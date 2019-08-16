جريمة

غرق فلاح ونجله في مياه ترعة الإبراهيمية ببني سويف

تحرير:بنى سويف -محمد حفيظ ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
غرق - أرشيفية
غرق - أرشيفية
انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، جثتين لفلاح ونجله، غرقا في مياه ترعة الإبراهيمية أمام قرية طنسا التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا يفيد بغرق شخصين بمياه ترعة الابراهيمية، أمام قرية طنسا دائرة المركز وتبين من التحريات الأولية والفحص أن الجثتين لفلاح يدعى"رمضان.إ. ف" 34 عاما، ومقيم بقرية منشاة عاصم بمركز بني سويف، و نجله " مجدي" 8 أعوام، تلميذ بالصف الثالث الإبتدائي، وتم نقلهما لمشرحة مستشفي ببا المركزي.
تبين من التحريات والفحص أنه وبسؤال كلا من والد المتوفي الأول " إبراهيم .ف. إ" 57 عاما، فلاح، وزوجة المتوفي الأول وتدعى "رحمه.خ.م" 29 عاما، ربة منزل، ومقيمان قرية منشاة عاصم بمركز بني سويف، قررا أنه أثناء المتوفي الأول " الأب" بتعليم نجله السباحة بمجرى مياه ترعة الإبراهيمية دائرة مركز ببا، جرفهما التيار،
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إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

السيطرة على 3 حرائق في مدينة نصر وأكتوبر والقطامية

نشب حريق بأحد المطاعم بمدينة نصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات، وأمرت نيابة مدينة نصر الكلية بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي نشب داخل المطعم للفحص ومعرفة الأسباب، وحصر التلفيات والخسائر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. كما شب حريق في مخلفات أحد المحلات التجارية بسوق الجملة بمنطقة 6 أكتوبر ودفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء وتمكنت من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
سيارة -اسعاف

شاب يشعل النار في والده بعد صلاة الجمعة بالغربية

أشعل شاب النيران في والده إثر نشوب خلافات أسرية بينهما في إحدى قرى مركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم عقب أدائه لصلاة الجمعة. تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة السنطة بإشعال شاب يدعى "هيثم.ع.ا" النيران في والده المقيم بكفر شرف حمودة التابع لذات الناحية. وبالتحري عن الواقعة تبين أنه أثناء حدوث الواقعة تجرد الأهالي من ملابسهم في محاولة منهم لإنقاذ المجنى عليه وإطفاء النار من جسده وتم نقل المصاب للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم حيث تبين إنه يعاني من حروق من الدرجة الثانية.
خبراء-مفرقعات‎ (1)

حقيقة العثور على «قنبلة» بجوار «أخبار اليوم»

جسم غريب بجوار مؤسسة "أخبار اليوم" بمنطقة وسط البلد، أثار الرعب بين المواطنين بعد شكهم في وجود قنبلة بداخله قبل أن يكشف خبراء المفرقعات، والكلاب البوليسية عن أنه أحد الأكياس يحتوي على دهون، وأن البلاغ سلبي، وكان قد تبلغ لنجدة القاهرة الاشتباه في وجود قنبلة بجوار مبنى جريدة أخبار اليوم، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات إلى موقع البلاغ، وتم التعامل والكشف عن وجود "كيس دهون". جدير بالذكر أوزارة الداخلية تكثف جهودها لضبط العناصر الإرهابية، فيما يتعامل خبراء المفرقعات مع العديد من البلاغات بوجود قنابل أو عبوات ناسفة بسرعة وحرفية شديدة.
طعن-بالسكين

كاميرا كافتريا تكشف تفاصيل جديدة بـ«مذبحة الحوامدية»

ما زالت تداعيات ذبح فتاتين على يد والدهما في الحوامدية تلقي بظلالها على المنطقة، حيث أقدم "نصر.إ.ع" 60 عاما موظف بالمعاش بإحدى شركات السكر على استدراج ابنتيه "إسراء" 23 عاما، طالبة بالفرقة الرابعة كلية الآداب جامعة عين شمس، وشقيقتها الصغري"أسماء"21 سنة، طالبة بالفرقة الثالثة كلية دار علوم جامعة القاهرة إلى قطعة أرض فضاء بجانب كوبري الحوامدية العلوي وقيامه بذبحهما، وجلس بجوار جثتيهما بعد أن أبلغ قسم شرطة الحوامدية بالجريمة، فيما رصدت كاميرا مثبتة على إحدى الكافتريات لحظة مرور الأب وبرفقته بناته قبل الوصول لمكان الواقعة وارتكاب الجريمة.
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وفاة طفلين.. 5 حالات غرق في ثاني أيام العيد بكفر الشيخ

شهد مصيف بلطيم اليوم الإثنين، إنقاذ ثلاث حالات غرق تم نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزى، بالإضافة إلى غرق طفلين، نقلت جثامينهم إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزى، حيث تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بانتشال الأهالى ورجال الإنقاذ المتمركزين بشاطئ مصيف بلطيم جثتين لطفلين مقيمين بدائرة مركز الحامول، بالإضافة إلى إنقاذ 3 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزى، لتلقي العلاج اللازم في أثناء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
جثة

مختفي من 3 أيام.. العثور على جثة شاب معلقة في عمود

عثر أهالي عزبة العرب بمركز ببا جنوب بني سويف، اليوم الجمعة، على جثة شاب معلقة في عمود كهرباء للضغط العالي بأرض زراعية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة. وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، بورود بلاغ من الأهالي بعزبة العرب التابعة لدائرة المركز، بعثورهم على جثة أحد الأشخاص معلقة بعمود كهرباء ضغط عالي، بأحد الأراضي الزراعية بالقرية، والذي كلف بسرعة كشف ملابسات الحادث.
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انقلاب سيارة مواد بترولية في ترعة ببني سويف

انقلبت سيارة مواد بترولية تابعة لإحدى شركات البترول، اليوم السبت، في ترعة أمام قرية المشارقة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، دون وقوع إصابات بعد أن أنقذت العناية الإلهية أهالي القرية من كارثة محققة. تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بانقلاب سيارة مواد بترولية رقم 104233، نقل بني سويف، بمقطورة رقم 1539و ن ج، قيادة "ن. أ - 35 سنة، في ترعة أحمد باشا أمام قرية المشارقة التابعة لمركز ببا.
مدينة-فرنسية-تغلق حمامات-السباحة

تحقيق عاجل في مصرع طفلة داخل حمام سباحة ببني سويف

فتحت مديرية الشباب والرياضة في محافظة بنى سويف، اليوم الخميس، تحقيقًا عاجلًا عقب غرق طفلة داخل حمام سباحة مركز شباب الواسطى شمال المحافظة، وعلى الفور انتقل أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة وإدارة الشؤون القانونية بالمديرية، إلى مركز شباب الواسطي للوقوف على ملابسات الواقعة والتحقيق مع المسؤولين. وكانت طفلة لقيت مصرعها، اليوم، غرقًا في مياه حمام السباحة بمركز شباب الواسطى، شمال بني سويف وتم نقلها لمشرحة مستشفى الواسطى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.
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