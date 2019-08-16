ديسابر: نشعر بالجنون بسبب مواجهة الأهلي في الكأس

تحرير:أحمد سعيد ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ م

ديسابر

تحدث سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن مواجهة نظيره الأهلي المرتقبة المقرر لها غدًا السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر، مشيرًا إلى أن هدفه هو الفوز بلقب الدوري المصري". وأضاف ديسابر خلال حواره مع صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية:" إنها مباراة عظيمة تنتظرنا، على الرغم من كونها في دور الـ 16 من البطولة، الانتصار على الأهلي يجعلنا على بُعد ثلاث مباريات أخرى في طريق الحصول على اللقب، نحن نشعر بجنون خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلا أن بيراميدز انتصر مرتين على الأهلي في الدوري".

وعن طموح المدرب الفرنسي مع بيراميدز قال:" طموحنا هو حصد لقب الدوري في الموسم الجديد، الفريق أنهى الدوري في المركز الثالث الموسم الماضي، ولذلك سنقاتل على اللقب". وتابع: "نحن نمتلك القوام الذي يساعدنا على ذلك، وهدفنا رفع قيمة بيراميدز التسويقية أيضا". وأردف: "نحن نبدأ من مسافة بعيدة عن الباقي، من حيث



وعن طموح المدرب الفرنسي مع بيراميدز قال:" طموحنا هو حصد لقب الدوري في الموسم الجديد، الفريق أنهى الدوري في المركز الثالث الموسم الماضي، ولذلك سنقاتل على اللقب".



وتابع: "نحن نمتلك القوام الذي يساعدنا على ذلك، وهدفنا رفع قيمة بيراميدز التسويقية أيضا".



وأردف: "نحن نبدأ من مسافة بعيدة عن الباقي، من حيث الموارد البشرية والقاعدة الجماهيرية أيضا، لسنا في حجم الأهلي والزمالك حتى الآن، يمكنكم أن تقولوا أننا النسخة الإفريقية المُصغرة من باريس سان جيرمان".



وتابع: "البطولة الإفريقية مارثون طويل، إذا تخطينا الدور الحالي، سنواجه فريقا من الجزائر ولا نعلم أين يمكننا الوصول في البطولة".



واختتم: "في الدوري المصري، من المؤكد أننا لا نملك تجربة مثل الأهلي ولكننا لسنا أقل قوة، نحن نُريد هز تسلسل الهرم المصري الرياضي".



