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ليلى علوي تنعى مدير مهرجان قرطاج السينمائي

تحرير:التحرير ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
ليلى علوي
ليلى علوي
نعت الفنانة ليلى علوي، المنتج السينمائى التونسى نجيب عياد، مدير مهرجان "أيام قرطاج السينمائية"، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، في منزله وسط العاصمة، عن عمر ناهز الـ66 عاما، إذ تعرض إلى سكتة قلبية، حسب وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء. ونشرت "علوي"، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة للراحل نجيب عياد وعلقت قائلة: "عزائي للشعب التونسي في رحيل المنتج السينمائي الكبير ومدير أيام قرطاج السينمائية نجيب عياد، لروحه السلام وخالص التعازي لأسرته الكريمة وأهله والأصدقاء".
نجيب عياد ولد فى 1953، وعمل صحفيا وناقد أفلام فى ما بين 1975 و1980، ثم أصبح عضوا فى لجنة الأفلام التونسية التابعة لوزارة الثقافة، وترأس العديد من المهرجانات منها المهرجان الدولى لفيلم الأطفال والشباب ومهرجان أيام قرطاج السينمائية عام 2018. (اقرأ أيضا.. وفاة المنتج التونسي ومدير قرطاج السينمائي نجيب
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نجيب-عياد

وفاة المنتج التونسي ومدير قرطاج السينمائي نجيب عياد

توفي المنتج السينمائي التونسي نجيب عياد، مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 66 عاما. ووفقا للمستشارة الإعلامية لدى وزير الشؤون الثقافية التونسية سيماء المزوغي، فإن "عياد" وافته المنية في منزله وسط العاصمة بسكتة قلبية، حسب وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء. وُلد نجيب عياد في 13 ديسمبر من سنة 1953، واشتغل عياد صحفيا وناقدا فنيا فى الفترة من 1975 إلى 1980، كما كان عضوًا في لجنة الأفلام التونسية ومنتجًا تنفيذيا للعديد من الأفلام القصيرة.
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هل هناك حملة ضد أحمد حلمي و«خيال مآتة»؟

إعلان النجم أحمد حلمي عن عودته إلى السينما بعد غياب 3 أعوام كان خبرا سارا لجمهوره، الذى ينتظره بشغف كبير، ولكن فيلمه "خيال مآتة" يواجه الكثير من الأزمات منذ الإعلان عن طرحه، فبدأت تلك الأزمات بتأخر عرض الفيلم حتى مساء ثاني أيام عيد الأضحى، رغم تأكيد صناع العمل جاهزيته للعرض، فدور العرض أكدت أن النسخ تأخرت فى الوصول إليها وهناك مشكلة ما بها، ومع طرحه توافد الجمهور على السينمات لمشاهدة الفيلم، في حين أن هناك تناقضا كبيرا بين الأرقام التي حققها الفيلم في شباك التذاكر، والآراء السلبية التي تُكتب عنه.
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«الفيل الأزرق 2» يصل لـ75 مليون جنيه في 22 يوما

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 74 مليونا و600 ألف جنيه، فى نحو 22 يوما من طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الخميس 3 ملايين و600 ألف و652 جنيهاً، ومن المنتظر أن يزيد الرقم خلال الفترة القادمة، مهددا وبقوة صدراة فيلم "كازابلانكا" لإيرادات السينما المصرية عبر تاريخها بما يزيد على 79 مليونا. ويشارك فى بطولة الفيلم: «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.
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نجيب-عياد

وفاة المنتج التونسي ومدير قرطاج السينمائي نجيب عياد

توفي المنتج السينمائي التونسي نجيب عياد، مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 66 عاما. ووفقا للمستشارة الإعلامية لدى وزير الشؤون الثقافية التونسية سيماء المزوغي، فإن "عياد" وافته المنية في منزله وسط العاصمة بسكتة قلبية، حسب وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء. وُلد نجيب عياد في 13 ديسمبر من سنة 1953، واشتغل عياد صحفيا وناقدا فنيا فى الفترة من 1975 إلى 1980، كما كان عضوًا في لجنة الأفلام التونسية ومنتجًا تنفيذيا للعديد من الأفلام القصيرة.
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الأكشن يتصدر.. Fast & Furious الأول للأسبوع الثاني

نجح فيلم الأكشن والإثارة Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw في تصدر البوكس أوفيس هذا الأسبوع بإيرادات 25 مليون دولار أمريكي وبإجمالي إيرادات بلغت 111 مليون دولار، وبذلك يواصل الفيلم تصدر البوكس أوفيس للأسبوع الثاني على التوالي منذ بدء عرضه. يقدم الفيلم قصة منفصلة عن سلسلة أفلام The Fast and The Furious، حيث يقرر عميل الأمن الدبلوماسي الأمريكي "لوك هوبس" بالتحالف على نحو غير متوقع مع "ديكارد شاو" لكي يواجها معًا شريرا محسنا جينيًّا يهدد مستقبل الإنسانية.
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«نورا تحلم» يأخذ هند صبري إلى تورنتو

اختير الفيلم التونسي نورا تحلم للنجمة هند صبري؛ للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي، الذي تقام فعالياته في الفترة بين 5 و15 سبتمبر المقبل الذي يعتبر ضمن أهم خمسة مهرجانات في العالم حاليا، لتواصل هند حضورها في محافل فنية دولية، إذ شاركت ضمن لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي. "نورا تحلم" من إخراج التونسية هند بوجمعة، وهو يعد أول أعمالها على الإطلاق، والفيلم روائي طويل، ويلعب دور البطولة أمام هند، لطفي العبدلي.
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ريهام سعيد تكشف عن تفاصيل مكالمتها مع أمير كرارة

تحدثت الإعلامية ريهام سعيد عن بعض النجوم الذين ساندوها فى أزمتها، وقالت فى فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام": "إن أول مكالمة تلقتها في بداية مرضها، كانت من الفنان أمير كرارة موضحة أنها تعرفه منذ أيام الجامعة، عندما قابلته عند المخرج طارق نور في أثناء عملها في إعداد برنامجه "مين بيقول الحق؟"، وتابعت أن أمير كرارة في قمة مجده الآن، ووجهت له رسالة قائلة: "أنت باشا مصر بجد، مش علشان ‏أنت عملت مسلسل قوي ولا علشان طلعت وكل أعمالك محترمة، لا علشان أنت إنسان أبيض، وجميل أوي".
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