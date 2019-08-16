محكمة أمريكية تدين سائق أوبر مصري بتهمة اغتصاب راكبة

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٦ م

أوبر

قضت محكمة أمريكية بإدانة سائق "أوبر" في اتهامه باغتصاب سيدة كانت في حالة سكر عقب نقلها من كازينو "فالي فورج" في ولاية بنسلفينيا. وذكرت شبكة "سي بي اس فيلي" الأمريكية، أن هيئة المحكمة استمعت للمتهم أحمد الجعفري - مصري الجنسية- لمدة 3 ساعات قبل أن تدينه بتهمة اغتصاب سيدة فاقدة للوعي. ونقلت الصحيفة عن المحامي "توم هوجان"، إن الجعفري صاحب الـ27 عاما سيصدر حكم عليه في وقت لاحق كما قد يتم ترحيله إلى مصر.

من جانبه، قال محامي المتهم، إن ممارسة الجنس مع السيدة كان بموافقتها، موضحا أن المرأة هي من قامت بإغرائه. كانت شرطة بنسلفانيا اعتقلت الجعفري في نوفمبر 2018، بعد مرور 9 أشهر على الواقعة. وحسب الشبكة الأمريكية، فإن رحلة السيدة كانت تستغرق في الأصل 15 دقيقة، لكنها امتدت إلى 53 دقيقة مما يشير إلى اعتداء