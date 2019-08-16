السيطرة على 3 حرائق في مدينة نصر وأكتوبر والقطامية

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م

مطافي - أرشيفية

نشب حريق بأحد المطاعم بمدينة نصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات، وأمرت نيابة مدينة نصر الكلية بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي نشب داخل المطعم للفحص ومعرفة الأسباب، وحصر التلفيات والخسائر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. كما شب حريق في مخلفات أحد المحلات التجارية بسوق الجملة بمنطقة 6 أكتوبر ودفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء وتمكنت من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتمكنت الحماية المدينة كذلك من السيطرة على حريق هائل نشب في محل تجاري إحدى العقارات بمنطقة القطامية وإمتدت النيران إلي أعلى لتلتهم محتويات ثلاث شقق سكنية بذات العقار. كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحد العقارات فى القطامية، وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء، و3 خزانات مياه،