رياضة

ديسابر يضم 20 لاعبًا لمواجهة الأهلي ويستبعد أنطوي

تحرير:أحمد سعيد ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ م
بيراميدز
بيراميدز
أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه التي التي ستدخل في معسكر مغلق مساء اليوم الجمعة بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة فريق الأهلي، المقرر لها غدًا السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر. ويسعى بيراميدز لمواصلة تفوقه على الأهلي حيث نجح الفريق الأزرزق في الفوز على الأحمر ذهابا وايابا في ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والذي انتهى بفوز الأحمر باللقب، رقم 41 في تاريخه.
وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور  خط الدفاع: عمر جابر ورجب بكار ومحمد حمدي وطارق طه وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وعبد الله بكري  خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وأحمد توفيق وعبد الله السعيد وعبده لومالا وإبراهيم حسن وإسلام
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بايرن يبدأ مشوار الدورى بالتعادل أمام هيرتا برلين

تعادل فريق بايرن ميونخ أمام نظيره هيرتا برلين بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت اليوم الجمعة على ملعب أليانز أرينا فى إطار الأسبوع الأول من عمر الدوري الألماني "البوندسليجا" ، سجل هدفى المباراة لصالح بايرن ليفاندوفسكى وسجل لصالح هيرتا برلين كلا من لوكيباكيو و ماركو جروييتيش . ويعد هذا التعادل الأول للعملاق البافاري فى افتتاحية الدورى منذ سبع سنوات، حيث فاز بايرن فى المباريات افتتاحية التي لعبها فى البوندسليجا وتعد أطول سلسلة فريق فى تاريخ المنافسة.
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مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه التي ستدخل في معسكر مغلق مساء اليوم الجمعة بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة فريق بيراميدز، المقرر لها غدًا السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر. ويسعى الأحمر لتحقيق الفوز الأول أمام بيراميدز، بعدما خسر ذهابا وإيابا، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والذي انتهى بفوز الأحمر باللقب، رقم 41 في تاريخه.
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الزمالك يتسلح بالصفقات الجديدة أمام بطل الصومال

أعلن طارق يحيى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفريق لمواجهة فريق ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019، والتي تنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب الجيش المصري ببرج العرب بالإسكندرية، وهي المباراة التي تم تأجيلها من يوم 10 أغسطس الجاري إلى لتقام مساء اليوم على ان تقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل الموافق 23 من شهر أغسطس الجاري، ووفقاً لما هو متفق عليه ستقام في مصر أيضًا على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
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مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه التي ستدخل في معسكر مغلق مساء اليوم الجمعة بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة فريق بيراميدز، المقرر لها غدًا السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر. ويسعى الأحمر لتحقيق الفوز الأول أمام بيراميدز، بعدما خسر ذهابا وإيابا، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والذي انتهى بفوز الأحمر باللقب، رقم 41 في تاريخه.
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ديسابر: نشعر بالجنون بسبب مواجهة الأهلي في الكأس

تحدث سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن مواجهة نظيره الأهلي المرتقبة المقرر لها غدًا السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر، مشيرًا إلى أن هدفه هو الفوز بلقب الدوري المصري". وأضاف ديسابر خلال حواره مع صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية:" إنها مباراة عظيمة تنتظرنا، على الرغم من كونها في دور الـ 16 من البطولة، الانتصار على الأهلي يجعلنا على بُعد ثلاث مباريات أخرى في طريق الحصول على اللقب، نحن نشعر بجنون خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلا أن بيراميدز انتصر مرتين على الأهلي في الدوري".
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الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

تنقل قناة تايم سبورت مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة كأس مصر والتي تقام في الثامنة من مساء غد السبت، حيث حصلت تايم سبورت على حقوق بث مباريات بطولة الكأس عبر شاشتها، كما تنقل قناة أون سبورت، وقناة نايل سبورت المباراة أيضًا عبر شاشتيهما. وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أمام نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء غد السبت، في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، بقيادة جهاد جريشة.
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جريشة حكمًا لموقعة الأهلي وبيراميدز في الكأس

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء غد السبت، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بقيادة جهاد جريشة، ويعاونه هاني عبد الفتاح مساعدا أول ويوسف البساطي مساعدًا ثانيًا، وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، وطارق سامي حكما إضافيا أول ومحمود ناجي حكما إضافيا ثانيا. وكان سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام قد أعلن في وقت سابق بعد تعيينه عن إسناد جميع مباريات الفرق المصرية لطواقم تحكيم محلية.
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