رياضة

الزمالك يتسلح بالصفقات الجديدة أمام بطل الصومال

تحرير:محمد حسن صيام ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
أعلن طارق يحيى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفريق لمواجهة فريق ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019، والتي تنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب الجيش المصري ببرج العرب بالإسكندرية، وهي المباراة التي تم تأجيلها من يوم 10 أغسطس الجاري إلى لتقام مساء اليوم على ان تقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل الموافق 23 من شهر أغسطس الجاري، ووفقاً لما هو متفق عليه ستقام في مصر أيضًا على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
  وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين: محمد عواد في حراسة المرمى، في الدفاع كلًا من: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز ومحمد عبد الشافي. في الوسط: محمد حسن ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمود عبدالرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي، في الهجوم: عمر السعيد بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد
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تدريبات-الأهلى (3)

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه التي ستدخل في معسكر مغلق مساء اليوم الجمعة بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة فريق بيراميدز، المقرر لها غدًا السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر. ويسعى الأحمر لتحقيق الفوز الأول أمام بيراميدز، بعدما خسر ذهابا وإيابا، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والذي انتهى بفوز الأحمر باللقب، رقم 41 في تاريخه.
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بعد انزلاقه فى المنزل..لاعب نوريتش يغيب عن الملاعب

كشف دانيال فاركى مدرب نوريتش سيتي الصاعد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم(البريميرليج)، اليوم الجمعة، إن لاعب الوسط أونيل هرنانديز قد يغيب لثلاثة أشهر بعد أن أصيب في ركبته بمنزله وأشار إلى أن الإصابة بشكل مبدئي في الرباط الصليبي للركبة، واصفا الإصابة بأنها "ضربة كبيرة" . وقال فاركى :"انزلق أونيل في منزله وسقط على ركبته ويجب أن نفحص حالته واذا وصلت الإصابة للرباط الصليبي سيغيب لثلاثة أشهر وقد يحتاج لجراحة". وأكمل:"إنها ضربة كبيرة لأنه لاعب دوره مهم مع الفريق في المرحلة المقبلة ولا يمكن استبداله ".
منتخب-كرة السلة-للسيدات

منتخب السيدات للسلة يخسر أمام أنجولا في «الأفروليج»

خسر منتخب مصر لكرة السلة للسيدات أمام منتخب أنجولا بنتيجة 68-66 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن في بطولة "الأفرو باسكت"، ومن المنتظر أن يواجه منتخب السيدات بقيادة إيهاب الألفي المدير الفني نظيره الإيفواري غدًا السبت لتحديد المركزين السابع والثامن، وخسر المنتخب الإيفواري للسيدات أمام نظيره الكونغو الديمقراطية بنتيجة 54-47. منتخب أنجولا للسيدات قضى على طموحات لاعبات مصر في خوض التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية، بعدما حولوا تأخرهم إلى فوز مثير في الثواني الأخيرة من اللقاء بنتيجة 68-66.
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الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (6)

الزمالك يتسلح بالصفقات الجديدة أمام بطل الصومال

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أولى مبارياته في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019- 2020)، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، عندما يواجه ديكاداها بطل الصومال، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا في نسختها رقم 56، ويعود الزمالك للمشاركة في البطولة بعد غياب 766 يوما، إذ كانت آخر مباراة له في البطولة الإفريقية أمام أهلي طرابلس الليبي، في الجولة السادسة من دور المجموعات، والتي أقيمت يوم 9 يوليو 2017.
جماهير الزمالك

هاشتاج جديد لجماهير الزمالك يشعل السوشيال ميديا

دشن بعض جماهير نادي الزمالك "هاشتاج" عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بعنوان «جمهور_الزمالك_إيد_واحدة»؛ وذلك للتعبير عن حبهم للنادي الأبيض، وبعد إطلاق الهاشتاج تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من الرواد من عشاق القلعة البيضاء، وجاء ذلك قبل ساعات من ضربة بداية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019- 2020)، بمواجهة ديكاداها بطل الصومال، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

الزمالك يستهل مشواره الإفريقي بمواجهة ديكاداها

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أولى مبارياته في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019- 2020)، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، عندما يواجه ديكاداها بطل الصومال، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا في نسختها رقم 56، ويعود الزمالك للمشاركة في البطولة بعد غياب 766 يوما، إذ كانت آخر مباراة له في البطولة الإفريقية أمام أهلي طرابلس الليبي، في الجولة السادسة من دور المجموعات، والتي أقيمت يوم 9 يوليو 2017.
نادي الزمالك 2

رئيس الزمالك يعلن فتح باب الترشح للانتخابات

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن موعد فتح باب الترشح في انتخابات القلعة البيضاء التكميلية، حيث عقد رئيس الزمالك مؤتمرا صحفيا بمقر النادي بمقيت عقبة ظهر اليوم، وذلك للإعلان عن المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء. وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن المدير الفني الجديد: "فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك بداية من الغد". وتابع رئيس القلعة البيضاء: "التقديم للجميع وسنختار المقاعد الثلاثة الذين يستطيعون العمل معنا، ستسمعون شائعات كثيرة حول إلغاء اللائحة".
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