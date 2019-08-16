بعد احتجاز شهر.. الناقلة الإيرانية تغادر جبل طارق

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م

ناقلة النفط الإيرانية

بدأت ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" بالتحرك عقب إفراج سلطات جبل طارق عنها الجمعة بعد احتجاز دام لأكثر من شهر. وذكرت تقارير صحفية أن شهود عيان تابعوا الناقلة الإيرانية وهي تتحرك الجمعة وتصاعد الدخان من مدخنتها بعد يوم من قرار الإفراج عنها. كان رئيس وزراء حكومة جبل طارق فابيان ريكاردو قال في وقت سابق الجمعة إن "السفينة الإيرانية (جريس 1) بإمكانها المغادرة عندما تكون مستعدة بداية من اليوم الجمعة".

وتسبب اعتراض ناقلة النفط التي يشتبه بأنها تنقل نفطا إلى سوريا منتهكة بذلك حظرا فرضه الاتحاد الأوروبي، بأزمة بين لندن وطهران. وتنفي إيران الأخيرة مؤكدة أن ناقلة النفط كانت في المياه الدولية، وهي تتهم بريطانيا بـ"القرصنة" وتطالبها منذ البداية بالإفراج عن السفينة.وعلقت سلطات جبل طارق، أول من أمس الثلاثاء،