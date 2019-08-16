كوتينيو على بعد خطوة من البايرن..والإعلان خلال ساعات

تحرير:محمد جمال ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م

كوتينيو

أفادت بعض التقارير الصحفية اقتراب البرازيلي فيليب كوتينيو من الرحيل عن صفوف فريقه برشلونة الإسباني وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية حيث كشف جورجي نيكولا الصحفي البرازيلي في شبكة " ESPN"، في تقرير حصري له إتمام بايرن ميونيخ الاتفاق مع كوتينيو حول ارتدائه قميص الفريق الألمانى . وجاء فى التقرير أنه من المتوقع إعلان انضمام كوتينيو بشكل رسمي إلى بايرن ميونيخ خلال الساعات المقبلة، وأن الفريق البافارى توصل لاتفاق شخصي مع كوتينيو، وينتظر الآن فقط الكلمة النهائية من برشلونة.

وعلى الجانب الآخر كوتينيو تم استبعاده من قائمة برشلونة لمواجهة أتليتك بلباو التي تقام مساء اليوم الجمعة في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، على ملعب سان ماميس. ومن جانبها أعلنت صحيفة سبورت الإسبانية هي الأخرى إتمامها الصفقة على سبيل الإعارة، كوتينيو سينضم إلى بايرن ميونيخ لمدة موسم على سبيل الإعارة،

وعلى الجانب الآخر كوتينيو تم استبعاده من قائمة برشلونة لمواجهة أتليتك بلباو التي تقام مساء اليوم الجمعة في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، على ملعب سان ماميس.



ومن جانبها أعلنت صحيفة سبورت الإسبانية هي الأخرى إتمامها الصفقة على سبيل الإعارة، كوتينيو سينضم إلى بايرن ميونيخ لمدة موسم على سبيل الإعارة، وفقا لكافة التقارير البرازيلية والإسبانية، قبل انتهاء سوق الانتقالات في ألمانيا في الثاني من الشهر المقبل.



يذكر أن بايرن ميونيخ يسعى منذ فترة طويلة لتعويض رحيل الثنائي الهولندي آريين روبين والفرنسي فرانك ريبيري عن النادي بنهاية الموسم الماضي، بعد انتهاء تعاقدهما، خاصة بعد فشل النادي في إتمام تعاقده مع الألماني ليروي ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد إصابة الأخير بالرباط الصليبي.







