رياضة

بعد انزلاقه فى المنزل..لاعب نوريتش يغيب عن الملاعب

تحرير:محمد جمال ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٥ م
نورويتش سيتي
نورويتش سيتي
كشف دانيال فاركى مدرب نوريتش سيتي الصاعد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم(البريميرليج)، اليوم الجمعة، إن لاعب الوسط أونيل هرنانديز قد يغيب لثلاثة أشهر بعد أن أصيب في ركبته بمنزله وأشار إلى أن الإصابة بشكل مبدئي في الرباط الصليبي للركبة، واصفا الإصابة بأنها "ضربة كبيرة" . وقال فاركى :"انزلق أونيل في منزله وسقط على ركبته ويجب أن نفحص حالته واذا وصلت الإصابة للرباط الصليبي سيغيب لثلاثة أشهر وقد يحتاج لجراحة". وأكمل:"إنها ضربة كبيرة لأنه لاعب دوره مهم مع الفريق في المرحلة المقبلة ولا يمكن استبداله ".
وأنهى المدير الفنى تصريحاته:"سنحاول إيجاد حلول مختلفة وستكون فرصة كبيرة للاعبين آخرين". وسيغيب المهاجم يوسيب درميتش بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية وتحوم الشكوك حول مشاركة لاعب الوسط كيني مكلين بسبب إصابة بالظهر. ويفتقد نوريتش بالفعل جهود كريستوف زيمرمان وتيم كلوزه لفترة طويلة مما يزيد معاناة فاركه.
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تدريبات-الأهلى (3)

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه التي ستدخل في معسكر مغلق مساء اليوم الجمعة بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة فريق بيراميدز، المقرر لها غدًا السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر. ويسعى الأحمر لتحقيق الفوز الأول أمام بيراميدز، بعدما خسر ذهابا وإيابا، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والذي انتهى بفوز الأحمر باللقب، رقم 41 في تاريخه.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (7)

الزمالك يتسلح بالصفقات الجديدة أمام بطل الصومال

أعلن طارق يحيى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفريق لمواجهة فريق ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019، والتي تنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب الجيش المصري ببرج العرب بالإسكندرية، وهي المباراة التي تم تأجيلها من يوم 10 أغسطس الجاري إلى لتقام مساء اليوم على ان تقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل الموافق 23 من شهر أغسطس الجاري، ووفقاً لما هو متفق عليه ستقام في مصر أيضًا على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
منتخب-كرة السلة-للسيدات

منتخب السيدات للسلة يخسر أمام أنجولا في «الأفروليج»

خسر منتخب مصر لكرة السلة للسيدات أمام منتخب أنجولا بنتيجة 68-66 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن في بطولة "الأفرو باسكت"، ومن المنتظر أن يواجه منتخب السيدات بقيادة إيهاب الألفي المدير الفني نظيره الإيفواري غدًا السبت لتحديد المركزين السابع والثامن، وخسر المنتخب الإيفواري للسيدات أمام نظيره الكونغو الديمقراطية بنتيجة 54-47. منتخب أنجولا للسيدات قضى على طموحات لاعبات مصر في خوض التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية، بعدما حولوا تأخرهم إلى فوز مثير في الثواني الأخيرة من اللقاء بنتيجة 68-66.
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ارسنال

أرسنال يتخطى نيوكاسل بصعوبة في الدوري الإنجليزي

افتتح فريق أرسنال بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، مشواره في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بفوز صعب على نظيره نيوكاسل يونايتد في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الأحد، على استاد "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة "البريميرليج"، جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال في الدقيقة 58 من زمن اللقاء، بهذه النتيجة يحصد الجانرز أول 3 نقاط له في المسابقة، بينما يبقى نيوكاسل دون رصيد من النقاط.
ارسنال (3)

أرسنال يتسلح بالتاريخ أمام نيوكاسل في البريميرليج

يستقبل نيوكاسل، اليوم الأحد، نظيره أرسنال على ملعب سان جيمس بارك في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، موسم 2019- 2020، وحقق أرسنال الفوز على نيوكاسل في 12 مباراة من آخر 13 مواجهة جمعت بينهما، وخسر لقاءً وحيدا كان على سان جيمس بارك في شهر أبريل من عام 2018، وبشكل عام لم يتغلب نيوكاسل على أرسنال سوى 3 مرات فقط في 36 مواجهة بجميع المسابقات في آخر 17 عاما، وحقق نيوكاسل الفوز في 6 مباريات من آخر 8 لقاءات خاضها على ملعبه بالدوري، الموسم الماضي، لكنه لم يحقق الفوز في أول مباراة بالموسم منذ عام 2012.
داني-سيبايوس ‎

موقف النني يتعقد.. أرسنال يضم لاعب ريال مدريد

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن ضم اللاعب الإسباني داني سيبايوس من صفوف ريال مدريد على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل 2019-2020، جاء ذلك عبر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، وجاء انضمام صاحب الـ22 عامًا ليزيد من تعقيد فرص الدولي المصري محمد النني في المشاركة، بعدما شارك في 8 مباريات فقط بالموسم الماضي من الدوري الإنجليزي بواقع 379 دقيقة، حيث يوجد في هذا المركز بالفريق خلال الوقت الحالي، لوكاس توريرا، جرانيت تشاكا، ماتيو جواندوزي، محمد النني، وأخيرًا سيبايوس.
كلاين‎

مدافع ليفربول يترك معسكر الإعداد بسبب الإصابة

أثبتت الفحوصات الطبية، اليوم الأربعاء، تعرض ناثانييل كلاين لاعب ليفربول لإصابة في الرباط الصليبي، ستبعده عن الملاعب لفترة تصل إلى ستة أشهر، وتعرض صاحب الـ28 عاما للإصابة خلال مواجهة بوروسيا دورتموند وديًّا السبت الماضى والتى انتهت بفوز الفريق الألمانى بثلاثة أهداف مقابل هدفين للريدز. وسافر كلاين مع الفريق إلى بوسطن للاشتراك فى الفترة الإعدادية للريدز للموسم الجديد، حيث خاض ليفربول مباراة أخرى أمام إشبيلية، لكن اللاعب لم يكمل المعسكر وعاد إلى إنجلترا بعدما كشفت التقارير الطبية طبيعة الإصابة.
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