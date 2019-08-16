رياضة

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

تحرير:أحمد سعيد ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٤ م
أزارو
أزارو
أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه التي ستدخل في معسكر مغلق مساء اليوم الجمعة بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة فريق بيراميدز، المقرر لها غدًا السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر. ويسعى الأحمر لتحقيق الفوز الأول أمام بيراميدز، بعدما خسر ذهابا وإيابا، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والذي انتهى بفوز الأحمر باللقب، رقم 41 في تاريخه.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي :- حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير. خط الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – علي معلول. خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة –
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الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (7)

الزمالك يتسلح بالصفقات الجديدة أمام بطل الصومال

أعلن طارق يحيى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفريق لمواجهة فريق ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019، والتي تنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب الجيش المصري ببرج العرب بالإسكندرية، وهي المباراة التي تم تأجيلها من يوم 10 أغسطس الجاري إلى لتقام مساء اليوم على ان تقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل الموافق 23 من شهر أغسطس الجاري، ووفقاً لما هو متفق عليه ستقام في مصر أيضًا على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
نورويتش-سيتي‎

بعد انزلاقه فى المنزل..لاعب نوريتش يغيب عن الملاعب

كشف دانيال فاركى مدرب نوريتش سيتي الصاعد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم(البريميرليج)، اليوم الجمعة، إن لاعب الوسط أونيل هرنانديز قد يغيب لثلاثة أشهر بعد أن أصيب في ركبته بمنزله وأشار إلى أن الإصابة بشكل مبدئي في الرباط الصليبي للركبة، واصفا الإصابة بأنها "ضربة كبيرة" . وقال فاركى :"انزلق أونيل في منزله وسقط على ركبته ويجب أن نفحص حالته واذا وصلت الإصابة للرباط الصليبي سيغيب لثلاثة أشهر وقد يحتاج لجراحة". وأكمل:"إنها ضربة كبيرة لأنه لاعب دوره مهم مع الفريق في المرحلة المقبلة ولا يمكن استبداله ".
منتخب-كرة السلة-للسيدات

منتخب السيدات للسلة يخسر أمام أنجولا في «الأفروليج»

خسر منتخب مصر لكرة السلة للسيدات أمام منتخب أنجولا بنتيجة 68-66 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن في بطولة "الأفرو باسكت"، ومن المنتظر أن يواجه منتخب السيدات بقيادة إيهاب الألفي المدير الفني نظيره الإيفواري غدًا السبت لتحديد المركزين السابع والثامن، وخسر المنتخب الإيفواري للسيدات أمام نظيره الكونغو الديمقراطية بنتيجة 54-47. منتخب أنجولا للسيدات قضى على طموحات لاعبات مصر في خوض التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية، بعدما حولوا تأخرهم إلى فوز مثير في الثواني الأخيرة من اللقاء بنتيجة 68-66.
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ديسابر: نشعر بالجنون بسبب مواجهة الأهلي في الكأس

تحدث سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن مواجهة نظيره الأهلي المرتقبة المقرر لها غدًا السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر، مشيرًا إلى أن هدفه هو الفوز بلقب الدوري المصري". وأضاف ديسابر خلال حواره مع صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية:" إنها مباراة عظيمة تنتظرنا، على الرغم من كونها في دور الـ 16 من البطولة، الانتصار على الأهلي يجعلنا على بُعد ثلاث مباريات أخرى في طريق الحصول على اللقب، نحن نشعر بجنون خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلا أن بيراميدز انتصر مرتين على الأهلي في الدوري".
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الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

تنقل قناة تايم سبورت مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة كأس مصر والتي تقام في الثامنة من مساء غد السبت، حيث حصلت تايم سبورت على حقوق بث مباريات بطولة الكأس عبر شاشتها، كما تنقل قناة أون سبورت، وقناة نايل سبورت المباراة أيضًا عبر شاشتيهما. وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أمام نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء غد السبت، في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، بقيادة جهاد جريشة.
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جريشة حكمًا لموقعة الأهلي وبيراميدز في الكأس

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء غد السبت، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بقيادة جهاد جريشة، ويعاونه هاني عبد الفتاح مساعدا أول ويوسف البساطي مساعدًا ثانيًا، وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، وطارق سامي حكما إضافيا أول ومحمود ناجي حكما إضافيا ثانيا. وكان سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام قد أعلن في وقت سابق بعد تعيينه عن إسناد جميع مباريات الفرق المصرية لطواقم تحكيم محلية.
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تعرف على موقف الأهلي من التعاقد مع رامون دياز

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أن رامون دياز، المدرب الأرجنتيني المعروف، خارج الحسابات حتى الآن في القلعة الحمراء، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الجمعة، إنه لا توجد رغبة في إقالة أو رحيل مارتن لاسارتي والتعاقد مع دياز، وبسؤاله عن إمكانية تغيّر قرار الإدارة في حالة الهزيمة غدًا من بيراميدز وتوديع بطولة كأس مصر، أجاب المصدر بأنه لا يجوز استباق الأحداث أو وجود تربص وتصيّد للمدرب الأوروجوياني، بل الأساس هو الدعم والمساندة له ولكل مقام مقال بعد ذلك.
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