آخرهم مكاوي والأبنودي| تعرف على أبطال مشروع«عاش هنا»

هل صادفت وأنت تتجول في شارع ما أسفل إحدى المباني السكنية لوحة نحاسية مكتوب عليها اسم فنان أو كاتب كبير وبعض المعلومات الهامة عنه، ومكتوب بخط عريض أعلاها "عاش هنا"؟

تحرير:كريم محجوب ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م

لوحة مشروع "هنا عاش"

في شهر سبتمبر الماضي لعام عام 2018، أطلق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أهم المشاريع الثقافية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة وهو مشروع "عاش هنا" الذي يهدف لتكريم رموز مصر من الكتاب والأدباء والمبدعين والمفكرين والسينمائيين والفنانين والسياسيين والشخصيات التاريخية، الذين كان لهم كبير الأثر في المجتمع المصري من خلال أعمالهم أو مواقفهم وآرائهم، من خلال توثيق المباني والأماكن التي عاشوا فيها.

قبل أن يتم مشروع "عاش هنا" عامه الأول ضم مئات الأسماء البارزة واللامعة المبدعة التي أنجبتهم مصر مثل«إسماعيل ياسين، إبراهيم أصلان، إحسان عبد القدوس، أحمد رمزى، أحمد شوقي، أحمد فؤاد نجم، أسامة أنور عكاشة، أنجى افلاطون، أنيس منصور، تحية كاريوكا، توفيق الحكيم، جمال حمدان، عبدالحليم حافظ، ثروت أباظة،