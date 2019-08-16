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بعد احتجاز شهر.. الناقلة الإيرانية تغادر جبل طارق

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م
ناقلة النفط الإيرانية
ناقلة النفط الإيرانية
بدأت ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" بالتحرك عقب إفراج سلطات جبل طارق عنها الجمعة بعد احتجاز دام لأكثر من شهر. وذكرت تقارير صحفية أن شهود عيان تابعوا الناقلة الإيرانية وهي تتحرك الجمعة وتصاعد الدخان من مدخنتها بعد يوم من قرار الإفراج عنها. كان رئيس وزراء حكومة جبل طارق فابيان ريكاردو قال في وقت سابق الجمعة إن "السفينة الإيرانية (جريس 1) بإمكانها المغادرة عندما تكون مستعدة بداية من اليوم الجمعة".
وتسبب اعتراض ناقلة النفط التي يشتبه بأنها تنقل نفطا إلى سوريا منتهكة بذلك حظرا فرضه الاتحاد الأوروبي، بأزمة بين لندن وطهران. وتنفي إيران الأخيرة مؤكدة أن ناقلة النفط كانت في المياه الدولية، وهي تتهم بريطانيا بـ"القرصنة" وتطالبها منذ البداية بالإفراج عن السفينة.وعلقت سلطات جبل طارق، أول من أمس الثلاثاء،
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ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

الولايات المتحدة الخاسرة الوحيدة في أزمة «جريس 1»

عندما زار الرئيس الإيراني حسن روحاني المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، وشدد على نهج بلاده في التعامل مع الأزمة السياسية المتعلقة بناقلة النفط الإيرانية التي كانت تحتجزها سلطات جبل طارق، كان من الواضح أنه يعرف جيدا نقاط ضعف نظرائه البريطانيين. الأوساط السياسية في بريطانيا رأت أن روحاني كان يدرك أنه يتحدث إلى طبقة سياسية صدئة لا تزال تشعر بالقلق تجاه ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروف عالميا باسم "البريكست"، ولذلك قرر أن يلعب على هذا الوتر الحساس في الأزمة.
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الدنمارك ترد على ترامب: جزيرة جرينلاند «مش للبيع»

قال وزير خارجية جرينلاند آني لون باجر، أكبر جزيرة في العالم، إن الجزيرة الدنماركية، ليست معروضة للبيع، معلقا على تقارير إعلامية قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش سرا مع مستشاريه فكرة شراء جرينلاند، بحسب "رويترز". وأضاف الوزير: "نحن منفتحون على التجارة لكننا لسنا للبيع". فيما اعتبر رئيس الوزراء الدنماركي السابق لارس لوكه راسموسن، الخبر مجرد "كذبة أبريل" وجاءت في غير موعدها تماما". وناقش ترامب مع مساعديه ومستشاريه فكرة شراء الولايات المتحدة جزيرة جرينلاند، الأكبر في العالم، كوسيلة لتوسيع رقعة الأراضي الأمريكية، بحسب "رويترز".
انفجار-فى-العراق

مقتل وإصابة 16 شخصا في انفجار مسجد بباكستان

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 12 آخرون؛ أثر وقوع انفجار اليوم الجمعة، في أحد المساجد بمنطقة «كجلاك» في مدينة «كويتا» الباكستانية. ونقلت قناة «جيو نيوز» الباكستانية عن الشرطة قولها إنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الانفجار، غير أنها لم تورد المزيد من التفاصيل حول ملابسات الانفجار. وقتل شخص، السبت الماضي، جراء إطلاق نار داخل مسجد في النرويج، فيما اعتقلت السلطات شخصا على خلفية الحادث. صحيفة "ميرور" البريطانية، ذكرت أن شخصا واحدا على الأقل أصيب في إطلاق نار بأحد مساجد أوسلو.
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حادث طعن بسكين خارج مبنى وزارة الداخلية في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية، إصابة رجل قرب مكاتب الحكومة البريطانية، في لندن، ونفت الشرطة أن يكون الحادث عملا إرهابيا، موضحة أنه حادث طعن. وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن الرجل مصاب بجروح في الوجه، بينما كانت الدماء تسيل على جبهته، وتم اقتياده من أمام مبنى وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الخميس. وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الشرطة البريطانية، أنه لا يوجد ما يدل على أنه عمل إرهابي، أو له صلة بوزارة الداخلية.
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ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

الولايات المتحدة الخاسرة الوحيدة في أزمة «جريس 1»

عندما زار الرئيس الإيراني حسن روحاني المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، وشدد على نهج بلاده في التعامل مع الأزمة السياسية المتعلقة بناقلة النفط الإيرانية التي كانت تحتجزها سلطات جبل طارق، كان من الواضح أنه يعرف جيدا نقاط ضعف نظرائه البريطانيين. الأوساط السياسية في بريطانيا رأت أن روحاني كان يدرك أنه يتحدث إلى طبقة سياسية صدئة لا تزال تشعر بالقلق تجاه ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروف عالميا باسم "البريكست"، ولذلك قرر أن يلعب على هذا الوتر الحساس في الأزمة.
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

واشنطن تهدد بحظر دخول طاقم «جريس 1» لأراضيها

أفادت قناة «العربية» بأن الولايات المتحدة الأمريكية، هددت، اليوم الجمعة، بحظر دخول أفراد طاقم ناقلة النفط الإيرانية «جريس 1» إلى أراضيها. جاء ذلك بعدما أعلنت الخميس، سلطات جبل طارق الإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة، على الرغم من طلب أمريكي سابق بمصادرتها، فيما لم تتضح وجهة الناقلة، بعدما قدمت طهران تعهدًا لسلطات الإقليم البريطاني بعدم توجهها إلى أحد الموانئ السورية. وفي وقت لاحق، تم الإعلان عن قرار المحكمة العليا في جبل طارق بإطلاق الناقلة.
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

حكومة جبل طارق تفرج عن قبطان الناقلة الإيرانية

ذكرت صحيفة "جبل طارق كرونيكل"، إن الولايات المتحدة قدمت طلبا لاحتجاز الناقلة الإيرانية جريس 1 فى جبل طارق التي سيطرت عليها البحرية الملكية البريطانية في البحر المتوسط الشهر الماضي. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن الصحيفة، إن وزارة العدل الأمريكية تقدمت بطلب لاحتجاز الناقلة الإيرانية العملاقة جريس 1 في جبل طارق قبل ساعات من استعداد حكومة جبل طارق للإفراج عنها. وأشارت الصحيفة، إلى أن الطلب يعني أنه لن يتم اتخاذ قرار بشأن مصير "جريس 1" إلا في وقت لاحق اليوم الخميس.
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

حكومة جبل طارق تفرج عن ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

أفادت «سكاي نيوز عربية» فيما نقلته على لسان مصادر رسمية، بأن رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، لن يتقدم بطلب لتجديد أمر احتجاز الناقلة الإيرانية «جريس 1»، وبالتالي فمن المقرر الإفراج عن السفينة، اليوم الخميس. وكانت الشرطة في جبل طارق قد ألقت القبض على ربان الناقلة أوائل يوليو، وصادرت وثائق وأجهزة إلكترونية. وأضاف: «كل القرارات التي تتعلق بهذا الأمر اتخذت كنتيجة مباشرة لوجود أسباب منطقية تدعو حكومة جبل طارق للاعتقاد بأن السفينة تخالف العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا».
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