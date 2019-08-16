ايقاف المدير الفنى لمنتخب نيجيريا مدى الحياة
تحرير:محمد جمال
١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٣ م
سامسون سياسيا
قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إيقاف سامسون سياسيا المدير الفنى السابق للمنتخب النجيري مدى الحياة وتغريمه مالياً، وذلك بسبب ثبوت تلقيه رشاوى، وقال "فيفا" اليوم الجمعة فى بيان له: "تم فرض عقوبة الإيقاف مدى الحياة على سامسون سياسيا مدرب منتخب نيجيريا السابق بسبب التلاعب في نتائج مباريات، كما تم تغريم سياسيا مبلغ قدره 50 ألف فرنك سويسري (51051 دولارا)" .
و جاء فى البيان أن التحقيقات الرسمية بدأت ضد المدرب منذ 11 فبراير 2019 وتم التأكد من قبوله 11 رشوة حتى الآن.
وأكمل الفيفا خلال البيان: "إن الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم المستقلة وجدت أن سياسيا "أدين بسبب إقراره بتلقي رشى فيما يتعلق بالتلاعب بنتائج مباريات، وهو انتهاك لميثاق أخلاقيات الفيفا".
ولعب سياسيا "51 عاما" في عدة أندية أوروبية على رأسها نانت الفرنسي ولوكيرين البلجيكي، كما دافع عن ألوان الهلال
وأكمل الفيفا خلال البيان: "إن الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم المستقلة وجدت أن سياسيا "أدين بسبب إقراره بتلقي رشى فيما يتعلق بالتلاعب بنتائج مباريات، وهو انتهاك لميثاق أخلاقيات الفيفا".
ولعب سياسيا "51 عاما" في عدة أندية أوروبية على رأسها نانت الفرنسي ولوكيرين البلجيكي، كما دافع عن ألوان الهلال السعودي، ولعب لمنتخب نيجيريا في الفترة بين 1984 إلى 1998 وحقق لقب كأس الأمم الأفريقية عام 1994.
واتجه سياسيا لمجال التدريب عام 2005 وقاد منتخب نيجيريا للشباب ثم المنتخب الأولمبي وقاد المنتخب الأول، ثم قاد المنتخب الأولمبي في أولمبياد 2016 وحقق الميدالية البرونزية.