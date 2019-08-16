بايرن يبدأ مشوار الدورى بالتعادل أمام هيرتا برلين

تحرير:محمد جمال ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ م

بايرن ميونخ

تعادل فريق بايرن ميونخ أمام نظيره هيرتا برلين بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت اليوم الجمعة على ملعب أليانز أرينا فى إطار الأسبوع الأول من عمر الدوري الألماني "البوندسليجا" ، سجل هدفى المباراة لصالح بايرن ليفاندوفسكى وسجل لصالح هيرتا برلين كلا من لوكيباكيو و ماركو جروييتيش . ويعد هذا التعادل الأول للعملاق البافاري فى افتتاحية الدورى منذ سبع سنوات، حيث فاز بايرن فى المباريات افتتاحية التي لعبها فى البوندسليجا وتعد أطول سلسلة فريق فى تاريخ المنافسة.

سيطر بايرن ميونخ على أجواء المباراة وتمكن من الوصول لمنطقة العمليات لفريق هيرتا برلين أكثر من مرة خلال الشوط الأول، وتوج ليفاندوفيسكي مهاجم الفريق البافارى تلك المحاولات بهدف فى الدقيقة 24 من عمر المباراة. لم ينتظر هيرتا برلين حتى نهاية الشوط الأول ليحرز هدفى التعادل والتقدم على بايرن، جاء الهدف الأول