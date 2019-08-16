رياضة

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

تحرير:محمد حسن صيام ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م
الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
تنقل قناة تايم سبورت مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة كأس مصر والتي تقام في الثامنة من مساء غد السبت، حيث حصلت تايم سبورت على حقوق بث مباريات بطولة الكأس عبر شاشتها، كما تنقل قناة أون سبورت، وقناة نايل سبورت المباراة أيضًا عبر شاشتيهما. وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أمام نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء غد السبت، في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، بقيادة جهاد جريشة.
وكان سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام قد أعلن في وقت سابق بعد تعيينه عن إسناد جميع مباريات الفرق المصرية لطواقم تحكيم محلية، وتقرر حضور 75 فردًا من كل نادٍ من مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للأهلي وبيراميدز، وتم إرسال خطاب لاتحاد الكرة بأسماء الحضور من أجل إخطار الجهات الأمنية به. كان الأهلي قد صعد
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أدريان 1

أدريان يكشف عن موقفه من مباراة الريدز المقبلة

علق الإسباني أدريان حارس مرمى فريق ليفربول على موقفه من المشاركة فى المباراة القادمة للريدز والتى سيواجه فيها ساوثهامبتون والمقرر أن تقام غدا فى تمام الساعة الرابعة على ملعب ساينت مارى فى إطار الأسبوع الثانى من الدورى الإنجليزي (البريميرليج) . وقال أدريان في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "لا أعلم، لقد كان موقف الإصابة غريبا جدا، كنا نحتفل باللقب، وفجأة وجدت مشجع يركض نحونا وانزلق أمامي، وفرد الأمن انزلق أيضا لأتعرض لعرقلة وإصابة في كاحلي". وأكمل صاحب الـ32 عاما: "أشعر بتحسن كبير اليوم، وأتمنى أن أكون جاهزا لمباراة الغد أمام ساوثهامبتون"،
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ديسابر: نشعر بالجنون بسبب مواجهة الأهلي في الكأس

تحدث سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن مواجهة نظيره الأهلي المرتقبة المقرر لها غدًا السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر، مشيرًا إلى أن هدفه هو الفوز بلقب الدوري المصري". وأضاف ديسابر خلال حواره مع صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية:" إنها مباراة عظيمة تنتظرنا، على الرغم من كونها في دور الـ 16 من البطولة، الانتصار على الأهلي يجعلنا على بُعد ثلاث مباريات أخرى في طريق الحصول على اللقب، نحن نشعر بجنون خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلا أن بيراميدز انتصر مرتين على الأهلي في الدوري".
إدين هازارد

يغيب لمدة شهر.. ريال مدريد يعلن إصابة هازارد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن إصابة نجمه البلجيكي إيدين هازارد، في أثناء التدريبات قبل يوم واحد من افتتاح مشوار الفريق بالدوري الإسباني (الليجا) في الموسم الجديد (2019-2020). وقال نادي ريال، في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الجمعة، إن الفحوصات التي أجراها هازارد عقب تدريبات الفريق اليوم الجمعة أكدت إصابته في الفخذ اليسرى، وهي الإصابة التي قد تبعده عن الملاعب لأربعة أسابيع، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني في انتظار آخر التطورات بشأن حالته.
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سباستيان-ديسابر (5)

ديسابر: نشعر بالجنون بسبب مواجهة الأهلي في الكأس

تحدث سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن مواجهة نظيره الأهلي المرتقبة المقرر لها غدًا السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر، مشيرًا إلى أن هدفه هو الفوز بلقب الدوري المصري". وأضاف ديسابر خلال حواره مع صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية:" إنها مباراة عظيمة تنتظرنا، على الرغم من كونها في دور الـ 16 من البطولة، الانتصار على الأهلي يجعلنا على بُعد ثلاث مباريات أخرى في طريق الحصول على اللقب، نحن نشعر بجنون خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلا أن بيراميدز انتصر مرتين على الأهلي في الدوري".
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جريشة حكمًا لموقعة الأهلي وبيراميدز في الكأس

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء غد السبت، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بقيادة جهاد جريشة، ويعاونه هاني عبد الفتاح مساعدا أول ويوسف البساطي مساعدًا ثانيًا، وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، وطارق سامي حكما إضافيا أول ومحمود ناجي حكما إضافيا ثانيا. وكان سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام قد أعلن في وقت سابق بعد تعيينه عن إسناد جميع مباريات الفرق المصرية لطواقم تحكيم محلية.
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تعرف على موقف الأهلي من التعاقد مع رامون دياز

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أن رامون دياز، المدرب الأرجنتيني المعروف، خارج الحسابات حتى الآن في القلعة الحمراء، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الجمعة، إنه لا توجد رغبة في إقالة أو رحيل مارتن لاسارتي والتعاقد مع دياز، وبسؤاله عن إمكانية تغيّر قرار الإدارة في حالة الهزيمة غدًا من بيراميدز وتوديع بطولة كأس مصر، أجاب المصدر بأنه لا يجوز استباق الأحداث أو وجود تربص وتصيّد للمدرب الأوروجوياني، بل الأساس هو الدعم والمساندة له ولكل مقام مقال بعد ذلك.
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الأهلي يبدأ استعداداته لموقعة بيراميدز في الكأس

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل، في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر، وجاء ذلك بعدما حصل لاعبو المارد الأحمر على إجازة من التدريبات أمس الإثنين بعد مواجهة «اطلع بره» بطل جنوب السودان، والتي أُقيمت مساء الأحد الماضي، ضمن ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، وانتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.
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