رياضة

أحمد الطيب يرشح هذا المدرب لتدريب الأهلي

تحرير:محمد حسن صيام ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥١ م
أحمد الطيب
أحمد الطيب
رشح أحمد الطيب المعلق الرياضي بقنوات بي إن سبورت التونسي نبيل معلول للقيادة الفنية لفريق النادي الأهلي في حالة رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي عن الفريق، حيث نشر الطيب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : "على نار هادئة نبيل معلول مدرباً للأهلى وأحمد ناجى لحرّاس المرمى - أتمناها معلول بطل أفريقيا ووصل بتونس كأس عالم و مدرب الترجى كأس عالم أندية معلول مدرب محترم --". ويخوض الأهلي، مباراة نارية أمام نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء غد السبت، في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، بقيادة جهاد جريشة.
المعروف أن علاقة جماهير النادي الأهلي مع مارتن لاسارتي متوترة للغاية من قبل التتويج ببطولة الدوري والفوز بمباراة القمة أمام الزمالك الذي أثلج صدورهم بعض الشيء تجاه المدرب الأورجوياني، الذي يوجد حاجز نفسي كبير بينه وبين الجمهور منذ الخسارة الكبيرة أمام صن داونز بخماسية في دوري أبطال إفريقيا، خاصة إنها
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بايرن-ميونخ

بايرن يبدأ مشوار الدورى بالتعادل أمام هيرتا برلين

تعادل فريق بايرن ميونخ أمام نظيره هيرتا برلين بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت اليوم الجمعة على ملعب أليانز أرينا فى إطار الأسبوع الأول من عمر الدوري الألماني "البوندسليجا" ، سجل هدفى المباراة لصالح بايرن ليفاندوفسكى وسجل لصالح هيرتا برلين كلا من لوكيباكيو و ماركو جروييتيش . ويعد هذا التعادل الأول للعملاق البافاري فى افتتاحية الدورى منذ سبع سنوات، حيث فاز بايرن فى المباريات افتتاحية التي لعبها فى البوندسليجا وتعد أطول سلسلة فريق فى تاريخ المنافسة.
بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

ديسابر يضم 20 لاعبًا لمواجهة الأهلي ويستبعد أنطوي

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه التي التي ستدخل في معسكر مغلق مساء اليوم الجمعة بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة فريق الأهلي، المقرر لها غدًا السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر. ويسعى بيراميدز لمواصلة تفوقه على الأهلي حيث نجح الفريق الأزرزق في الفوز على الأحمر ذهابا وايابا في ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والذي انتهى بفوز الأحمر باللقب، رقم 41 في تاريخه.
فيليب-كوتينيو (2)

كوتينيو على بعد خطوة من البايرن..والإعلان خلال ساعات

أفادت بعض التقارير الصحفية اقتراب البرازيلي فيليب كوتينيو من الرحيل عن صفوف فريقه برشلونة الإسباني وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية حيث كشف جورجي نيكولا الصحفي البرازيلي في شبكة " ESPN"، في تقرير حصري له إتمام بايرن ميونيخ الاتفاق مع كوتينيو حول ارتدائه قميص الفريق الألمانى . وجاء فى التقرير أنه من المتوقع إعلان انضمام كوتينيو بشكل رسمي إلى بايرن ميونيخ خلال الساعات المقبلة، وأن الفريق البافارى توصل لاتفاق شخصي مع كوتينيو، وينتظر الآن فقط الكلمة النهائية من برشلونة.
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سباستيان-ديسابر (5)

ديسابر: نشعر بالجنون بسبب مواجهة الأهلي في الكأس

تحدث سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن مواجهة نظيره الأهلي المرتقبة المقرر لها غدًا السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر، مشيرًا إلى أن هدفه هو الفوز بلقب الدوري المصري". وأضاف ديسابر خلال حواره مع صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية:" إنها مباراة عظيمة تنتظرنا، على الرغم من كونها في دور الـ 16 من البطولة، الانتصار على الأهلي يجعلنا على بُعد ثلاث مباريات أخرى في طريق الحصول على اللقب، نحن نشعر بجنون خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلا أن بيراميدز انتصر مرتين على الأهلي في الدوري".
الاهلى-وبيراميدز تصوير-سامح ابوحسن‎ (4)

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

تنقل قناة تايم سبورت مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة كأس مصر والتي تقام في الثامنة من مساء غد السبت، حيث حصلت تايم سبورت على حقوق بث مباريات بطولة الكأس عبر شاشتها، كما تنقل قناة أون سبورت، وقناة نايل سبورت المباراة أيضًا عبر شاشتيهما. وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أمام نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء غد السبت، في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، بقيادة جهاد جريشة.
احمد علاء (3)

أحمد علاء في طلائع الجيش لمدة موسمين

وقع أحمد علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقود انتقاله لصفوف فريق طلائع الجيش، لمدة موسمين على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وانضم اللاعب للأهلي مطلع الموسم الماضي قادماً من فريق الداخلية مقابل 10 ملايين جنيه. وحضر أحمد علاء لمقر النادي في وجود أحمد المهدي المشرف على قطاع الكرة بالنادي العسكري، واتفقا على بنود التعاقد، حيث فضل النادي الأهلي خروج اللاعب في إعارة لنادي الطلائع في ظل عدم احتياج الفريق لخدمات اللاعب في الفترة الحالية بالإضافة إلى تقليص قائمة الفريق إلى 30 لاعبا فقط.
كابتن-محسن-صالح

محسن صالح يتحدث عن رباعية الأهلي في «اطلع بره»

علق محسن صالح، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني على الفوز الكبير الذي حققه فريق النادي الأهلي على حساب فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، حيث قال محسن صالح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في مثل هذه المباريات عندما تكون الفوارق كبيرة بين فريقين والفوز فيها محسوم، ومعروف مين (حيطلع بره) ومين حيكمل ومكانه في الدور التاني مضمون، سلامة اللاعبين وقوة الأداء ووفرة الأهداف مطلب منطقي ومقبول، لكن المبالغة والحديث عن الفوز يجب ألا يطول، المشوار لسة طويل وصعب ويا رب الفرحة تدوم".
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