رياضة

ايقاف المدير الفنى لمنتخب نيجيريا مدى الحياة

تحرير:محمد جمال ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٣ م
سامسون سياسيا
سامسون سياسيا
قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إيقاف سامسون سياسيا المدير الفنى السابق للمنتخب النجيري مدى الحياة وتغريمه مالياً، وذلك بسبب ثبوت تلقيه رشاوى، وقال "فيفا" اليوم الجمعة فى بيان له: "تم فرض عقوبة الإيقاف مدى الحياة على سامسون سياسيا مدرب منتخب نيجيريا السابق بسبب التلاعب في نتائج مباريات، كما تم تغريم سياسيا مبلغ قدره 50 ألف فرنك سويسري (51051 دولارا)" . و جاء فى البيان أن التحقيقات الرسمية بدأت ضد المدرب منذ 11 فبراير 2019 وتم التأكد من قبوله 11 رشوة حتى الآن.
وأكمل الفيفا خلال البيان: "إن الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم المستقلة وجدت أن سياسيا "أدين بسبب إقراره بتلقي رشى فيما يتعلق بالتلاعب بنتائج مباريات، وهو انتهاك لميثاق أخلاقيات الفيفا". ولعب سياسيا "51 عاما" في عدة أندية أوروبية على رأسها نانت الفرنسي ولوكيرين البلجيكي، كما دافع عن ألوان الهلال
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بايرن-ميونخ

بايرن يبدأ مشوار الدورى بالتعادل أمام هيرتا برلين

تعادل فريق بايرن ميونخ أمام نظيره هيرتا برلين بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت اليوم الجمعة على ملعب أليانز أرينا فى إطار الأسبوع الأول من عمر الدوري الألماني "البوندسليجا" ، سجل هدفى المباراة لصالح بايرن ليفاندوفسكى وسجل لصالح هيرتا برلين كلا من لوكيباكيو و ماركو جروييتيش . ويعد هذا التعادل الأول للعملاق البافاري فى افتتاحية الدورى منذ سبع سنوات، حيث فاز بايرن فى المباريات افتتاحية التي لعبها فى البوندسليجا وتعد أطول سلسلة فريق فى تاريخ المنافسة.
بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

ديسابر يضم 20 لاعبًا لمواجهة الأهلي ويستبعد أنطوي

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه التي التي ستدخل في معسكر مغلق مساء اليوم الجمعة بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة فريق الأهلي، المقرر لها غدًا السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر. ويسعى بيراميدز لمواصلة تفوقه على الأهلي حيث نجح الفريق الأزرزق في الفوز على الأحمر ذهابا وايابا في ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والذي انتهى بفوز الأحمر باللقب، رقم 41 في تاريخه.
فيليب-كوتينيو (2)

كوتينيو على بعد خطوة من البايرن..والإعلان خلال ساعات

أفادت بعض التقارير الصحفية اقتراب البرازيلي فيليب كوتينيو من الرحيل عن صفوف فريقه برشلونة الإسباني وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية حيث كشف جورجي نيكولا الصحفي البرازيلي في شبكة " ESPN"، في تقرير حصري له إتمام بايرن ميونيخ الاتفاق مع كوتينيو حول ارتدائه قميص الفريق الألمانى . وجاء فى التقرير أنه من المتوقع إعلان انضمام كوتينيو بشكل رسمي إلى بايرن ميونيخ خلال الساعات المقبلة، وأن الفريق البافارى توصل لاتفاق شخصي مع كوتينيو، وينتظر الآن فقط الكلمة النهائية من برشلونة.
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نيك-كوريوس

اتحاد التنس يغرم كيريوس بعد الاعتداء على الحكم

أعلن اتحاد لاعبي التنس المحترفين، اليوم الخميس، عن تغريم اللاعب الأسترالى نيك كيريوس، 113 ألف دولار، وذلك على خلفية خسارته في الدور الثاني لبطولة سنسيناتي للأساتذة، أمس الأربعاء، والتى اشتبك فيها مع الحكم، وقام بتحطيم عدة مضارب. وتتعلق الغرامات بـ5 اتهامات بالسلوك غير الرياضي والاعتداء اللفظي وترك الملعب. وقال الاتحاد في بيانٍ له: "إضافة إلى الغرامات، ينظر الاتحاد في الواقعة لبحث إمكانية اتخاذ إجراءات أخرى، قد يمتد الأمر إلى غرامة إضافية أو الإيقاف".
عادل-رامى‎

مارسيليا يطرد عادل رامي بعد تهربه من التدريبات

كشفت صحيفة "صن" البريطانية عن استبعاد نادى مرسيليا الفرنسى للاعب عادل رامى الفرنسى ذي الأصول المغربية، وذلك بعد تهربه من التدريب بحجة الإصابة. وأضافت الصحيفة من خلال موقعها الإلكترونى أن اللاعب تهرب من التدريب لارتباطه بتصوير حلقة فى برنامج تليفزيونى واقعى اسمه "فورت بويارد". ويغيب اللاعب عن التدريب من مايو الماضى، بعد تعرضه للإصابة أثناء مباراة فريقه أمام تولوز، واكتشف النادى قصة التصوير بعد عرض البرنامج للحلقة، ولم يعلق مارسيليا حتى الآن على وضع اللاعب الحالى لكن صحيفة ليكيب الفرنسية أكدت أن رامى لم يعد ينتمى للفريق.
اتحاد-الكرة

خبير لوائح: لا يحق للفيفا تعيين لجنة لإدارة اتحاد الكرة

أكد محمد فضل الله، خبير اللوائح الدولية، أنه لا يوجد نموذج سابق قام فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد محلي. وقال فضل الله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كورة كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة، عبر شاشة الأولى: «لا بد من الرجوع للجمعية العمومية لاتحاد الكرة قبل تعيين لجنة مؤقتة، لأنها صاحبة الحق الأصيل في تحديد ذلك الأمر». وأضاف: «المجالس المنتخبة والجمعيات العمومية أصحاب السلطة في تسيير أمور اتحاد الكرة، ومن ثم قرار تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد من جانب الاتحاد الدولي مشكوك فيه ولم يحدث في أي واقعة سابقة».
جيرالدو

هل قيد الأهلي جيرالدو إفريقيا؟.. سيد عبدالحفيظ يرد

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة عدم قيد الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في قائمة الفريق الإفريقية، استعدادًا للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المُقبل، وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه لا صحة لما يتم تداوله حول عدم قيد جيرالدو في القائمة الإفريقية كل ما يثار غير حقيقي. ونشبت أزمة بين محمود الخطيب رئيس النادي ومارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، بسبب إصرار الأخير على قيد الأنجولي في القائمة الإفريقية، بينما كان يريد الخطيب عدم قيده جيرالدو لقيد مهاجم أجنبي وإعارة الأخير.
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