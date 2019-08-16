جريمة

سحل «كلب» وقطع جسده بالسكين.. ضبط جزار في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ألقى رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، القبض على جزار؛ على خلفية اتهامه بسحل كلب وتعذيبه وتقطيع جسده بواسطة سلاح أبيض «سكين» في الطريق العام أمام المارة بمنطقة «العصلوجي» التابعة لدائرة المركز، قبل أن يقوم بجره بواسطة دراجة بخارية «موتوسيكل»، فيما جرى التحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بقيام جزار بتعذيب كلب وسحله أمام المواطنين بمنطقة «العصلوجي» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق. وتبين من التحريات قيام المدعو «مجدي.ع.ال» وشهرته «مجدي
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أسرة سيدة بالشرقية تتهم زوجها بقتلها وإحراقها

في أول تطور لواقعة العثور على ربة منزل، في منتصف العقد الثالث من العمر، جثةً هامدةً، متأثرةً بإصابتها بحروق من الدرجات الثلاث، وذلك داخل منزلها بدائرة مركز شرطة ههيا، بمحافظة الشرقية، اتهمت أسرة المجني عليها زوجها (محامٍ) بإشعال النيران فيها حتى فارقت الحياة، وذلك على أثر خلافات بينهما كونها الزوجة الثانية له، بينما أفاد الجيران أن الزوج ترك ابنه من المجني عليها رفقة صاحب محل «سوبر ماركت»، قبل أن يصعد إلى المنزل ويشعل النيران في زوجته، التي أفادت التحريات الأولية أنها كانت تمر بمرحلة اكتئاب.
القبض-على-متهم

بسبب ملابس العيد.. حل لغز الزوجة القتيلة بالشرقية

تمكن رجال مباحث قسم شرطة الصالحية الجديدة، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، من كشف غموض واقعة العثور على ربة منزل، بمنتصف العقد الثالث من عمرها، جثة هامدة داخل منزلها بدائرة القسم؛ إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خلافات نشبت بينها وبين زوجها، كانت الشرارة الأولى فيها الحديث حول شراء ملابس جديدة واقتراحات «خروجات العيد»، إلا أن الأمر تطور للتشابك بالأيدي وسقوط الزوجة جثة هامدة وقد فارقت الحياة، بينما جرى ضبط الزوج المتهم، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.
اقراص-مخدرة

لضبطهم أدوية مخدرة.. صيدلي يعتدي على حملة تفتيش

اتهمت حملة من إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة ببنى سويف، صاحب صيدلية بإحدى قرى مركز إهناسيا بالتعدى عليهم بمعاونة أهليته، بعد ضبطهم أدوية جنسية مجهولة المصدر داخل الصيدلية، وتبين أن أفراد الحملة 3 أطباء من إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة وصادر لهم قرار بالتفتيش على الصيدلية ولهم صفة مأمور الضبط القضائي، طبقا للمادة 85 من قانون 127 لسنة 1955. وقال الأطباء الثلاثة في أقوالهم بمحضر الشرطة، إنهم كانوا فى حملة على الصيدليات الواقعة بنطاق قرى مركز إهناسيا قاموا خلالها بالمرور على أكثر من عشر صيدليات فى نطاق قرى المركز.
«التحرير» ترافق الداخلية خلال حملة أمنيه بكرداسة-1

سكين الشرف..النيابة تعاين مكان ذبح فتاتين بالحوامدية

فرضت قوات الشرطة بالحوامدية كردونا أمنيا على مسرح جريمة ذبح فتاتين على يد والدهما لتمكين فريق من نيابة حوادث جنوب الجيزة من معاينة المكان، وتبين أن المجني عليهما في العقد الثاني من عمرهما، كما كشفت المعاينة التي تمت في حضور فريق من مباحث قطاع الجنوب بالجيزة عن وجود آثار ذبح في الرقبة وطعنات متفرقة في عدة مناطق بجسدي الضحيتين. وأمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي لبيان أسباب وتوقيت الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع الشهود وأسرة المجني عليهما.
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نصاب-ينتحل-صفة-مستشار (1)

بأوراق مضروبة.. نصاب السويس انتحل صفة مستشار (صور)

نجح ضباط مباحث إدارة المرور بالسويس، صباح اليوم الجمعة، في ضبط سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية مزورة، يحمل قائدها رخص مزيفة وادعى انتمائه للهيئة القضائية. وكانت إدارة المرور قد شنت حملات لضبط المخالفين بشوارع السويس بقيادة العميد محمد عبد الله قائد المرور، وخلال الحملة اشتبه ضباط مباحث المرور فى سيارة «BMW» تحمل لوحة معدنية تنتمي للهيئة القضائية. بفحص اللوحة المعدنية تبين، أن أرقامها مزورة وأن جميع الأوراق التي يحملها قائد سيارة مزورة، وعلى الفور قام المقدم محمد ماهر ورئيس مباحث المرور بضبط المتهم وترحيله إلى قسم شرطة السويس.
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مسجل وامرأتان يقتلون رجلا رجمًا بالحجارة في الشرقية

لقي عاطل مصرعه، اليوم الأربعاء، على أثر نشوب مشاجرة بينه وبين أحد أصدقائه، مطلوب في عدة قضايا، حيث تبين وقوع مشاجرة بسبب خلافات مالية بين الطرفين، بعدما استدان الأول من الثاني مبلغًا من المال وماطل في سداده، ليستعين صديقه بامرأتين لقتله رميا بالحجارة حتى فارق الحياة فور سقوطه في مياه الترعة أمام مجمع محاكم بلبيس، بمحافظة الشرقية، وجرى ضبط المتهمين الثلاثة والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
ذبح-اضحية-العيد‎ (3)

«أضاحي العيد» تقطع أيادي 30 جزارا في الشرقية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، اليوم الاثنين، حصيلة الجزارين «ضحايا» ذبح الأضاحي ممن استقبلتهم مستشفيات المحافظة خلال يومي العيد، حيث بلغ العدد الإجمالي ثلاثين حالة من عدة قرى بأنحاء المحافظة، جميعهم مصابون بجروح قطعية في اليدين وإصابات طفيفة بأنحاء متفرقة بالجسد، وذلك أثناء قيامهم بعملية ذبح الأضاحي، والتي انطلقت فور صلاة عيد الأضحى، صباح أمس الأحد، فيما جرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم، والتصريح بخروجهم جميعًا فور تلقي الإسعافات اللازمة.
تعذيب

تسول وعذاب.. إيداع نبيلة وأشقائها الثلاثة بدار رعاية

أصدرت نيابة فاقوس العامة، برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، قرارا بإيداع الطفلة «نبيلة» بنت الثلاثة عشر ربيعًا، بدار رعاية الأطفال بمدينة بلبيس، وإيداع أشقائها الثلاثة في دار رعاية البنين بمدينة الزقازيق، بعد قيام والد الطفلة وشقيقته ونجل شقيقته بالاشتراك في تعذيب الطفلة، وذلك بالتعدي عليها وكسر قدمها لأكثر من مرة لإجبارها على التسول والإنفاق عليه، لأن الأب عاطل عن العمل وكان يتقاضى منها مئة جنيه «يومية» عن تسولها ببندر المدينة، وكادت الإصابة تتسبب في بتر قدمها.
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