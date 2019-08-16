لاسارتي يجتمع بالأساسيين في مران الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

جلسة لاسارتي واللاعبين

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز غدا السبت، في إطار دور الـ16 بكأس مصر، وعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، جلسة فنية مع اللاعبين وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة بيراميدز. وخصص مارتن لاسارتي فقرة للضربات الثابتة في المران المسائي، شهدت الفقرة تجربة بعض الجمل الفنية والتكتيكية استعدادا لمواجهة بيراميدز، وحرص لاسارتي على توجيه لاعبي الفريق خلال الفقرة الفنية التي شهدها مران الفريق اليوم.

واجتمع لاسارتي بعدد من اللاعبين الأقرب للمشاركة في المباراة وشرح لهم بعض الجمل التكيكية حيث اجتمع مع كل من رامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية وحسين الشحات ورمضان صبحي ووليد أزارو ومحمد مجدي قفشة وصالح جمعة وأجايي وحمدي فتحي. وخاض أحمد فتحي وعمار حمدي ومحمد عبد المنعم، لاعبو



واجتمع لاسارتي بعدد من اللاعبين الأقرب للمشاركة في المباراة وشرح لهم بعض الجمل التكيكية حيث اجتمع مع كل من رامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية وحسين الشحات ورمضان صبحي ووليد أزارو ومحمد مجدي قفشة وصالح جمعة وأجايي وحمدي فتحي.



وخاض أحمد فتحي وعمار حمدي ومحمد عبد المنعم، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية إضافية، بناءً على تعليمات أليخاندرو مدرب أحمال الفريق، وخصص مارتن لاسارتي فقرة لضربات الجزاء في نهاية مران الفريق.



ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء غد، السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.