الزمالك يتسلح بالصفقات الجديدة أمام بطل الصومال

تحرير:محمد حسن صيام ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ م

نادي الزمالك

أعلن طارق يحيى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفريق لمواجهة فريق ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019، والتي تنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب الجيش المصري ببرج العرب بالإسكندرية، وهي المباراة التي تم تأجيلها من يوم 10 أغسطس الجاري إلى لتقام مساء اليوم على ان تقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل الموافق 23 من شهر أغسطس الجاري، ووفقاً لما هو متفق عليه ستقام في مصر أيضًا على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين: محمد عواد في حراسة المرمى، في الدفاع كلًا من: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز ومحمد عبد الشافي. في الوسط: محمد حسن ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمود عبدالرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي، في الهجوم: عمر السعيد بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد