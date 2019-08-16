شاب يشعل النار في والده بعد صلاة الجمعة بالغربية

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٩ م

إسعاف

أشعل شاب النيران في والده إثر نشوب خلافات أسرية بينهما في إحدى قرى مركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم عقب أدائه لصلاة الجمعة. تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة السنطة بإشعال شاب يدعى "هيثم.ع.ا" النيران في والده المقيم بكفر شرف حمودة التابع لذات الناحية. وبالتحري عن الواقعة تبين أنه أثناء حدوث الواقعة تجرد الأهالي من ملابسهم في محاولة منهم لإنقاذ المجنى عليه وإطفاء النار من جسده وتم نقل المصاب للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم حيث تبين إنه يعاني من حروق من الدرجة الثانية.