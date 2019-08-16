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آخرهم مكاوي والأبنودي| تعرف على أبطال مشروع«عاش هنا»

هل صادفت وأنت تتجول في شارع ما أسفل إحدى المباني السكنية لوحة نحاسية مكتوب عليها اسم فنان أو كاتب كبير وبعض المعلومات الهامة عنه، ومكتوب بخط عريض أعلاها "عاش هنا"؟
تحرير:كريم محجوب ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م
لوحة مشروع "هنا عاش"
لوحة مشروع "هنا عاش"
في شهر سبتمبر الماضي لعام عام 2018، أطلق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أهم المشاريع الثقافية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة وهو مشروع "عاش هنا" الذي يهدف لتكريم رموز مصر من الكتاب والأدباء والمبدعين والمفكرين والسينمائيين والفنانين والسياسيين والشخصيات التاريخية، الذين كان لهم كبير الأثر في المجتمع المصري من خلال أعمالهم أو مواقفهم وآرائهم، من خلال توثيق المباني والأماكن التي عاشوا فيها.
قبل أن يتم مشروع "عاش هنا" عامه الأول ضم مئات الأسماء البارزة واللامعة المبدعة التي أنجبتهم مصر مثل«إسماعيل ياسين، إبراهيم أصلان، إحسان عبد القدوس، أحمد رمزى، أحمد شوقي، أحمد فؤاد نجم، أسامة أنور عكاشة، أنجى افلاطون، أنيس منصور، تحية كاريوكا، توفيق الحكيم، جمال حمدان، عبدالحليم حافظ، ثروت أباظة،
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نجيب-محفوظ

أعمال تعيد إصدارها دار الشروق.. منها لـ«محفوظ ودنقل»

طرحت دار الشروق للنشر والتوزيع خلال الأيام الماضية، طبعات جديدة للعديد من الأعمال المهمة، الفكرية والأدبية والشعرية، بدأت بكتاب «الإسلام بين الشرق والغرب» لرئيس البوسنة والهرسك الراحل "علي عزت بيجوفيتش"، حيث قدمت طبعته الـ15، وكان قد كتب مقدمة هذا الكتاب الدكتور والمفكر الإسلامي عبد الوهاب المسيري. ويتحدث الكتاب عن "الخلق والتطور، الثقافة والحضارة، ظاهرة الفن، الأخلاق، الثقافة والتاريخ، الدراما، الأنبياء، موسى وعيسى ومحمد"، كما يتحدث عن الطبيعة الإسلامية للقانون، والمعتقدات الخرافية، والعديد من القضايا الفكرية والفلسفية والدينية المهمة.
ميشيل-اوباما

ميشيل أوباما بين الأعلى مبيعا بقائمة «نيويورك تايمز»

عادت رواية "عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر" لـ"داليا أوينز" لتتصدر قائمة "نيويورك تايمز" لأعلى الكتب مبيعا في الأسبوع الأخير مجددا، على مستوى الأعمال الأدبية، وبذلك تسجل حضورها في القائمة للأسبوع الـ 47، وجاءت رواية "المتاهة" لـ"كاثرين كولتر" لتحتل المركز الثاني، بينما حلت رواية "صنيع واحد طيب" لـ"ديفيد بالدتشي" في المركز الثالث، وكان المركز الرابع من نصيب رواية "عصر أسود" لـ"بيرسي براون"، واختتمت القائمة الأدبية برواية"الفتاة الجديدة" لـدانيال سيلفا" في المركز الخامس.
اليوم-العالمى-للكتاب

موضة الترجمة... الربح المادى أهم من القيمة الثقافية

الترجمة الأدبية هى جسر للتواصل المهم، الممتد بين الأمم وحضارات شعوبها، ونافذة من خلالها نطل على الآخر، والمنفذ الذى نعبر منه إلى داخل ثقافته وتاريخه، ولعبت الترجمة وما زالت، دورا مهما فى إثراء الحياة الثقافية العربية، والمصرية على وجه الخصوص، بدأت بجدية منذ عام 1914، حيث تم إنشاء لجنة التأليف والترجمة والنشر على أيدى عدد من الشباب الذين حملوا على عاتقهم شعلة التنوير، والإيمان بحق المعرفة والتعليم، ومنهم محمد فريد أبو حديد، أحمد أمين، ثم انضم إليهما عدد من النوابغ مثل طه حسين، وجاء معهم الجيل اللاحق الذى تعلم على أيديهم، ومنهم زكى نجيب محمود.
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ليلى-علوى

ليلى علوي تنعى مدير مهرجان قرطاج السينمائي

نعت الفنانة ليلى علوي، المنتج السينمائى التونسى نجيب عياد، مدير مهرجان "أيام قرطاج السينمائية"، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، في منزله وسط العاصمة، عن عمر ناهز الـ66 عاما، إذ تعرض إلى سكتة قلبية، حسب وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء. ونشرت "علوي"، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة للراحل نجيب عياد وعلقت قائلة: "عزائي للشعب التونسي في رحيل المنتج السينمائي الكبير ومدير أيام قرطاج السينمائية نجيب عياد، لروحه السلام وخالص التعازي لأسرته الكريمة وأهله والأصدقاء".
fast & furious 6

الأكشن يتصدر.. Fast & Furious الأول للأسبوع الثاني

نجح فيلم الأكشن والإثارة Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw في تصدر البوكس أوفيس هذا الأسبوع بإيرادات 25 مليون دولار أمريكي وبإجمالي إيرادات بلغت 111 مليون دولار، وبذلك يواصل الفيلم تصدر البوكس أوفيس للأسبوع الثاني على التوالي منذ بدء عرضه. يقدم الفيلم قصة منفصلة عن سلسلة أفلام The Fast and The Furious، حيث يقرر عميل الأمن الدبلوماسي الأمريكي "لوك هوبس" بالتحالف على نحو غير متوقع مع "ديكارد شاو" لكي يواجها معًا شريرا محسنا جينيًّا يهدد مستقبل الإنسانية.
هند-صبري (2)

«نورا تحلم» يأخذ هند صبري إلى تورنتو

اختير الفيلم التونسي نورا تحلم للنجمة هند صبري؛ للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي، الذي تقام فعالياته في الفترة بين 5 و15 سبتمبر المقبل الذي يعتبر ضمن أهم خمسة مهرجانات في العالم حاليا، لتواصل هند حضورها في محافل فنية دولية، إذ شاركت ضمن لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي. "نورا تحلم" من إخراج التونسية هند بوجمعة، وهو يعد أول أعمالها على الإطلاق، والفيلم روائي طويل، ويلعب دور البطولة أمام هند، لطفي العبدلي.
فرانز-كافكا-القصر

«مكتبة إسرائيل» تستحوذ على حقوق ملكية مؤلفات كافكا

أعلنت المكتبة القومية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، حصولها على الجزء الأخير من أعمال الأديب اليهودي الراحل "فرانس كافكا"، التي لم تُنشر، وذلك بعد ادعائها أنها قد حصلت على حقوق ملكية جميع أعماله، بعد نزاع قضائي مع بنك سويسري في زيورخ على ملكية جزء من مؤلفاته، وتشمل الأعمال الجديدة ثلاث مسودات لرواية تحمل عنوان "تحضيرات لعرس في الريف" و"كتاب تمارين" كان يستذكر فيه اللغة العبرية، ويوميات كتبها في أثناء سفرياته، بجانب مئات الرسائل الشخصية إلى أصدقائه، ومنهم صديقه المقرب "برود" الذي لم ينفذ وصية "كافكا" بأن يحرق جميع أعماله التي لم تُنشر قبل وفاته.
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