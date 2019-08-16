ديسابر يضم 20 لاعبًا لمواجهة الأهلي ويستبعد أنطوي

تحرير:أحمد سعيد ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ م

بيراميدز

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه التي التي ستدخل في معسكر مغلق مساء اليوم الجمعة بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة فريق الأهلي، المقرر لها غدًا السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر. ويسعى بيراميدز لمواصلة تفوقه على الأهلي حيث نجح الفريق الأزرزق في الفوز على الأحمر ذهابا وايابا في ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والذي انتهى بفوز الأحمر باللقب، رقم 41 في تاريخه.

وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور خط الدفاع: عمر جابر ورجب بكار ومحمد حمدي وطارق طه وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وعبد الله بكري خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وأحمد توفيق وعبد الله السعيد وعبده لومالا وإبراهيم حسن وإسلام