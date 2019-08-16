جريمة

كاميرا كافتريا تكشف تفاصيل جديدة بـ«مذبحة الحوامدية»

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م
سكين _أرشيفية
سكين _أرشيفية
ما زالت تداعيات ذبح فتاتين على يد والدهما في الحوامدية تلقي بظلالها على المنطقة، حيث أقدم "نصر.إ.ع" 60 عاما موظف بالمعاش بإحدى شركات السكر على استدراج ابنتيه "إسراء" 23 عاما، طالبة بالفرقة الرابعة كلية الآداب جامعة عين شمس، وشقيقتها الصغري"أسماء"21 سنة، طالبة بالفرقة الثالثة كلية دار علوم جامعة القاهرة إلى قطعة أرض فضاء بجانب كوبري الحوامدية العلوي وقيامه بذبحهما، وجلس بجوار جثتيهما بعد أن أبلغ قسم شرطة الحوامدية بالجريمة، فيما رصدت كاميرا مثبتة على إحدى الكافتريات لحظة مرور الأب وبرفقته بناته قبل الوصول لمكان الواقعة وارتكاب الجريمة.
فيما تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها بشأن الواقعة، وأجرت النيابة معاينة لمسرح الجريمة ومناظرة الجثتين، وتبين من الكشف الظاهرى أن الوفاة نتيجة ذبح بالرقبة وطعنات بالجسد، وأمرت بنقلهما للمشرحة، وبانتداب الطب الشرعي لتشريحهما لتحديد أسباب الوفاة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية، واستدعاء عدد من
اقرأ المزيد
سيارة -اسعاف

شاب يشعل النار في والده بعد صلاة الجمعة بالغربية

أشعل شاب النيران في والده إثر نشوب خلافات أسرية بينهما في إحدى قرى مركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم عقب أدائه لصلاة الجمعة. تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة السنطة بإشعال شاب يدعى "هيثم.ع.ا" النيران في والده المقيم بكفر شرف حمودة التابع لذات الناحية. وبالتحري عن الواقعة تبين أنه أثناء حدوث الواقعة تجرد الأهالي من ملابسهم في محاولة منهم لإنقاذ المجنى عليه وإطفاء النار من جسده وتم نقل المصاب للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم حيث تبين إنه يعاني من حروق من الدرجة الثانية.
طعن-بالسكين

سحل «كلب» وقطع جسده بالسكين.. ضبط جزار في الشرقية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، القبض على جزار؛ على خلفية اتهامه بسحل كلب وتعذيبه وتقطيع جسده بواسطة سلاح أبيض «سكين» في الطريق العام أمام المارة بمنطقة «العصلوجي» التابعة لدائرة المركز، قبل أن يقوم بجره بواسطة دراجة بخارية «موتوسيكل»، فيما جرى التحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
جثة (5)

أسرة سيدة بالشرقية تتهم زوجها بقتلها وإحراقها

في أول تطور لواقعة العثور على ربة منزل، في منتصف العقد الثالث من العمر، جثةً هامدةً، متأثرةً بإصابتها بحروق من الدرجات الثلاث، وذلك داخل منزلها بدائرة مركز شرطة ههيا، بمحافظة الشرقية، اتهمت أسرة المجني عليها زوجها (محامٍ) بإشعال النيران فيها حتى فارقت الحياة، وذلك على أثر خلافات بينهما كونها الزوجة الثانية له، بينما أفاد الجيران أن الزوج ترك ابنه من المجني عليها رفقة صاحب محل «سوبر ماركت»، قبل أن يصعد إلى المنزل ويشعل النيران في زوجته، التي أفادت التحريات الأولية أنها كانت تمر بمرحلة اكتئاب.
القبض-على-متهم

