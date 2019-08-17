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الفلافونويد يقي من السرطان.. إليك أطعمة تحتوي عليه

الآثار الوقائية المتعلقة بمركبات الفلافونويد تعد قوية ومفيدة بشكل كبير للأشخاص الذين يدخنون بشراهة، وذلك وفقا لدراسة أجريت بقيادة باحثين من جامعة أسترالية
تحرير:إسراء سليمان ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
فوائد مركبات الفلافونويد
فوائد مركبات الفلافونويد
تحدثنا مسبقًا عن مضادات الأكسدة وأهميتها القصوى في الحماية من السرطان، ومن أهمها مركبات الفلافونويد، التي تعمل على التقليل من الالتهابات، ومن أكثر الأطعمة الغنية بهذا المركب، التفاح والشوكولاتة والفاصوليا والتوت والكاكاو، إضافة إلى البروكلي، كما أنها توقف التلف الذي يحدث في الخلايا، والناتج عن الجذور الحرة، وهي مهمة بشكل كبير لصحة الخلايا العصبية، وتعمل على خفض ضغط الدم المرتفع ومعدلات الكوليسترول الضارة في الجسم. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health line.com".
قال الباحثون إن الأطعمة الغنية بكميات كبيرة من الفلافونويد؛ مثل التفاح والشاي الأخضر، تقلل من خطورة الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، فتفاحة واحدة في اليوم الواحد تقيك من عدة مشكلات صحية، ومثل التفاح، توجد أطعمة أخرى مثل الشاي الأخضر، غنية أيضًا بكميات كبيرة من هذا المركب، فهي بمنزلة عناصر نباتية محملة
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ما الجين المفقود المتسبب في النوبات القلبية للبشر؟

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الرياضة أثناء الحمل تؤدي إلى أطفال أفضل في المهارات

التمرينات الرياضية بشكل عام تقيك من أمراض القلب، وتزيد من كفاءة تدفق الدم، كما أنها تنظم معدلات الكوليسترول، وتنظم النفس بشكل صحي، وتحميك من مجموعة مختلفة من الأمراض مثل ألزهايمر والخرف، كما تساعد في فقدان الوزن بشكل سريع، وهذا أكثر ما يحتاجه العديد من الأشخاص، فقدان الوزن بشكل صحي وسريع دون أن ينتج عنه آثار جانبية، وآخر ما جاءت به الدراسات في هذا الشأن، إن الحوامل اللاتي يمارسن الرياضة بانتظام، ينجبن أطفالا يتميزون بمهارات عديدة، نقلًا عن "dailymail".
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إذا كنت تتناول أدوية بدون طبيب.. احذر هذه الآثار

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