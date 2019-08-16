تشميع «المطعم السوري» في الإسكندرية (صور)

تحرير:محمد مجلى ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م

تشميع المطعم السوري

?قررت إدارة الأمن الصناعي بمحافظة الإسكندرية، غلق مطعم "عروس دمشق" السوري، بعد المعاينة التي وقعت منذ قليل للمطعم بواسطة لجنة تم تشكيلها بمشاركة الأمن الصناعي وشرطة المرافق ومديرية الشؤون الصحية ومديرية التموين وإدارة حي ثان المنتزه. وقال اللواء محمد عبدالوهاب سكرتير عام محافظة الإسكندرية، إنه تقرر إغلاق المطعم لثبوت العديد من المخالفات ارتكبها المطعم وأثبتتها إدارة الأمن الصناعي، فيما تقوم شرطة المرافق بالقيام باجراءات الغلق وتشميعه بالشمع الأحمر.

كانت مشادة كلامية وقعت بين صاحب المطعم وإحدى السيدات "جارته" على خلفية قيام العاملين بتنظيف الأوانى وتنظيف بوتاجاز 10 شعلة وصدور روائح وادخنة لشقتها.وبثت السيدة صاحبة الشكوى فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " ما اثار غضب المواطنين ، حيث وجه لها كلامه قائلاً : "محتاج راجل اتكلم معاه خشي