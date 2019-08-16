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خلاف بين سيدة وصاحب مطعم سوري يثير ضجّة على «فيسبوك»

مشادة بين سيدة وصاحب مطعم سوري شهير في الإسكندرية بسبب تنظيف البوتاجاز أمام شرفتها يتسبب في أزمة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.. والحي: جار اتخاذ الإجراءات اللازمة.
تحرير:محمد مجلي ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ م
المطعم بالإسكندرية
المطعم بالإسكندرية
لعبة القط والفأر بين السكان وأصحاب المحال التجارية سواء المطاعم أو الورش أو المقاهي أو غيرها من الأعمال التي ينتج عنها تصاعد أبخرة وضوضاء لا تنتهي، باتت عرضا مستمرا لا ينتهى حيث يرفض السكان وجود هذه المطاعم أسفل منازلهم، فيما يعتبره أصحاب المحال "محاولة لقطع الأرزاق" وأنه يجب تشجيع مثل هذه الأعمال، وتنتهي هذه الأزمات إما بصلح واتفاق أو مشاجرات ومحاضر وهو ما شهدته محافظة الإسكندرية، إذ وقعت أزمة جديدة بين صاحب مطعم سوري شهير بشرق عروس البحر الأبيض المتوسط وجارته المتضررة.
بداية الأزمة وقعت مشادة كلامية بين سيدة تقيم بالطابق الأول علوى بالعقار المطل على الممر الذي يتوسط المطعم والعقار مع صاحب المطعم حيث تعود الأزمة إلى قيام عمال المطعم الكائن بشارع جمال عبدالناصر، بمنطقة العصافرة، بتنظيف بوتاجاز 10 شعلة فاعترضته السيدة وطالبته بالابتعاد والبحث عن مكان آخر للقيام بالأعمال
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في محاولة للقضاء على الكيانات الوهيمة التى تخصصت فى النصب على الطلاب على مدار السنوات الماضي، دشنت وزارة التعليم العالم ، التشغيل التجريبي لتطبيق «ادرس فى مصر» Study in Egypt عبر الهواتف الذكية، وهو التطبيق الأول من نوعه الذى تطلقه الوزارة ويهدف إلى حماية الطلاب وأولياء الأمور من الوقوع كفريسة لبعض السماسرة وجامعات بير السلم، لاسيما وأن التطبيق يتضمن بيانات جميع مؤسسات التعليم العالي في مصر المعترف بها، وقدم المعلومات التى تفيد طلاب الثانوية العامة المقبلين على الالتحاق بالمرحلة الجامعية.
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وزير النقل يتفقد مشروعات الميناء والطرق بالإسكندرية

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عددا من المشروعات الهامة فى محافظة الإسكندرية بدأها من داخل الميناء، كما تفقد محور الدخيلة الذي يربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي وجار تسليمه عقب الانتهاء من أعمال الكهرباء. وقال "الوزير" إن هذا المحور يسهم في حل الاختناقات المرورية ونقل حركة المرور من وإلى الميناء والمنطقة الصناعية التي تصل إلى 3500 شاحنة يوميا حالياً، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تصل إلى 5 آلاف شاحنة خلال 3 سنوات إلى الطريق السريع -الطريق الدولي الساحلي- مباشرةً دون المرور بالمناطق السكنية التي لا تستوعب حركة النقل الثقيل.
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إلغاء احتفالات «عيد الإسكندرية» حدادًا على رئيس تونس

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