رياضة

كوتينيو على بعد خطوة من البايرن..والإعلان خلال ساعات

تحرير:محمد جمال ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م
كوتينيو
كوتينيو
أفادت بعض التقارير الصحفية اقتراب البرازيلي فيليب كوتينيو من الرحيل عن صفوف فريقه برشلونة الإسباني وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية حيث كشف جورجي نيكولا الصحفي البرازيلي في شبكة " ESPN"، في تقرير حصري له إتمام بايرن ميونيخ الاتفاق مع كوتينيو حول ارتدائه قميص الفريق الألمانى . وجاء فى التقرير أنه من المتوقع إعلان انضمام كوتينيو بشكل رسمي إلى بايرن ميونيخ خلال الساعات المقبلة، وأن الفريق البافارى توصل لاتفاق شخصي مع كوتينيو، وينتظر الآن فقط الكلمة النهائية من برشلونة.
وعلى الجانب الآخر كوتينيو تم استبعاده من قائمة برشلونة لمواجهة أتليتك بلباو التي تقام مساء اليوم الجمعة في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، على ملعب سان ماميس. ومن جانبها أعلنت صحيفة سبورت الإسبانية هي الأخرى إتمامها الصفقة على سبيل الإعارة، كوتينيو سينضم إلى بايرن ميونيخ لمدة موسم على سبيل الإعارة،
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بيراميدز: نرحب بإسناد مباراة الأهلي لجهاد جريشة ولكن

رحب نادي بيراميدز باختيار الدولي جهاد جريشة حكمًا لمباراة الأهلي التي ستقام، مساء السبت، في كأس مصر، لكنه رفض تصريحات لجنة الحكام بشأن استقدام حكام أجانب لمباراة للأهلي والزمالك فقط. وقال ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، إن ناديه يدعم جميع عناصر اللعبة داخل اتحاد الكرة وعلى رأسها منظومة التحكيم باعتبارها من العناصر الفعالة والهامة في إنجاح أي مسابقة. وأوضح عيد، في تصريحات صحفية، أن بيراميدز يعتبر نفسه عاملا مشتركا وفعالا في مساعدة منظومة الكرة المصرية وتقديم أوجه العون وليس تصدير المشاكل.
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الزمالك يتفق مع ميتشو.. ساعات ويصل القاهرة

علمت التحرير أن نادي الزمالك توصل إلى اتفاق نهائي مع الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ"ميتشو" لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وهو ما جاء بعد سلسلة من المفاوضات معه وسيناريو خادع لضمان عدم إفساد المفاوضات معه مثلما حدث مع الأرجنتيني رامون دياز الذي غالى في طلباته المالية ما تسبب في توقف المفاوضات بين الطرفين. وكشف مصدر مسؤول في الزمالك أن رئيس النادي لجأ إلى الإعلان عن تعاقده مع الكسندر استانيوفيتش من أجل التمويه، لأن المفاوضات كانت قائمة مع "ميتشو" لكنه استشعر بأن هناك امكانية لتدخل البعض لإفساد الإتصالات وعدم توليه المهمة.
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برشلونة يسقط فى افتتاح الدورى الإسباني أمام بلباو

سقط فريق برشلونة الإسبانى فى أولى مواجهاته في الدورى الإسبانى(لا ليجا) أمام فريق أتليتكو بلباو، بعدما خسر بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب سان ماميس، في إطار الأسبوع الأول من لا ليجا، سجل هدف المباراة الوحيد أودريز ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية، ويخرج الفريق الكتالونى بدون نقاط. وتعد تلك الخسارة لبرشلونة هى الأولى منذ عام 2009، حيث فشلت جميع الفرق الإسبانية على مدار 10 مواسم إسقاط برشلونة في أية مباراة افتتاحية فى الدورى
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نيمار

المدير الرياضى لـ«سان جيرمان» يكشف حقيقة رحيل نيمار

علق ليوناردو المدير الرياضى لفريق باريس سان جيرمان، على صفقة رحيل نيمار عن النادى الباريسي، حيث أشار ليوناردو أن هناك مفاوضات بالفعل لضم اللاعب لأحد الفرق. وقال البرازيلى فى تصريحات خلال لقاء مع راديو مونت كارلو: "نعم هناك مفاوضات مع بعض الأندية من أجل نيمار ولكن لا يوجد أي شيء مُتقدم حتى الآن، ما يقال بخصوص استبعاد نيمار من تدريبات باريس سان جيرمان ليس صحيحا على الإطلاق". وارتبط اسم نيمار فى الأيام الأخيرة بالانتقال لفريق برشلونة وكانت الصحف الإسبانية قد نشرت تقارير تفيد دخوله فى صفقة تبادلية تضم لاعبين ومبلغا يزيد على 100 مليون يورو.
نيمار

رئيس برشلونة يغيب عن اجتماع "تحديد مصير نيمار"

كشف برنامج "El Chiringuito de Jugones" الإسبانى عبر حسابه الرسمى على "تويتر" أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادى برشلونة الإسبانى لن يحضر المؤتمر الذى يجمع رؤساء رابطة الأندية الأوروبية الودى الذي سيقام يوم الجمعة فى مدينة ليفربول. وكان من المقرر أن يلتقى رئيس الفريق الكتالونى بناصر الخليفى رئيس نادى باريس سان جيرمان لحسم صفقة انتقال البرازيلى نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الباريسي والذى كان محور اهتمام الصحف العالمية وذلك بعد أنباء عن رجوعه إلى صفوف البلوجرانا خلال موسم الإنتقالات الصيفية الحالية.
نيمار - بي اس جي 2018

كوتينيو سلاح برشلونة لحسم صفقة نيمار

كشف تقرير صحفي فرنسي عن آخر عرض قدمه برشلونة، من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سليفا، نجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف، ووفقًا لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن برشلونة عرض على سان جيرمان، الحصول على فيليب كوتينيو بجانب مقابل مادي يتراوح بين 60 و80 مليون يورو، من أجل عودة نيمار للبارسا. وأشارت إلى أن هذا العرض تم تقديمه بشكل شفهي منذ أسابيع، ولم يتحرك برشلونة خطوة أخرى للأمام في المفاوضات مع سان جيرمان، وأوضحت أن البارسا يقدر قيمة كوتينيو بـ120 مليون يورو، وبالتالي فإن صفقة نيمار ستحسم بمقابل يتراوح بين 180 و200 مليون يورو.
نيمار ‎ (4)

محامي نيمار فى برشلونة لإنهاء صفقة نيمار (صورة)

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين، عن ظهور دى ديوس كريسبو محامى البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، والذى شوهد بالقرب من نادى برشلونة، وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية فى تقرير اقتراب نيمار من العودة مرة أخرى لصفوف الفريق الكتالونى، كما نشرت صورة لمحامى اللاعب وهو فى المدينة الكتالونية. وعلى الجانب الآخر رفض كريسبو الإفصاح عن سبب تواجده فى المدينة الكتالونية؛ ما يؤكد أكثر احتمال تواجد المحامى بسبب إتمام صفقة نيمار، خاصة أنه ظهر من قبل في 2017، عندما فسخ نيمار عقده مع البارسا وانتقل إلى باريس سان جيرمان.
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