رياضة

لاسارتي يجتمع بالأساسيين في مران الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
جلسة لاسارتي واللاعبين
جلسة لاسارتي واللاعبين
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز غدا السبت، في إطار دور الـ16 بكأس مصر، وعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، جلسة فنية مع اللاعبين وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة بيراميدز. وخصص مارتن لاسارتي فقرة للضربات الثابتة في المران المسائي، شهدت الفقرة تجربة بعض الجمل الفنية والتكتيكية استعدادا لمواجهة بيراميدز، وحرص لاسارتي على توجيه لاعبي الفريق خلال الفقرة الفنية التي شهدها مران الفريق اليوم.
واجتمع لاسارتي بعدد من اللاعبين الأقرب للمشاركة في المباراة وشرح لهم بعض الجمل التكيكية حيث اجتمع مع كل من رامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية وحسين الشحات ورمضان صبحي ووليد أزارو ومحمد مجدي قفشة وصالح جمعة وأجايي وحمدي فتحي. وخاض أحمد فتحي وعمار حمدي ومحمد عبد المنعم، لاعبو
اقرأ المزيد
تدريب-بيراميدز (2)

بيراميدز: نرحب بإسناد مباراة الأهلي لجهاد جريشة ولكن

رحب نادي بيراميدز باختيار الدولي جهاد جريشة حكمًا لمباراة الأهلي التي ستقام، مساء السبت، في كأس مصر، لكنه رفض تصريحات لجنة الحكام بشأن استقدام حكام أجانب لمباراة للأهلي والزمالك فقط. وقال ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، إن ناديه يدعم جميع عناصر اللعبة داخل اتحاد الكرة وعلى رأسها منظومة التحكيم باعتبارها من العناصر الفعالة والهامة في إنجاح أي مسابقة. وأوضح عيد، في تصريحات صحفية، أن بيراميدز يعتبر نفسه عاملا مشتركا وفعالا في مساعدة منظومة الكرة المصرية وتقديم أوجه العون وليس تصدير المشاكل.
ميتشو

الزمالك يتفق مع ميتشو.. ساعات ويصل القاهرة

علمت التحرير أن نادي الزمالك توصل إلى اتفاق نهائي مع الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ"ميتشو" لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وهو ما جاء بعد سلسلة من المفاوضات معه وسيناريو خادع لضمان عدم إفساد المفاوضات معه مثلما حدث مع الأرجنتيني رامون دياز الذي غالى في طلباته المالية ما تسبب في توقف المفاوضات بين الطرفين. وكشف مصدر مسؤول في الزمالك أن رئيس النادي لجأ إلى الإعلان عن تعاقده مع الكسندر استانيوفيتش من أجل التمويه، لأن المفاوضات كانت قائمة مع "ميتشو" لكنه استشعر بأن هناك امكانية لتدخل البعض لإفساد الإتصالات وعدم توليه المهمة.
برشلونة-اتليتك بلباو

برشلونة يسقط فى افتتاح الدورى الإسباني أمام بلباو

سقط فريق برشلونة الإسبانى فى أولى مواجهاته في الدورى الإسبانى(لا ليجا) أمام فريق أتليتكو بلباو، بعدما خسر بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب سان ماميس، في إطار الأسبوع الأول من لا ليجا، سجل هدف المباراة الوحيد أودريز ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية، ويخرج الفريق الكتالونى بدون نقاط. وتعد تلك الخسارة لبرشلونة هى الأولى منذ عام 2009، حيث فشلت جميع الفرق الإسبانية على مدار 10 مواسم إسقاط برشلونة في أية مباراة افتتاحية فى الدورى
اقرأ المزيد من الأخبار
لاسارتى مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (2)

أزمة في قائمة الأهلي..ولاسارتي يستقر على قيد الثلاثي

علمت «التحرير» من مصادر بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، استقر على قيد 3 لاعبين في قائمة الفريق المحلية من 7 لاعبين لم يتم حسم مصيرهم، استعدادًا للموسم الجديد، إذ عقد لاسارتي جلسات مع جهازه الفني وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، وأبلغهم بقراره النهائي بشأن اللاعبين الذي يريد استمرارهم بالفريق. ويتبقى للأهلي 4 مقاعد شاغرة في القائمة المحلية، حيث تم قيد 26 لاعبًا فقط في القائمة المحلية، كما تم قيدهم أيضا في القائمة الإفريقية.
فرحة-الاهلى‎ (11)

كأس مصر.. تحدي لاسارتي المنتظر لإسعاد جماهير الأهلي

نجح الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق أول ألقابه، مع القلعة الحمراء، بعدما توج الأحمر ببطولة الدوري الممتاز، للمرة الـ41 في تاريخه، ليُبقي الدرع في الجزيرة، بعدما حقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة، وجاء التتويج بعد منافسة شرسة مع فريقي الزمالك وبيراميدز.
فرحة-الاهلى‎ (1)

هل يلعب الأهلي «القمة» بالبدلاء؟ محمد يوسف يرد

حرص محمد يوسف، المدرب العام للنادي الأهلي، على تهنئة لاعبي فريقه والجماهير الحمراء ومجلس إدارة النادي على التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز التي يراها الأهم والأغلى في تاريخ بطولات الأهلي، نظرا للصعوبات الكبيرة التي واجهت الفريق طوال موسم طويل وشاق للغاية.? وشدد يوسف، خلال تصريحاته لـON sport، أنه شخصيا يعتبر هذه البطولة هي الأهم والأغلى في حياته نظرا لما مر به شخصيا طوال الموسم وتوليه أكثر من مهمة، كمدير للكرة ومدرب عام مع كارتيرون ثم عمل كمدير فني بعد رحيل الفرنسي، قبل أن يعود مرة أخرى للمدرب العام مع لاسارتي.
لاسارتى (1)

لاسارتى: حققنا المستحيل ولن أرحل من الأهلي

قال الأوروجويانى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إنه تولى تدريب القلعة الحمراء والفريق متأخر عن منافسه بحوالي 17 نقطة فى جدول بطولة الدورى المصرى، مشددًا على أنه بذل مجهودًا كبيرًا على مدار الموسم الحالى ليصل بالفريق للتتويج اليوم ببطولة الدورى، وأضاف المدير الفني للفريق الأحمر أنه كان يعرف الوضع الذي يمر به فريق الاهلى، ولكنه وافق عليه، واجتهد قدر الإمكان حتى استطاع الفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2018-2019 .
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org