حقيقة العثور على «قنبلة» بجوار «أخبار اليوم»

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م

الكشف عن جسم غريب بجوار مبنى أخبار اليوم

جسم غريب بجوار مؤسسة "أخبار اليوم" بمنطقة وسط البلد، أثار الرعب بين المواطنين بعد شكهم في وجود قنبلة بداخله قبل أن يكشف خبراء المفرقعات، والكلاب البوليسية عن أنه أحد الأكياس يحتوي على دهون، وأن البلاغ سلبي، وكان قد تبلغ لنجدة القاهرة الاشتباه في وجود قنبلة بجوار مبنى جريدة أخبار اليوم، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات إلى موقع البلاغ، وتم التعامل والكشف عن وجود "كيس دهون". جدير بالذكر أوزارة الداخلية تكثف جهودها لضبط العناصر الإرهابية، فيما يتعامل خبراء المفرقعات مع العديد من البلاغات بوجود قنابل أو عبوات ناسفة بسرعة وحرفية شديدة.

وفي السياق ذاته، كثفت وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومى للأورام بالقاهرة وقتل 17 من العناصر المخططة عقب إجراءات التحرى وجمع المعلومات بمعرفة قطاع الأمن الوطنى. أسفر عن تحديد منفذ الحادث وهو عضو حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى عبد الرحمن خالد محمود عبد