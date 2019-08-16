غرق فلاح ونجله في مياه ترعة الإبراهيمية ببني سويف

تحرير:بنى سويف -محمد حفيظ ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

غرق - أرشيفية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، جثتين لفلاح ونجله، غرقا في مياه ترعة الإبراهيمية أمام قرية طنسا التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا يفيد بغرق شخصين بمياه ترعة الابراهيمية، أمام قرية طنسا دائرة المركز وتبين من التحريات الأولية والفحص أن الجثتين لفلاح يدعى"رمضان.إ. ف" 34 عاما، ومقيم بقرية منشاة عاصم بمركز بني سويف، و نجله " مجدي" 8 أعوام، تلميذ بالصف الثالث الإبتدائي، وتم نقلهما لمشرحة مستشفي ببا المركزي.

تبين من التحريات والفحص أنه وبسؤال كلا من والد المتوفي الأول " إبراهيم .ف. إ" 57 عاما، فلاح، وزوجة المتوفي الأول وتدعى "رحمه.خ.م" 29 عاما، ربة منزل، ومقيمان قرية منشاة عاصم بمركز بني سويف، قررا أنه أثناء المتوفي الأول " الأب" بتعليم نجله السباحة بمجرى مياه ترعة الإبراهيمية دائرة مركز ببا، جرفهما التيار،