خلاف بين سيدة وصاحب مطعم سوري يثير ضجّة على «فيسبوك»

مشادة بين سيدة وصاحب مطعم سوري شهير في الإسكندرية بسبب تنظيف البوتاجاز أمام شرفتها يتسبب في أزمة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.. والحي: جار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تحرير:محمد مجلي ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ م

لعبة القط والفأر بين السكان وأصحاب المحال التجارية سواء المطاعم أو الورش أو المقاهي أو غيرها من الأعمال التي ينتج عنها تصاعد أبخرة وضوضاء لا تنتهي، باتت عرضا مستمرا لا ينتهى حيث يرفض السكان وجود هذه المطاعم أسفل منازلهم، فيما يعتبره أصحاب المحال "محاولة لقطع الأرزاق" وأنه يجب تشجيع مثل هذه الأعمال، وتنتهي هذه الأزمات إما بصلح واتفاق أو مشاجرات ومحاضر وهو ما شهدته محافظة الإسكندرية، إذ وقعت أزمة جديدة بين صاحب مطعم سوري شهير بشرق عروس البحر الأبيض المتوسط وجارته المتضررة.

بداية الأزمة وقعت مشادة كلامية بين سيدة تقيم بالطابق الأول علوى بالعقار المطل على الممر الذي يتوسط المطعم والعقار مع صاحب المطعم حيث تعود الأزمة إلى قيام عمال المطعم الكائن بشارع جمال عبدالناصر، بمنطقة العصافرة، بتنظيف بوتاجاز 10 شعلة فاعترضته السيدة وطالبته بالابتعاد والبحث عن مكان آخر للقيام بالأعمال

بداية الأزمة

وقعت مشادة كلامية بين سيدة تقيم بالطابق الأول علوى بالعقار المطل على الممر الذي يتوسط المطعم والعقار مع صاحب المطعم حيث تعود الأزمة إلى قيام عمال المطعم الكائن بشارع جمال عبدالناصر، بمنطقة العصافرة، بتنظيف بوتاجاز 10 شعلة فاعترضته السيدة وطالبته بالابتعاد والبحث عن مكان آخر للقيام بالأعمال التي يريدها.

وبثت السيدة وجارتها فيديو يوضح اشتباك لفظي من شرفة منزلها أعلى المطعم حيث طالبته بعدم التنظيف أسفل منزلها قائلة : "انت ماعندكش مكان ثاني تنظف فيه..انت بتشتغل على بوتاجاز 10 شعلة والناس متضررة، وأشارت إلى أنها ستبلغ الأمن الصناعي بالواقعة".

وأظهر الفيديو أن صاحب المطعم رفض أي تطاول، مؤكداً أنه يفضل الحديث مع رجل أفضل قائلاً : "لو سمحتى خشي جوة..عاوز راجل أكلمه" معتبراً أنه لا يصح الحديث مع سيدة وطالبها بالكف عن هذا الأمر.

أزمة على فيسبوك

لاقى الفيديو الذي نشرته السيدة الطرف الأول فى المشادة والذي لم يستغرق مدته سوى 40 ثانية تقريباً، أزمة على صفحات التواصل الاجتماعي ودشن البعض هاشتاج #حق_الست_المصرية بهدف افتعال أزمة على الرغم من تعدد شكاوى المواطنين من أزمات مماثلة.

تصعيد الأزمة

أعلنت داليا سليمان نجلة السيدة المتضررة توجهها لنقطة شرطة المندرة للإدلاء بأقوالها لتضررها من المطعم.

وقالت نجلتها شيرين، نحن نتضرر من المطعم والروائح التى تصدر عن المطعم والإزعاج ومواعيد العمل المخالفة، فنحن نعيش حالة إزعاج مستمرة، وهناك مخالفات واضحة وصريحة.

بيان صاحب المطعم

سريعا ما قام الشاب صاحب المطعم السوري والقائمين عليه بالرد ببيان عبر الصفحة الخاصة بالمطعم بعد حملة الهجوم الشديدة على المطعم والأسلوب الذي تم التعامل به مع السيدة المصرية وأشار البيان إلى أنه لم يتم التطاول على السيدة المصرية ولم يتم توجيه أي سباب لها وأن الحدث شخصي.

وذكر البيان نصاً، أن ما حدث أمر شخصي وخلاف وأنه لم يتم التعدي على أي شخص، مشيداً بحسن الاستقبال والترحيب بهم وأنهم خلال 7 سنوات هي عمر المطعم لم تقع أى أزمات.

قال بلال الزين المدير المسؤول عن المطعم، إن المطعم ملتزم بكافة التعليمات ولا يوجد مخالفة وأن السيدة التى تشكو ضخمت من الأمر وأنه سبق وأن طلبت تركيب ستارة للحد من الروائح ثم عرض عليها شراء الشقة إلا أن طلباتها مغالى فيها.

فيما أعلن حي ثان المنتزه برئاسة اللواء حمدي أبو شامة، أن صاحب المطعم حاصل على التراخيص اللازمة وأنه جار دراسة الملف الخاص وإذا ما كان هناك مخالفات من عدمه لاتخاذ اللازم قانوناً.

من جانبه قال اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة أن هناك لجنة مشكلة من الأمن الصناعي والحي وشرطة المرافق ومديرية التموين لبحث موقف المطعم المشكو فى حقه، مشيراً إلى وجود بلاغات ضد المطعم والنيابة فتحت التحقيق بشأن هذا الملف وانتدبت الجهات المعنية للتحقيق فى الواقعة.

ونفى فى تصريحات لـ"التحرير" ما تردد عن هروب صاحب المطعم لوجود أحكام قضائية عليه بسبب تسمم، مطالبا بالانتظار لحين ورود اللجنة المشكلة لفحص حالة المطعم واتخاذ ما يلزم من الناحية القانونية.

حملات إزالة سابقة

فى 24 أبريل من العام الماضي وبناء على شكاوى عديدة من أصحاب العقار قام اللواء عادل سلامة رئيس حي ثان المنتزه، بشن حملة مكبرة لإزالة مخالفات متعلقة بالمطعم حيث أكد رئيس الحي أنه تم آنذاك إزالة 3 أكشاك و8 سقفيات قام بوضعها.

وأكد على أن القانون يجب أن يطبق على الجميع وكل محل صادر له قرار ورخصة عمل على صاحبها الالتزام بها وأن الحي يستهدف التصدي للمخالفات والتعديات.