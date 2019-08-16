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أحمد فهمي يسافر إلى بلغاريا لهذا السبب

تحرير:التحرير ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
أحمد فهمي
أحمد فهمي
يغادر الفنان أحمد فهمي القاهرة، الأحد المقبل، متجها إلى بلغاريا، لتصوير عدد من المشاهد الخارجية لفيلم "العارف عودة يونس" للمخرج أحمد علاء، والذي يشارك في بطولته، رفقة عدد من النجوم، ومن بينهم أحمد عز ومصطفى خاطر. ومن المقرر أن يتواجد فهمي هناك لمدة 6 أيام، على أن يعود بعدها إلي القاهرة، لمتابعة ترتيبات حفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد، المقرر إقامته، الشهر المقبل، داخل إحدى الفنادق الكبري بالقاهرة،. وكان فهمي وهنا قد قررا تأجيل حفل الزفاف، حيث كانا رتبا له موعدا سابقا لكن انشغالهم بمشاريعهما الفنية حال دون ذلك.
ويشارك في بطولة "العارف.. عودة يونس" محمود حميدة وكارمن بصيبص وركين سعد، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإنتاج "سينرجي فيلمز". ونافس فهمي خلال موسم رمضان الماضي، من خلال مسلسله "الواد سيد الشحات"، والذي لم يحقق النجاح الكبير المتوقع، بالمقارنة مع الأعمال السابقة. تدور قصة المسلسل في إطار كوميدي حول شاب
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ليلى-علوى

ليلى علوي تنعى مدير مهرجان قرطاج السينمائي

نعت الفنانة ليلى علوي، المنتج السينمائى التونسى نجيب عياد، مدير مهرجان "أيام قرطاج السينمائية"، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، في منزله وسط العاصمة، عن عمر ناهز الـ66 عاما، إذ تعرض إلى سكتة قلبية، حسب وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء. ونشرت "علوي"، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة للراحل نجيب عياد وعلقت قائلة: "عزائي للشعب التونسي في رحيل المنتج السينمائي الكبير ومدير أيام قرطاج السينمائية نجيب عياد، لروحه السلام وخالص التعازي لأسرته الكريمة وأهله والأصدقاء".
نجيب-عياد

وفاة المنتج التونسي ومدير قرطاج السينمائي نجيب عياد

توفي المنتج السينمائي التونسي نجيب عياد، مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 66 عاما. ووفقا للمستشارة الإعلامية لدى وزير الشؤون الثقافية التونسية سيماء المزوغي، فإن "عياد" وافته المنية في منزله وسط العاصمة بسكتة قلبية، حسب وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء. وُلد نجيب عياد في 13 ديسمبر من سنة 1953، واشتغل عياد صحفيا وناقدا فنيا فى الفترة من 1975 إلى 1980، كما كان عضوًا في لجنة الأفلام التونسية ومنتجًا تنفيذيا للعديد من الأفلام القصيرة.
فيلم خيال مآتة

هل هناك حملة ضد أحمد حلمي و«خيال مآتة»؟

إعلان النجم أحمد حلمي عن عودته إلى السينما بعد غياب 3 أعوام كان خبرا سارا لجمهوره، الذى ينتظره بشغف كبير، ولكن فيلمه "خيال مآتة" يواجه الكثير من الأزمات منذ الإعلان عن طرحه، فبدأت تلك الأزمات بتأخر عرض الفيلم حتى مساء ثاني أيام عيد الأضحى، رغم تأكيد صناع العمل جاهزيته للعرض، فدور العرض أكدت أن النسخ تأخرت فى الوصول إليها وهناك مشكلة ما بها، ومع طرحه توافد الجمهور على السينمات لمشاهدة الفيلم، في حين أن هناك تناقضا كبيرا بين الأرقام التي حققها الفيلم في شباك التذاكر، والآراء السلبية التي تُكتب عنه.
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احمد-عز

أحمد عز وفهمي وخاطر في بلغاريا لتصوير «العارف»

تسافر أسرة فيلم "العارف- يونس"، يوم السبت المقبل 17 أغسطس، إلى بلغاريا لتصوير المشاهد الخارجية من العمل، ومن المقرر أن يستمر التصوير هناك لمدة 15 يومًا، ويسافر كل من أبطال العمل النجوم: أحمد عز، وأحمد فهمي، ومصطفى خاطر، وكارمن بصيبص، بالإضافة إلى أحمد بدوي مدير عام شركة "سينرجي فيلمز" المنتجة للفيلم، والمخرج أحمد علاء وبعض من فريق التصوير، وآخرين. وكان الفنان أحمد عز، قد صوَّر عدة مشاهد من "العارف" في الساحل الشمالي، بالإضافة لمشاهد أخرى في القاهرة.
احمد-فهمى-هنا-الزاهد

أحمد فهمي: مكنتش ناوي أتجوز تاني.. وفرحي بهذا الموعد

حل الفنان أحمد فهمي ضيفا على برنامج «8 الصبح» المذاع عبر فضائية dmc مع الإعلامي رامي رضوان، حيث تطرقا للعديد من الموضوعات، وبينها الحديث عن الخلاف الذي بينه وبين النجم محمد هنيدي، وعن صحة ما نشر حول أن شقيقه كريم فهمي هو السبب فى هذا الخلاف، بالإضافة إلى الحديث عن علاقته بخطيبته الفنانة هنا الزاهد التى شاركته مؤخرا فى بطولة مسلسل «الواد سيد الشحات» الذي عرضه فى موسم رمضان المنقضي، كما تطرق للحديث عن تجهيزاته عش الزوجية، وموعد حفل زفافه على "هنا"، وجاءت أبرز تصريحاته كالتالي:
حلا-شيحة

الفنانون وخناقات السوشيال ميديا| حلا شيحة في المقدمة

حال تعرض أى شخص لانتقاد من قبل المحيطين به، على الفور يرد ويعبّر عن رفضه لما قيل، ولكن هل المشاهير والفنانون من حقهم الرد على منتقديهم وتعنيفهم بطريقة لاذعة؟ خاصة بعد أن أصبحت السوشيال ميديا من الأساسيات في حياتنا جميعا، حتى إن النجوم وجدوها الحل الأنسب للتواصل مع الجمهور دون وسيط، فهم يستمعون إلى آرائهم مباشرة، لذلك فهى أمر مهم وضروري، خاصة مع تراجع الصحف الورقية وتزايد عدد المواقع الإلكترونية، فأصبح الجميع يلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لأنها الأصدق، فسيعرف أخبار نجمه المفضل دون بهارات يضعها أي من الكُتاب.
أحمد-فهمي

شاهد.. أحمد فهمي «على السقالة» لمتابعة تشطيب شقته

نشر الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم السبت، صورًا تجمعه مع الفنان أحمد فهمي، والتي ظهر فيها أثناء متابعة أعمال "تشطيب" شقة الزوجية. وعلق رضوان على الصور قائلا: "من جوه عش الزوجية اللي حاله اتشقلب.. ومن فوق السقالة واحنا بنبيّض.. وداخل أكوام الرمل والتكسير.. استمتعوا بكره بحلقة خاصة مع العريس النجم أحمد فهمي". وظهر "فهمي" في إحدى الصور وهو "على السقالة"، لمتابعة تطشيب "واجهة" المنزل، وبدا في أخرى وهو يتبادل الحديث مع "الصنايعية".
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