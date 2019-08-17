الفلافونويد يقي من السرطان.. إليك أطعمة تحتوي عليه

الآثار الوقائية المتعلقة بمركبات الفلافونويد تعد قوية ومفيدة بشكل كبير للأشخاص الذين يدخنون بشراهة، وذلك وفقا لدراسة أجريت بقيادة باحثين من جامعة أسترالية

تحرير:إسراء سليمان ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

تحدثنا مسبقًا عن مضادات الأكسدة وأهميتها القصوى في الحماية من السرطان، ومن أهمها مركبات الفلافونويد، التي تعمل على التقليل من الالتهابات، ومن أكثر الأطعمة الغنية بهذا المركب، التفاح والشوكولاتة والفاصوليا والتوت والكاكاو، إضافة إلى البروكلي، كما أنها توقف التلف الذي يحدث في الخلايا، والناتج عن الجذور الحرة، وهي مهمة بشكل كبير لصحة الخلايا العصبية، وتعمل على خفض ضغط الدم المرتفع ومعدلات الكوليسترول الضارة في الجسم. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health line.com".

قال الباحثون إن الأطعمة الغنية بكميات كبيرة من الفلافونويد؛ مثل التفاح والشاي الأخضر، تقلل من خطورة الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، فتفاحة واحدة في اليوم الواحد تقيك من عدة مشكلات صحية، ومثل التفاح، توجد أطعمة أخرى مثل الشاي الأخضر، غنية أيضًا بكميات كبيرة من هذا المركب، فهي بمنزلة عناصر نباتية محملة

قال الباحثون إن الأطعمة الغنية بكميات كبيرة من الفلافونويد؛ مثل التفاح والشاي الأخضر، تقلل من خطورة الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، فتفاحة واحدة في اليوم الواحد تقيك من عدة مشكلات صحية، ومثل التفاح، توجد أطعمة أخرى مثل الشاي الأخضر، غنية أيضًا بكميات كبيرة من هذا المركب، فهي بمنزلة عناصر نباتية محملة بقيمة غذائية عالية تقلل من الالتهابات وتعمل مضادا للأكسدة، كما أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة غنية بهذه المركبات هم أقل عرضة للوفاة بالسرطان وأمراض القلب أكثر من هؤلاء الذين يتناولون كميات أقل من هذه الأطعمة.

وفقا لتقرير نُشر في جريدة Nature Communications، فالآثار الوقائية المتعلقة بمركبات الفلافونويد تعد قوية ومفيدة بشكل كبير للأشخاص الذين يدخنون بشراهة، وذلك وفقا لدراسة بقيادة باحثين من جامعة في أستراليا، وجاءت النتائج من خلال تحليل للأنظمة الغذائية التي استُهلكت من خلال مجموعة كبيرة من الأشخاص.

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وقال أحد مؤلفي الدراسة إن النتائج يجب أن تشجع الآخرين على تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات، خاصة إذا كانوا عرضة لخطورة الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، وأوضح بحث سابق أن العديد من الأشخاص حول العالم يموتون كل عام نتيجة قلة استهلاك الفواكه والخضراوات، أي أقل من 800 جرام في اليوم الواحد، إذ إن أفضل ما يمكن أن تفعله هو التوقف عن التدخين وتغيير أسلوب الحياة الخاص بك، واستهلاك أطعمة تحتوي على هذا المركب.

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كما كشفت الدراسة عن أن استهلاك ما يقرب من 500 ملليجرام من الفلافونويد يوميا يزود الجسم بحماية كبيرة ضد الأمراض، فأنت بذلك لا تحتاج إلى حماية إضافية إذا كنت تتناول أطعمة تحتوي على هذا المركب، وبالنسبة للأطعمة التي تحتوي على الفلافونويد فستجدها متمثلة في الفواكه والخضراوات والشوكولاتة الداكنة والشاي الأخضر، إضافة إلى التوت.

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التقليل من الالتهابات

تم التعرف على أكثر من 6000 مركب موجود في الأطعمة النباتية كمركبات فلافونويد، ولم يتمكن الباحثون من تحديد سبب قدرة هذه المركبات على الحماية من السرطان وأمراض القلب، لكن آثارها المضادة للالتهابات قد تلعب دورا في ذلك، وقال قائد الدراسة "بوندونو": "إن ممارسة التدخين بشكل مبالغ فيه تزيد من الالتهابات وتدمر الأوعية الدموية، ما قد يزيد من خطر الإصابة بمجموعة من الأمراض"، وأضاف قائلا: "لقد ثبت أن مركبات الفلافونويد مضادة للالتهابات وتحسّن وظائف الأوعية الدموية، ما قد يفسر ارتباطها بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والسرطان".

كما وجدت دراسة نشرت عام 2017 في المجلة الدولية لعلم الأوبئة، أن الفلافونويد يمنع نمو الخلايا السرطانية، ولكن يجب إجراء مزيد من الدراسات، لأن نظرية مكافحة الالتهابات التي اقترحها المؤلفون مهمة، لكن يجب استكشافها أكثر.

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