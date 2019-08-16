مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

تحرير:أحمد سعيد ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٤ م

أزارو

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه التي ستدخل في معسكر مغلق مساء اليوم الجمعة بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة فريق بيراميدز، المقرر لها غدًا السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر. ويسعى الأحمر لتحقيق الفوز الأول أمام بيراميدز، بعدما خسر ذهابا وإيابا، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والذي انتهى بفوز الأحمر باللقب، رقم 41 في تاريخه.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي :- حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير. خط الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – علي معلول. خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة –