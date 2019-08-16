آخرهم مكاوي والأبنودي| تعرف على أبطال مشروع«عاش هنا»
هل صادفت وأنت تتجول في شارع ما أسفل إحدى المباني السكنية لوحة نحاسية مكتوب عليها اسم فنان أو كاتب كبير وبعض المعلومات الهامة عنه، ومكتوب بخط عريض أعلاها "عاش هنا"؟
تحرير:كريم محجوب
١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م
لوحة مشروع "هنا عاش"
في شهر سبتمبر الماضي لعام عام 2018، أطلق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أهم المشاريع الثقافية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة وهو مشروع "عاش هنا" الذي يهدف لتكريم رموز مصر من الكتاب والأدباء والمبدعين والمفكرين والسينمائيين والفنانين والسياسيين والشخصيات التاريخية، الذين كان لهم كبير الأثر في المجتمع المصري من خلال أعمالهم أو مواقفهم وآرائهم، من خلال توثيق المباني والأماكن التي عاشوا فيها.
قبل أن يتم مشروع "عاش هنا" عامه الأول ضم مئات الأسماء البارزة واللامعة المبدعة التي أنجبتهم مصر مثل«إسماعيل ياسين، إبراهيم أصلان، إحسان عبد القدوس، أحمد رمزى، أحمد شوقي، أحمد فؤاد نجم، أسامة أنور عكاشة، أنجى افلاطون، أنيس منصور، تحية كاريوكا، توفيق الحكيم، جمال حمدان، عبدالحليم حافظ، ثروت أباظة،
قبل أن يتم مشروع "عاش هنا" عامه الأول ضم مئات الأسماء البارزة واللامعة المبدعة التي أنجبتهم مصر مثل«إسماعيل ياسين، إبراهيم أصلان، إحسان عبد القدوس، أحمد رمزى، أحمد شوقي، أحمد فؤاد نجم، أسامة أنور عكاشة، أنجى افلاطون، أنيس منصور، تحية كاريوكا، توفيق الحكيم، جمال حمدان، عبدالحليم حافظ، ثروت أباظة، ثروت عكاشة، جمال الغيطاني، رشدي أباظة، والفنانة داليدا، زكي عبدالله طليمات، زينات صدقي، سعاد حسني، سعد أردش، شادي عبدالسلام، شادية، شكري سرحان، طه حسين، صلاح عبدالصبور، فؤاد المهندس، كريمة مختار، فؤاد حداد، فريد الأطرش، فريد شوقي، أحمد خالد توفيق، نجيب محفوظ، يوسف إدريس» وغيرهم العديد.بالإضافة إلى الشخصيات السياسية الهامة مثل« جمال عبدالناصر، أنور السادات، سعد زغلول، صفية زغلول» وغيرهم
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وفي إطار استكمال جهود الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أضاف المشروع اسمين جديدين، هما الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، الذي أثرى المكتبة الشعرية العامية والأغنية المصرية بفيض مؤلفاته الملهمة ومنها دواوين «"الأرض والعيال"، "جوابات حراجي القط"، "الفصول"، "الأحزان العادية"، "أحمد سماعين"، "سيرة بني هلال" من خمسة اجزاء».
حيث كتب على لافتة نحاسية أسفل منزله بمنطقة المهندسين باللغة العربية والإنجليزية«عاش هنا عبد الرحمن الأبنودي، 11 إبريل 1938، 21 إبريل 2015، 40 أ شارع إبراهيم البعثي، المهندسين، الجيزة».
واسم الروائي القدير سعد مكاوي الذي قدم أعمال أدبية هامة، منها في الرواية «السائرون نياما، الرجل والطريق، لا تسقنى وحدى، الكرباج» ومن أعماله للمسرح: «الميت الحى، الأيام الصعبة، الحلم بداخل القرية»، وفى القصة القصيرة «نساء من خزف، الماء العكر، قهوة المجاذيب، قديسة من باب الشعرية، مخالب وأنياب». والذي كتب اسفل منزله بمنطقة المعادي «عاش هنا، سعد مكاوي، 6 أغسطس 1916 -11 أكتوبر 1985، 7شارع 152، المعادي، القاهرة».
ليكونا بذلك آخر ضيفين ضما حديثا إلى قائمة المشروع الذي يجري تفعيله بوضع لافتة على المبنى، تظهر اسم الشخصية، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني، وملحقة بها تطبيق" QR"، مرتبط بموقع إلكتروني يحتوي على بيانات ومعلومات عن كل شخصية يسهل التعرف عليها باستخدام الهواتف الذكية. كما أنه يمكن استخدام الخريطة المتعلقة بـ «عاش هنا» في البحث عن أي شخصية ومعرفة المنزل الذى عاش فيه.
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يهدف هذا المشروع في المقام الأول لنشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات الهامة والمؤثرة على مستوى الجمهورية ومعرفة المصريين أبناء الوطن بتاريخ بلدهم وتراثها الثقافي والفني، وأيضاً إلى تشجيع حركة السياحة وإمداد السائحين بمعلومات تاريخية عن تاريخ التراث الثقافي والفني في مصر.
يذكر أن "عاش هنا" أطلقته لجنة عليا من وزارة الثقافة، ضمت في عضويتها «الدكتور عماد أبو غازي، خالد عزب، محمد عفيفي، والدكتور ياسر منجي، وطارق والي، والدكتور خالد الخميسي، والشاعر أحمد عنتر مصطفى» بجانب الاستعانة ببعض المتخصصين والمهتمين بتوثيق التراث الفني والثقافي في مصر.