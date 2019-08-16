بعد انزلاقه فى المنزل..لاعب نوريتش يغيب عن الملاعب

تحرير:محمد جمال ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٥ م

كشف دانيال فاركى مدرب نوريتش سيتي الصاعد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم(البريميرليج)، اليوم الجمعة، إن لاعب الوسط أونيل هرنانديز قد يغيب لثلاثة أشهر بعد أن أصيب في ركبته بمنزله وأشار إلى أن الإصابة بشكل مبدئي في الرباط الصليبي للركبة، واصفا الإصابة بأنها "ضربة كبيرة" . وقال فاركى :"انزلق أونيل في منزله وسقط على ركبته ويجب أن نفحص حالته واذا وصلت الإصابة للرباط الصليبي سيغيب لثلاثة أشهر وقد يحتاج لجراحة". وأكمل:"إنها ضربة كبيرة لأنه لاعب دوره مهم مع الفريق في المرحلة المقبلة ولا يمكن استبداله ".

وأنهى المدير الفنى تصريحاته:"سنحاول إيجاد حلول مختلفة وستكون فرصة كبيرة للاعبين آخرين". وسيغيب المهاجم يوسيب درميتش بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية وتحوم الشكوك حول مشاركة لاعب الوسط كيني مكلين بسبب إصابة بالظهر. ويفتقد نوريتش بالفعل جهود كريستوف زيمرمان وتيم كلوزه لفترة طويلة مما يزيد معاناة فاركه.

وأنهى المدير الفنى تصريحاته:"سنحاول إيجاد حلول مختلفة وستكون فرصة كبيرة للاعبين آخرين".

وسيغيب المهاجم يوسيب درميتش بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية وتحوم الشكوك حول مشاركة لاعب الوسط كيني مكلين بسبب إصابة بالظهر.

ويفتقد نوريتش بالفعل جهود كريستوف زيمرمان وتيم كلوزه لفترة طويلة مما يزيد معاناة فاركه. وقال المدرب "نحتاج لبعض الحظ في مسألة الإصابات ولا يمكن أن تشتكي عندما يحدث شيء في الملعب". خسر نوريتش 4-1 أمام ليفربول في الجولة الافتتاحية.

ومن المقرر أن يلتقى نورويتش سيتى فريق نيوكاسل يونايتد غدا الأربعاء، فى تمام الساعة الرابعة على ملعب كارو رود فى إطار الأسبوع الثانى من عمر البريميرليج .