رشيدة طليب تلغي زيارتها إلى إسرائيل: أرفض إسكاتي

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٤٩ م

رشيدة طليب

أعلنت النائب في الكونجرس الأمريكي، رشيدة طليب، أنها قررت إلغاء زيارتها إلى إسرائيل، لأن إجراءها سيخالف كل ما تؤمن به وما وعدت الفلسطينيين به، بحسب "سي إن إن". وقالت طليب في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "عندما فزت، أعطيت الشعب الفلسطيني الأمل أن هناك من سيقول الحقيقة أخيرا حول الأوضاع غير الإنسانية". وتابعت النائب في الكونجرس تغريدتها قائلة: "لا أستطيع السماح لدولة إسرائيل بأن تأخذ هذا النور عبر إهانتي واستغلال حبي لجدتي من أجل إخضاعي لسياساتها الجائرة والعنصرية".

وأضافت طليب قائلة: "إسكاتي والتعامل معي كمجرمة ليس ما تريد (جدتها) أن تراه مني، سيقتل هذا الأمر قطعة مني، لقد قررت أن زيارة جدتي في هذه الظروف الجائرة سيخالف كل ما أؤمن به- الوقوف ضد العنصرية والجور والظلم".وكانت إسرائيل قد رفضت السماح لطليب ونظيرتها إلهان عمر بزيارتها، وذلك كون أن هاتين النابين تسعيان