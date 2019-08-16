سحل «كلب» وقطع جسده بالسكين.. ضبط جزار في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٥ م

صورة أرشيفية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، القبض على جزار؛ على خلفية اتهامه بسحل كلب وتعذيبه وتقطيع جسده بواسطة سلاح أبيض «سكين» في الطريق العام أمام المارة بمنطقة «العصلوجي» التابعة لدائرة المركز، قبل أن يقوم بجره بواسطة دراجة بخارية «موتوسيكل»، فيما جرى التحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بقيام جزار بتعذيب كلب وسحله أمام المواطنين بمنطقة «العصلوجي» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق. وتبين من التحريات قيام المدعو «مجدي.ع.ال» وشهرته «مجدي