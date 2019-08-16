الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

تحرير:محمد حسن صيام ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م

الأهلي وبيراميدز

تنقل قناة تايم سبورت مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة كأس مصر والتي تقام في الثامنة من مساء غد السبت، حيث حصلت تايم سبورت على حقوق بث مباريات بطولة الكأس عبر شاشتها، كما تنقل قناة أون سبورت، وقناة نايل سبورت المباراة أيضًا عبر شاشتيهما. وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أمام نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء غد السبت، في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، بقيادة جهاد جريشة.

وكان سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام قد أعلن في وقت سابق بعد تعيينه عن إسناد جميع مباريات الفرق المصرية لطواقم تحكيم محلية، وتقرر حضور 75 فردًا من كل نادٍ من مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للأهلي وبيراميدز، وتم إرسال خطاب لاتحاد الكرة بأسماء الحضور من أجل إخطار الجهات الأمنية به. كان الأهلي قد صعد

وكان سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام قد أعلن في وقت سابق بعد تعيينه عن إسناد جميع مباريات الفرق المصرية لطواقم تحكيم محلية، وتقرر حضور 75 فردًا من كل نادٍ من مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للأهلي وبيراميدز، وتم إرسال خطاب لاتحاد الكرة بأسماء الحضور من أجل إخطار الجهات الأمنية به.

كان الأهلي قد صعد لدور ثمن نهائي كأس مصر على حساب الترسانة بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدفين، وهو ما حققه بيراميدز أيضًا أمام طنطا بالفوز عليه بنفس النتيجة.

يذكر أن الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز سيلاقي فريق حرس الحدود في مباراة ستأتي ضمن دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر نسخة (2018 -2019).