جريمة

شاب يشعل النار في والده بعد صلاة الجمعة بالغربية

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٩ م
إسعاف
إسعاف
أشعل شاب النيران في والده إثر نشوب خلافات أسرية بينهما في إحدى قرى مركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم عقب أدائه لصلاة الجمعة. تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة السنطة بإشعال شاب يدعى "هيثم.ع.ا" النيران في والده المقيم بكفر شرف حمودة التابع لذات الناحية. وبالتحري عن الواقعة تبين أنه أثناء حدوث الواقعة تجرد الأهالي من ملابسهم في محاولة منهم لإنقاذ المجنى عليه وإطفاء النار من جسده وتم نقل المصاب للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم حيث تبين إنه يعاني من حروق من الدرجة الثانية.

وتمكن الأهالي من ضبط المتهم وتسليمه للشرطة فور وصولها لمكان الواقعة وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة المختصة لإستكمال باقى الإجراءات القانونية.

طعن-بالسكين

كاميرا كافتريا تكشف تفاصيل جديدة بـ«مذبحة الحوامدية»

ما زالت تداعيات ذبح فتاتين على يد والدهما في الحوامدية تلقي بظلالها على المنطقة، حيث أقدم "نصر.إ.ع" 60 عاما موظف بالمعاش بإحدى شركات السكر على استدراج ابنتيه "إسراء" 23 عاما، طالبة بالفرقة الرابعة كلية الآداب جامعة عين شمس، وشقيقتها الصغري"أسماء"21 سنة، طالبة بالفرقة الثالثة كلية دار علوم جامعة القاهرة إلى قطعة أرض فضاء بجانب كوبري الحوامدية العلوي وقيامه بذبحهما، وجلس بجوار جثتيهما بعد أن أبلغ قسم شرطة الحوامدية بالجريمة، فيما رصدت كاميرا مثبتة على إحدى الكافتريات لحظة مرور الأب وبرفقته بناته قبل الوصول لمكان الواقعة وارتكاب الجريمة.
طعن-بالسكين

سحل «كلب» وقطع جسده بالسكين.. ضبط جزار في الشرقية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، القبض على جزار؛ على خلفية اتهامه بسحل كلب وتعذيبه وتقطيع جسده بواسطة سلاح أبيض «سكين» في الطريق العام أمام المارة بمنطقة «العصلوجي» التابعة لدائرة المركز، قبل أن يقوم بجره بواسطة دراجة بخارية «موتوسيكل»، فيما جرى التحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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أسرة سيدة بالشرقية تتهم زوجها بقتلها وإحراقها

في أول تطور لواقعة العثور على ربة منزل، في منتصف العقد الثالث من العمر، جثةً هامدةً، متأثرةً بإصابتها بحروق من الدرجات الثلاث، وذلك داخل منزلها بدائرة مركز شرطة ههيا، بمحافظة الشرقية، اتهمت أسرة المجني عليها زوجها (محامٍ) بإشعال النيران فيها حتى فارقت الحياة، وذلك على أثر خلافات بينهما كونها الزوجة الثانية له، بينما أفاد الجيران أن الزوج ترك ابنه من المجني عليها رفقة صاحب محل «سوبر ماركت»، قبل أن يصعد إلى المنزل ويشعل النيران في زوجته، التي أفادت التحريات الأولية أنها كانت تمر بمرحلة اكتئاب.
القبض-على-متهم

بسبب ملابس العيد.. حل لغز الزوجة القتيلة بالشرقية

تمكن رجال مباحث قسم شرطة الصالحية الجديدة، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، من كشف غموض واقعة العثور على ربة منزل، بمنتصف العقد الثالث من عمرها، جثة هامدة داخل منزلها بدائرة القسم؛ إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خلافات نشبت بينها وبين زوجها، كانت الشرارة الأولى فيها الحديث حول شراء ملابس جديدة واقتراحات «خروجات العيد»، إلا أن الأمر تطور للتشابك بالأيدي وسقوط الزوجة جثة هامدة وقد فارقت الحياة، بينما جرى ضبط الزوج المتهم، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.
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إخماد حريق هائل في شركة سياحة بوسط البلد (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، على حريق نشب بشركة سياحية في شارع محمود بسيونى المتفرع من ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، بعدما نجح رجال الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب التي ارتفعت إلى عنان السماء، فيما حرصت قوات الحماية المدنية بالتعاون من رجال مباحث القاهرة على إخلاء الشركة من العاملين بها، لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء، ضمانا لعدم إصابة أحدهم بأى اختناقات بسبب تصاعد الدخان، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحريق، وقررت ندب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسبابه وحصر تلفيات الحريق.
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بخسائر 7 ملايين جنيه.. إخماد حريق مصانع للكتان بزفتى

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية، يوم الإثنين، على حريق هائل اندلع داخل عدد من مخازن مصانع الكتان بقرية «شبرا ملس» التابعة لمركز زفتى، دون وقوع وفيات أو مصابين، بعدما تم الدفع بنحو 7 سيارات إطفاء بمعاونة خزانات مياة ذات السعة الكبيرة، في الوقت الذي قدرت فيه الخسائر المبدئية بنحو 7 ملايين جنيه، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وسماع شهود العيان، وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي، لبيان تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه.
حريق هائل في أكشاك خشبية على شاطئ بحيرة المنزلة (1)

حريق في أكشاك خشبية على شاطئ بحيرة المنزلة (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق هائل التهم عددا من الأكشاك الخشبية الموجودة على شاطئ بحيرة المنزلة، خلف سوق الجملة وحديقة الطفل، وتمكنت سيارات الإطفاء بمساعدة الأهالي من السيطرة على الحريق قبل امتداده، وأصيب عدد من الأهالي بحالات اختناق دون خسائر في الأرواح البشرية. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغٍ بنشوب حريق هائل في أكشاك خشبية خلف السوق.
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السيطرة على حريق بأتوبيس سياحي ببني سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق محدود اشتعل بمؤخرة أتوبيس سياحى بالطريق الصحراوي الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف دون وقوع إصابات بين الركاب. بدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد اشتعال حريق محدود بمؤخرة أتوبيس سياحي، وبداخله 54 راكبًا، آتيًا من أسوان فى اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي الشرقى، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ8 سيارات إسعاف وسيارات إطفاء.
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