أحمد فهمي يسافر إلى بلغاريا لهذا السبب

تحرير:التحرير ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

أحمد فهمي

يغادر الفنان أحمد فهمي القاهرة، الأحد المقبل، متجها إلى بلغاريا، لتصوير عدد من المشاهد الخارجية لفيلم "العارف عودة يونس" للمخرج أحمد علاء، والذي يشارك في بطولته، رفقة عدد من النجوم، ومن بينهم أحمد عز ومصطفى خاطر. ومن المقرر أن يتواجد فهمي هناك لمدة 6 أيام، على أن يعود بعدها إلي القاهرة، لمتابعة ترتيبات حفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد، المقرر إقامته، الشهر المقبل، داخل إحدى الفنادق الكبري بالقاهرة،. وكان فهمي وهنا قد قررا تأجيل حفل الزفاف، حيث كانا رتبا له موعدا سابقا لكن انشغالهم بمشاريعهما الفنية حال دون ذلك.

ويشارك في بطولة "العارف.. عودة يونس" محمود حميدة وكارمن بصيبص وركين سعد، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإنتاج "سينرجي فيلمز". ونافس فهمي خلال موسم رمضان الماضي، من خلال مسلسله "الواد سيد الشحات"، والذي لم يحقق النجاح الكبير المتوقع، بالمقارنة مع الأعمال السابقة. تدور قصة المسلسل في إطار كوميدي حول شاب