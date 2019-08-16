نقل طلعت يوسف للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

تحرير:هاني العوضي ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢١ م

طلعت يوسف

قام الجهاز الطبى للاتحاد السكندرى، بنقل طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر خلال سير لقاء الفريق أمام دمنهور الودى الذى يستعد من خلاله الاتحاد إلى منافسات الموسم الجديد، إلى أحد المستشفيات الخاصة، حيث شعر طلعت يوسف ببعض الآلام فى صدره قبل بداية مباراة دمنهور الودية، وفضل التحامل على نفسه لقيادة الفريق السكندرى فى المباراة الودية أمام فريق دمنهور، قبل أن يقوم الجهاز بعد ذلك بنقله إلى المستشفى للخضوع إلى فحوصات طبية والاطمئنان على حالته الصحية خلال سير اللقاء.

وقاد طلعت يوسف الاتحاد السكندري فى ودية الأمس أمام فريق مصرى السلوم، والتى انتهت بفوز الفريق السكندرى، بهدفين مقابل هدف، سجل أهداف زعيم الثغر مهاجمه خالد قمر. وتعاقد نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي مع طلعت يوسف لخلافة حلمي طولان وقيادة الفريق بشكل مؤقت لمدة مباراة وحيدة أمام سموحة، والتي كانت