جريمة

حقيقة العثور على «قنبلة» بجوار «أخبار اليوم»

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م
الكشف عن جسم غريب بجوار مبنى أخبار اليوم
الكشف عن جسم غريب بجوار مبنى أخبار اليوم
جسم غريب بجوار مؤسسة "أخبار اليوم" بمنطقة وسط البلد، أثار الرعب بين المواطنين بعد شكهم في وجود قنبلة بداخله قبل أن يكشف خبراء المفرقعات، والكلاب البوليسية عن أنه أحد الأكياس يحتوي على دهون، وأن البلاغ سلبي، وكان قد تبلغ لنجدة القاهرة الاشتباه في وجود قنبلة بجوار مبنى جريدة أخبار اليوم، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات إلى موقع البلاغ، وتم التعامل والكشف عن وجود "كيس دهون". جدير بالذكر أوزارة الداخلية تكثف جهودها لضبط العناصر الإرهابية، فيما يتعامل خبراء المفرقعات مع العديد من البلاغات بوجود قنابل أو عبوات ناسفة بسرعة وحرفية شديدة.
وفي السياق ذاته، كثفت وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومى للأورام بالقاهرة وقتل 17 من العناصر المخططة عقب إجراءات التحرى وجمع المعلومات بمعرفة قطاع الأمن الوطنى. أسفر عن تحديد منفذ الحادث وهو عضو حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى عبد الرحمن خالد محمود عبد
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سيارة -اسعاف

شاب يشعل النار في والده بعد صلاة الجمعة بالغربية

أشعل شاب النيران في والده إثر نشوب خلافات أسرية بينهما في إحدى قرى مركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم عقب أدائه لصلاة الجمعة. تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة السنطة بإشعال شاب يدعى "هيثم.ع.ا" النيران في والده المقيم بكفر شرف حمودة التابع لذات الناحية. وبالتحري عن الواقعة تبين أنه أثناء حدوث الواقعة تجرد الأهالي من ملابسهم في محاولة منهم لإنقاذ المجنى عليه وإطفاء النار من جسده وتم نقل المصاب للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم حيث تبين إنه يعاني من حروق من الدرجة الثانية.
طعن-بالسكين

كاميرا كافتريا تكشف تفاصيل جديدة بـ«مذبحة الحوامدية»

ما زالت تداعيات ذبح فتاتين على يد والدهما في الحوامدية تلقي بظلالها على المنطقة، حيث أقدم "نصر.إ.ع" 60 عاما موظف بالمعاش بإحدى شركات السكر على استدراج ابنتيه "إسراء" 23 عاما، طالبة بالفرقة الرابعة كلية الآداب جامعة عين شمس، وشقيقتها الصغري"أسماء"21 سنة، طالبة بالفرقة الثالثة كلية دار علوم جامعة القاهرة إلى قطعة أرض فضاء بجانب كوبري الحوامدية العلوي وقيامه بذبحهما، وجلس بجوار جثتيهما بعد أن أبلغ قسم شرطة الحوامدية بالجريمة، فيما رصدت كاميرا مثبتة على إحدى الكافتريات لحظة مرور الأب وبرفقته بناته قبل الوصول لمكان الواقعة وارتكاب الجريمة.
طعن-بالسكين

سحل «كلب» وقطع جسده بالسكين.. ضبط جزار في الشرقية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، القبض على جزار؛ على خلفية اتهامه بسحل كلب وتعذيبه وتقطيع جسده بواسطة سلاح أبيض «سكين» في الطريق العام أمام المارة بمنطقة «العصلوجي» التابعة لدائرة المركز، قبل أن يقوم بجره بواسطة دراجة بخارية «موتوسيكل»، فيما جرى التحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
جثة (5)

أسرة سيدة بالشرقية تتهم زوجها بقتلها وإحراقها

في أول تطور لواقعة العثور على ربة منزل، في منتصف العقد الثالث من العمر، جثةً هامدةً، متأثرةً بإصابتها بحروق من الدرجات الثلاث، وذلك داخل منزلها بدائرة مركز شرطة ههيا، بمحافظة الشرقية، اتهمت أسرة المجني عليها زوجها (محامٍ) بإشعال النيران فيها حتى فارقت الحياة، وذلك على أثر خلافات بينهما كونها الزوجة الثانية له، بينما أفاد الجيران أن الزوج ترك ابنه من المجني عليها رفقة صاحب محل «سوبر ماركت»، قبل أن يصعد إلى المنزل ويشعل النيران في زوجته، التي أفادت التحريات الأولية أنها كانت تمر بمرحلة اكتئاب.
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ضرب-نار

رصاصة في الرأس.. مقتل صعيدي في الجيزة بسبب الثأر

ترك "محمد. ع" شاب أربعيني، بلدته في محافظة قنا هربًا من الثأر، ليحتمي بزحام القاهرة وضجيجها، واستقر به الحال في منطقة بشتيل بإمبابة، وعمل بمجال المقاولات، إلا أن الخصومة الثأرية كانت تطارده، ففي منتصف ليل الإثنين الماضي، اعترض طريق سيارته مجهولان في محيط جامعة القاهرة، وأطلقا عليه عيارا ناريا في منطقة الرأس أرداه قتيلا وفرا هاربين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على ضبط المتهمين.
شيرين-سيف-النصر (1)

حبس صديقة شيرين سيف النصر بتهمة سرقة مجوهراتها

أمرت نيابة قسم الجيزة، بحبس صديقة الفنانة شيرين سيف النصر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مجوهرات من شقتها، واستمعت النيابة لأقوال "شيرين"، بعد سرقة مجوهرات ومشغولات ذهبية من داخل شقتها بدائرة قسم الجيزة. وكشفت في التحقيقات بأن المجوهرات المسروقة كانت بغرفة نومها، وعدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة، ودلت في أقوالها، على هوية المترددين على شقتها.. فيما توصل فريق البحث إلى أن المتهمة تربطها علاقة صداقة بالفنانة، وترددها على منزلها بزعم زيارتها، إذ تسللت إلى غرفة نومها واستولت على مشغولات ذهبية تقدر قيمتها بـ400 ألف جنيه.
طفل-مقتول-جثة-قتل

ضرب وتعذيب وجثة.. الطفلة ملك ضحية عشيق الأم بالعجوزة

لم يتحمل جسد الطفلة ملك شعبان، التي لم تتجاوز 4 أعوام، تعذيب زوج والدتها لها بسبب بكائها، تارة يضربها بخرطوم مياه وتارة آخرى ركلآ بالأقدام التي تركت أثار وعلامات على جسدها النحيل، وبعدما لفظت أنفاسها الأخيرة من شدة الضرب، وتوجه بصحبة والدتها لمستشفى قصر العيني وادعيا سقوط الطفلة من علو، إلا أن مفتش الصحة كشف جريمة زوج الأم بعدما أثبت وجود إصابات وآثار تعذيب فى جسد الضحية مع شبهة جنائية في الوفاة ليتلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إشارة من المستشفى، بوصول طفلة جثة هامدة ووجود شبهة جنائية في الوفاة.
جمال-اللبان

الحكم على جمال اللبان بالسجن المشدد 15 عاما

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامي بمعاقبة جمال الدين اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وألزمته المحكمة برد مبلغ قدره 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا.. وكشفت التحقيقات، إن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة.
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