشرة، ما يلي
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تخلصي من الرؤوس السوداء في الأنف.. بـ«ماسك الطين»

تعاني معظم الفتيات من مشكلات جلدية في البشرة، وتعد من أكثر المشكلات التي تقابلهن، وليس الفتيات فقط ولكن الرجال أيضًا، خاصة الرؤوس السوداء التي تظهر على الأنف مصحوبة بقليل من النمش، ويرجع ذلك إلى تراكم العرق والأتربة العالقة في المسام، وعلى المدى الطويل تنتشر بشكل كبير مما يعطي مظهرا غير لائق، وللتخلص منها يمكنك اتباع روتين عناية خاص بالأنف، أو تطبيق ماسكات طبيعية مثل ماسك التين المغربي، فهو مقشر طبيعي بجانب المكونات الطبيعية التي يحتوي عليها، نقلًا عن "healthline".
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صداع وبكتيريا وقشرة.. تجنب النوم وشعرك مبلل

توجد العديد من المقولات التي كنا نرددها دائمًا، على سبيل المثال "الشعر زينة البنت"، ليست هذه مجرد خرافة، ولكن بالفعل يكتمل مظهر أي شخص في العالم عند العناية بالشعر، ولكن مع الحياة السريعة، توجد بعض العادات السيئة التي نفعلها وتؤدي إلى تلف الشعر بشكل ملحوظ، على سبيل المثال استخدام منتجات عناية بالشعر مجهولة المصدر، أو الصبغات المتكررة، وغيرها من الأشياء المؤذية التي نفعلها بشعرنا، ومن بينها الاستحمام والنوم بشعر رطب دون تجفيفه بشكل سليم، حسبما ذكر موقع "dailyhealthpost"
جفاف البشرة

استغلي إجازة العيد واعتني ببشرتك بـ10 حيل بسيطة

الصيف يحتاج لعناية خاصة بالبشرة والشعر، حيث درجات الحرارة المرتفعة التي تؤدي للعرق الزائد والتعرض لأشعة الشمس التي تسبب التصبغات والبقع وتكون السبب الأساسي في ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة، ومع إجازة عيد الأضحى يمكنك تطبيق مجموعة من المسكات التي تساعدك في التخلص من مشاكل الجفاف والاحمرار، في السطور التالية نساعدك في التعرف على روتين خاص للعناية بالبشرة في العيد وتقديم مجموعة من النصائح للعناية بجمال بشرتك في الصيف، مع بعض العادات التي يجب على الفتيات تجنبها خلال فصل الصيف للابتعاد عن مشاكل البشرة.
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