رياضة

أدريان يكشف عن موقفه من مباراة الريدز المقبلة

تحرير:محمد جمال ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٥ م
أدريان
أدريان
علق الإسباني أدريان حارس مرمى فريق ليفربول على موقفه من المشاركة فى المباراة القادمة للريدز والتى سيواجه فيها ساوثهامبتون والمقرر أن تقام غدا فى تمام الساعة الرابعة على ملعب ساينت مارى فى إطار الأسبوع الثانى من الدورى الإنجليزي (البريميرليج) . وقال أدريان في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "لا أعلم، لقد كان موقف الإصابة غريبا جدا، كنا نحتفل باللقب، وفجأة وجدت مشجع يركض نحونا وانزلق أمامي، وفرد الأمن انزلق أيضا لأتعرض لعرقلة وإصابة في كاحلي". وأكمل صاحب الـ32 عاما: "أشعر بتحسن كبير اليوم، وأتمنى أن أكون جاهزا لمباراة الغد أمام ساوثهامبتون"،
واختتم:"أعتقد أن لدي فرصة كبيرة للمشاركة فى مباراة الريدز القادمة، سأواصل تلقي العلاج اللازم اليوم، لكنني متفائل بإمكانية مشاركتي، وجاهز ذهنيا للقاء". واصطدم ادريان بأحد مشجعي الريدز الذين اقتحموا الملعب، أثناء الاحتفالات بعد التتويج بكأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي يوم الأربعاء الماضي وانضم
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ديسابر: نشعر بالجنون بسبب مواجهة الأهلي في الكأس

تحدث سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن مواجهة نظيره الأهلي المرتقبة المقرر لها غدًا السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر، مشيرًا إلى أن هدفه هو الفوز بلقب الدوري المصري". وأضاف ديسابر خلال حواره مع صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية:" إنها مباراة عظيمة تنتظرنا، على الرغم من كونها في دور الـ 16 من البطولة، الانتصار على الأهلي يجعلنا على بُعد ثلاث مباريات أخرى في طريق الحصول على اللقب، نحن نشعر بجنون خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلا أن بيراميدز انتصر مرتين على الأهلي في الدوري".
الاهلى-وبيراميدز تصوير-سامح ابوحسن‎ (4)

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

تنقل قناة تايم سبورت مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة كأس مصر والتي تقام في الثامنة من مساء غد السبت، حيث حصلت تايم سبورت على حقوق بث مباريات بطولة الكأس عبر شاشتها، كما تنقل قناة أون سبورت، وقناة نايل سبورت المباراة أيضًا عبر شاشتيهما. وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أمام نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء غد السبت، في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، بقيادة جهاد جريشة.
إدين هازارد

يغيب لمدة شهر.. ريال مدريد يعلن إصابة هازارد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن إصابة نجمه البلجيكي إيدين هازارد، في أثناء التدريبات قبل يوم واحد من افتتاح مشوار الفريق بالدوري الإسباني (الليجا) في الموسم الجديد (2019-2020). وقال نادي ريال، في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الجمعة، إن الفحوصات التي أجراها هازارد عقب تدريبات الفريق اليوم الجمعة أكدت إصابته في الفخذ اليسرى، وهي الإصابة التي قد تبعده عن الملاعب لأربعة أسابيع، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني في انتظار آخر التطورات بشأن حالته.
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أدريان 2

ليفربول مهدد بفقدان حارسه الثاني أمام ساوثهامبتون

تحوم الشكوك حول مشاركة حارس ليفربول الثاني أدريان، في المباراة المقبلة للريدز في الدوري الإنجليزي غدًا السبت أمام ساوثهامبتون، وذلك بعد اصطدامه بأحد مقتحمي الملاعب. وقال مدرب الليفر يورجين كلوب إن الحارس الإسباني تعرض للإصابة في أثناء الاحتفالات بعد التتويج بكأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي يوم الأربعاء الماضي. وقال كلوب: "هناك أحد المشجعين قفز على شيء ما وانزلق وركل كاحل أدريان، الأمر مقبول، ولكن علينا النظر لما سيحدث"، وأتى ذلك عقب تصدي أدريان لركلة الجزاء الحاسمة لتامي أبراهام، ليندفع عليه لاعبو الليفر ومن بينهم أحد المشجعين للاحتفال.
جوارديولا

جوارديولا: المنافسة هذا الموسم لن تقتصر على فريقين

علق الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لنادى مانشستر سيتى، على صراع الدوري الإنجليزي (البريميرليج) للموسم المقبل 2019- 2020، وأشار إلى أن سباق البريميرليج لهذا الموسم لن يكون مقتصرا على فريقين فقط مثل الموسم الماضي الذى انتهى بفوز مانشستر سيتى. وقال المدير الفنى الإسبانى في تصريحات لشبكة "سكاى سبورت" الإنجليزية: "الدوري الإنجليزي سيكون مختلفا هذا الموسم، ليفربول ومانسشتر قدموا مثالا للمنافسة الموسم الماضى، على المنافسين أن يقدموا نفس المستوى المتقدم للمنافسة على اللقب".
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رئيس ليفربول يهاجم غياب المنافسة في الدوري الإيطالي

هاجم رئيس ليفربول، توم فيرنر، الدوري الإيطالي مشيدًا بالدوري الإنجليزي والتنافسية الشديدة الموجودة به على عكس الكالتشيو، وذلك في حواره مع موقع "The Athletic"، وقال رئيس ليفربول في هذا الشأن: "أعتقد أن الموسم الماضي في إنجلترا كان إيجابيا للغاية بالنسبة لتلك الرياضة، بالنظر إلى التنافس الثنائي الشديد بين ليفربول ومانشستر سيتي، من الهام للغاية بالنسبة للدوري الإنجليزي أن توجد به منافسة حقيقية دائمة مثل تلك التي عاصرناها الموسم الماضي"، وذلك بعد أن حسم السيتي اللقب في الجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة عن الريدز.
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جوارديولا عن التتويج: نهائى لا يصدق

وصف الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي نهائي الدرع الخيرية أمام ليفربول بأنه "نهائي لا يُصدق"، وتوج فريق مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية، على حساب نظيره ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5- 4) بعد أن انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد ويمبلي. وقال جوارديولا فى تصريحات لشبكة "بى تى" الإنجليزية: "هذا نهائي لا يُصدق بين الفريقين، لم يقدر أي فريق على الهيمنة على اللقاء لمدة 90 دقيقة".
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