أدريان يكشف عن موقفه من مباراة الريدز المقبلة

تحرير:محمد جمال ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٥ م

أدريان

علق الإسباني أدريان حارس مرمى فريق ليفربول على موقفه من المشاركة فى المباراة القادمة للريدز والتى سيواجه فيها ساوثهامبتون والمقرر أن تقام غدا فى تمام الساعة الرابعة على ملعب ساينت مارى فى إطار الأسبوع الثانى من الدورى الإنجليزي (البريميرليج) . وقال أدريان في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "لا أعلم، لقد كان موقف الإصابة غريبا جدا، كنا نحتفل باللقب، وفجأة وجدت مشجع يركض نحونا وانزلق أمامي، وفرد الأمن انزلق أيضا لأتعرض لعرقلة وإصابة في كاحلي". وأكمل صاحب الـ32 عاما: "أشعر بتحسن كبير اليوم، وأتمنى أن أكون جاهزا لمباراة الغد أمام ساوثهامبتون"،

واختتم:"أعتقد أن لدي فرصة كبيرة للمشاركة فى مباراة الريدز القادمة، سأواصل تلقي العلاج اللازم اليوم، لكنني متفائل بإمكانية مشاركتي، وجاهز ذهنيا للقاء". واصطدم ادريان بأحد مشجعي الريدز الذين اقتحموا الملعب، أثناء الاحتفالات بعد التتويج بكأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي يوم الأربعاء الماضي وانضم



واختتم:"أعتقد أن لدي فرصة كبيرة للمشاركة فى مباراة الريدز القادمة، سأواصل تلقي العلاج اللازم اليوم، لكنني متفائل بإمكانية مشاركتي، وجاهز ذهنيا للقاء".

واصطدم ادريان بأحد مشجعي الريدز الذين اقتحموا الملعب، أثناء الاحتفالات بعد التتويج بكأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي يوم الأربعاء الماضي



وانضم أدريان إلى ليفربول قبل بداية الموسم بيومين لتعويض رحيل سيمون مينيوليه الحارس البلجيكي عن الفريق، ليشارك في أول لقاء كبديل بعد إصابة أليسون بيكر الحارس البرازيلي أمام نوريتش سيتي.



وفي حالة غياب أدريان، سيكون أندي لونيرجان الحارس الأيرلندي الجديد لليفربول هو الأقرب للمشاركة فى مباراة الريدز المقبلة .



