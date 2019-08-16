كاميرا كافتريا تكشف تفاصيل جديدة بـ«مذبحة الحوامدية»

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م

سكين _أرشيفية

ما زالت تداعيات ذبح فتاتين على يد والدهما في الحوامدية تلقي بظلالها على المنطقة، حيث أقدم "نصر.إ.ع" 60 عاما موظف بالمعاش بإحدى شركات السكر على استدراج ابنتيه "إسراء" 23 عاما، طالبة بالفرقة الرابعة كلية الآداب جامعة عين شمس، وشقيقتها الصغري"أسماء"21 سنة، طالبة بالفرقة الثالثة كلية دار علوم جامعة القاهرة إلى قطعة أرض فضاء بجانب كوبري الحوامدية العلوي وقيامه بذبحهما، وجلس بجوار جثتيهما بعد أن أبلغ قسم شرطة الحوامدية بالجريمة، فيما رصدت كاميرا مثبتة على إحدى الكافتريات لحظة مرور الأب وبرفقته بناته قبل الوصول لمكان الواقعة وارتكاب الجريمة.

فيما تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها بشأن الواقعة، وأجرت النيابة معاينة لمسرح الجريمة ومناظرة الجثتين، وتبين من الكشف الظاهرى أن الوفاة نتيجة ذبح بالرقبة وطعنات بالجسد، وأمرت بنقلهما للمشرحة، وبانتداب الطب الشرعي لتشريحهما لتحديد أسباب الوفاة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية، واستدعاء عدد من