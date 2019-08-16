رياضة

منتخب السيدات للسلة يخسر أمام أنجولا في «الأفروليج»

تحرير:أحمد سعيد ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م
منتخب سيدات السلة
منتخب سيدات السلة
خسر منتخب مصر لكرة السلة للسيدات أمام منتخب أنجولا بنتيجة 68-66 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن في بطولة "الأفرو باسكت"، ومن المنتظر أن يواجه منتخب السيدات بقيادة إيهاب الألفي المدير الفني نظيره الإيفواري غدًا السبت لتحديد المركزين السابع والثامن، وخسر المنتخب الإيفواري للسيدات أمام نظيره الكونغو الديمقراطية بنتيجة 54-47. منتخب أنجولا للسيدات قضى على طموحات لاعبات مصر في خوض التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية، بعدما حولوا تأخرهم إلى فوز مثير في الثواني الأخيرة من اللقاء بنتيجة 68-66.
وتأتي خسارة منتخب السيدات لكرة السلة ليتبخر حلم المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، إذ أنه كان يتعين على منتخب السيدات الفوز على أنجولا ومن لضمان احتلال المركز الخامس أو السادس للتأهل إلى دورة تصفيات التي يشارك فيها ستة منتخبات، يتأهل منها أصحاب أول مركزين للأولمبياد، الا خسارة سيدات الفراعنة أمام أنجولا
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ناشئات مصر تحقق إنجازا جديدا وتتأهل لمونديال السلة

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