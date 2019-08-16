كاميرا كافتريا تكشف تفاصيل جديدة بـ«مذبحة الحوامدية»
تحرير:محمد أبو زيد
١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م
سكين _أرشيفية
ما زالت تداعيات ذبح فتاتين على يد والدهما في الحوامدية تلقي بظلالها على المنطقة، حيث أقدم "نصر.إ.ع" 60 عاما موظف بالمعاش بإحدى شركات السكر على استدراج ابنتيه "إسراء" 23 عاما، طالبة بالفرقة الرابعة كلية الآداب جامعة عين شمس، وشقيقتها الصغري"أسماء"21 سنة، طالبة بالفرقة الثالثة كلية دار علوم جامعة القاهرة إلى قطعة أرض فضاء بجانب كوبري الحوامدية العلوي وقيامه بذبحهما، وجلس بجوار جثتيهما بعد أن أبلغ قسم شرطة الحوامدية بالجريمة، فيما رصدت كاميرا مثبتة على إحدى الكافتريات لحظة مرور الأب وبرفقته بناته قبل الوصول لمكان الواقعة وارتكاب الجريمة.
فيما تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها بشأن الواقعة، وأجرت النيابة معاينة لمسرح الجريمة ومناظرة الجثتين، وتبين من الكشف الظاهرى أن الوفاة نتيجة ذبح بالرقبة وطعنات بالجسد، وأمرت بنقلهما للمشرحة، وبانتداب الطب الشرعي لتشريحهما لتحديد أسباب الوفاة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية، واستدعاء عدد من
فيما تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها بشأن الواقعة، وأجرت النيابة معاينة لمسرح الجريمة ومناظرة الجثتين، وتبين من الكشف الظاهرى أن الوفاة نتيجة ذبح بالرقبة وطعنات بالجسد، وأمرت بنقلهما للمشرحة، وبانتداب الطب الشرعي لتشريحهما لتحديد أسباب الوفاة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية، واستدعاء عدد من الجيران لسماع أقوالهم.
تعود التفاصيل إلى تلقي اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من مأمور قسم شرطة الحوامدية، يفيد تلقيه بلاغا من المدعو «نصر.إ.ع»، 60سنة، بقيامه باستدراج ابنتيه إلى ترعة الحوامدية وذبحهما لشكه في سلوكهما.
انتقلت قوة أمنية، إلى مكان الجريمة، وتم إخطار اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، بالواقعة، والذي وجه بتشكيل فريق بحث لكشف ملابساتها، وتولت النيابة التحقيق.