بسبب ملابس العيد.. حل لغز الزوجة القتيلة بالشرقية

تمكن رجال مباحث قسم شرطة الصالحية الجديدة، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، من كشف غموض واقعة العثور على ربة منزل، بمنتصف العقد الثالث من عمرها، جثة هامدة داخل منزلها بدائرة القسم؛ إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خلافات نشبت بينها وبين زوجها، كانت الشرارة الأولى فيها الحديث حول شراء ملابس جديدة واقتراحات «خروجات العيد»، إلا أن الأمر تطور للتشابك بالأيدي وسقوط الزوجة جثة هامدة وقد فارقت الحياة، بينما جرى ضبط الزوج المتهم، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.
اقرأ المزيد من الأخبار
جثة-فتاة

قاتل عجوز الشرقية وحفيدتها: كانت عايزة تتجوزني عرفي

كشفت تحقيقات النيابة عن مفاجآت في مقتل ربة منزل بمنتصف العقد السابع من العمر، وحفيدتها، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث، على يد صديق نجل الأولى، داخل منزل السيدة بناحية شارع «المرور» بدائرة المركز؛ إذ أفاد المتهم بوجود علاقة غير شرعية جمعت بينه وبين العجوز التي يصغرها بأكثر من ثلاثين عامًا، وطالبته بالزواج منها عرفيًّا، فما كان منه إلا أن قتلها هي وحفيدتها بواسطة «جاكوش» وضلفة شباك، فيما تصادف وجود الطفلة الصغيرة وقت خلاف بين الجاني والعجوز، وقد بعثر القاتل محتويات المنزل ليبدو الحادث كما لو كان بغرض السرقة.
جثة-طفل-مقتول-قتل

حبس المتهم بتعذيب وقتل طفلته في المقطم

أمرت نيابة نيابة المقطم الجزئية، بحبس المتهم بتعذيب طفلته في المقطم حتى الموت، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذكر المتهم في التحقيقات أنه لم يقصد قتلها وضربها بغرض تأديبها، فيما أجرى أحمد عمران وكيل النيابة، مناظرة الجثة التي اكشفت أن بها أثار كدمات وضرب بالجسد وسحجات في الرأس، ورجحت المناظرة أن الوفاة قد تكون نتيجة إصابتها بنزيف داخلي إثر تعرضها للضرب المبرح. كما صرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة، وتسليمها لذويها لدفنها، وأمرت باستدعاء والدة المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة، وكلفت المباحث بإجراء التحريات بشأن الواقعة.
امرأة-تحمل-سكين

محمد بين 3 ستات.. تدخل للدفاع عن والدته فقتله خالته

لم يكن يتخيل "محمد" الشاب العشريني، أن تدخله لفض مشاجرة بين والدته وشقيقتها سيكلفه حياته، البداية مع أصوات عالية ومشادة كلامية بين والدة "محمد" وجدته، تدخلت على إثرها "شيماء" خالة الشاب، لتعنف شقيقتها وتعاتبها على الشجار مع والدتهما، إلا أن الأمور سرعان ما تطورت وزاد الخلاف والتراشق بالألفاظ بين والدة الشاب وشقيقتها، ما دعاه للتدخل لنصرة أمه، فما كان من الخالة إلا إن توجهت للمطبخ، وعادت بسكين، سددت به طعن في صدر "محمد" فسقط غارقا في بركة من الدماء ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى العياط المركزي.
ضرب-نار

رصاصة في الرأس.. مقتل صعيدي في الجيزة بسبب الثأر

ترك "محمد. ع" شاب أربعيني، بلدته في محافظة قنا هربًا من الثأر، ليحتمي بزحام القاهرة وضجيجها، واستقر به الحال في منطقة بشتيل بإمبابة، وعمل بمجال المقاولات، إلا أن الخصومة الثأرية كانت تطارده، ففي منتصف ليل الإثنين الماضي، اعترض طريق سيارته مجهولان في محيط جامعة القاهرة، وأطلقا عليه عيارا ناريا في منطقة الرأس أرداه قتيلا وفرا هاربين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على ضبط المتهمين.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org