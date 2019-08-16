أحمد الطيب يرشح هذا المدرب لتدريب الأهلي

تحرير:محمد حسن صيام ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥١ م

أحمد الطيب

رشح أحمد الطيب المعلق الرياضي بقنوات بي إن سبورت التونسي نبيل معلول للقيادة الفنية لفريق النادي الأهلي في حالة رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي عن الفريق، حيث نشر الطيب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : "على نار هادئة نبيل معلول مدرباً للأهلى وأحمد ناجى لحرّاس المرمى - أتمناها معلول بطل أفريقيا ووصل بتونس كأس عالم و مدرب الترجى كأس عالم أندية معلول مدرب محترم --". ويخوض الأهلي، مباراة نارية أمام نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء غد السبت، في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، بقيادة جهاد جريشة.

المعروف أن علاقة جماهير النادي الأهلي مع مارتن لاسارتي متوترة للغاية من قبل التتويج ببطولة الدوري والفوز بمباراة القمة أمام الزمالك الذي أثلج صدورهم بعض الشيء تجاه المدرب الأورجوياني، الذي يوجد حاجز نفسي كبير بينه وبين الجمهور منذ الخسارة الكبيرة أمام صن داونز بخماسية في دوري أبطال إفريقيا، خاصة إنها