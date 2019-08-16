ايقاف المدير الفنى لمنتخب نيجيريا مدى الحياة

تحرير:محمد جمال ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٣ م

سامسون سياسيا

قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إيقاف سامسون سياسيا المدير الفنى السابق للمنتخب النجيري مدى الحياة وتغريمه مالياً، وذلك بسبب ثبوت تلقيه رشاوى، وقال "فيفا" اليوم الجمعة فى بيان له: "تم فرض عقوبة الإيقاف مدى الحياة على سامسون سياسيا مدرب منتخب نيجيريا السابق بسبب التلاعب في نتائج مباريات، كما تم تغريم سياسيا مبلغ قدره 50 ألف فرنك سويسري (51051 دولارا)" . و جاء فى البيان أن التحقيقات الرسمية بدأت ضد المدرب منذ 11 فبراير 2019 وتم التأكد من قبوله 11 رشوة حتى الآن.

وأكمل الفيفا خلال البيان: "إن الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم المستقلة وجدت أن سياسيا "أدين بسبب إقراره بتلقي رشى فيما يتعلق بالتلاعب بنتائج مباريات، وهو انتهاك لميثاق أخلاقيات الفيفا". ولعب سياسيا "51 عاما" في عدة أندية أوروبية على رأسها نانت الفرنسي ولوكيرين البلجيكي، كما دافع عن ألوان الهلال