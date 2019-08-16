رياضة

بايرن يبدأ مشوار الدورى بالتعادل أمام هيرتا برلين

تحرير:محمد جمال ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
تعادل فريق بايرن ميونخ أمام نظيره هيرتا برلين بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت اليوم الجمعة على ملعب أليانز أرينا فى إطار الأسبوع الأول من عمر الدوري الألماني "البوندسليجا" ، سجل هدفى المباراة لصالح بايرن ليفاندوفسكى وسجل لصالح هيرتا برلين كلا من لوكيباكيو و ماركو جروييتيش . ويعد هذا التعادل الأول للعملاق البافاري فى افتتاحية الدورى منذ سبع سنوات، حيث فاز بايرن فى المباريات افتتاحية التي لعبها فى البوندسليجا وتعد أطول سلسلة فريق فى تاريخ المنافسة.
سيطر بايرن ميونخ على أجواء المباراة وتمكن من الوصول لمنطقة العمليات لفريق هيرتا برلين أكثر من مرة خلال الشوط الأول، وتوج ليفاندوفيسكي مهاجم الفريق البافارى تلك المحاولات بهدف فى الدقيقة 24 من عمر المباراة. لم ينتظر هيرتا برلين حتى نهاية الشوط الأول ليحرز هدفى التعادل والتقدم على بايرن، جاء الهدف الأول
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بايرن يبدأ البحث عن اللقب الثامن تواليًا ضد برلين

يستهل بايرن ميونيخ، اليوم الجمعة، حملته نحو التتويج بلقب الدوري الألماني "بوندسليجا" الثامن على التوالي، عندما يستقبل هيرتا برلين في تمام الساعة 8:30 مساء على ملعب أليانز أرينا في بداية الموسم الجديد 2019- 2020، وتوج البايرن بلقب الدوري الموسم الماضي، مستغلا انخفاض مستوى منافسه بروسيا دورتموند في الجولات الأخيرة، ليحصد اللقب بفارق نقطتين، بعدما تأخر بـ9 نقاط عن دورتموند في شهر فبراير الماضي، وستكون مهمة مدرب البافاري نيكو كوفاتش الأساسية هذا الموسم، هي تعويض رحيل النجمين فرانك ريبيري وأرين روبين.
بايرن-ميونخ

23 هدفا.. بايرن يسجل رقما تاريخيا أمام روتاتش إيجرن

حقق فريق بايرن ميونخ الألمانى فوزاً ساحقاً في مباراته الودية أمام فريق إف سى روتاتش إيجرن بنتيجة تاريخية 23 -0، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس، فى إطار استعدادات الفريق الألمانى للموسم المقبل، لاعبو البايرن كانوا أشبه ما يكونون كن يلعب أمام نفسه فى الملعب، حيث لم يستطع روتاتش تسجيل أي أهداف أو مواجهة تسديدات الفريق البافارى الذى لقنهم درسًا قاسيًا بنتيجة تاريخية. وافتتح التسجيل سانشيز فى الدقيقة السادسة وتبعه باقى لاعبي البايرن، حيث سجل جميع لاعبى الفريق البافارى فى مرمى فريق روتاتش.
بايرن-ميونخ (2)

ليفاندوفسكي: بايرن بحاجة للتعاقد مع 3 لاعبين جدد

قال الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، إن العملاق البافاري بحاجة للتعاقد مع 3 لاعبين جدد قبل بداية الموسم الجديد (2019- 2020) للدوري الألماني "بوندسليجا". ونقلت صحيفة "سبورت بيلد" اليوم الأربعاء، عن اللاعب البولندي الدولي قوله إن الفريق سيكون بحاجة إلى ضم جناح هجومي، حتى في حالة إتمام صفقة التعاقد مع ليروي ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي. وقال روبرت ليفاندوفسكي في أعقاب هزيمة بايرن ميونيخ، أمام غريمه بروسيا دورتموند 0-2، إنه يود أيضا أن يتعاقد بايرن ميونيخ مع لاعب خط وسط دفاعي أو صانع ألعاب.
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مدربو البوندسليجا يتوقعون الفائز بلقب الموسم المقبل

أعرب معظم مدربي أندية الدوري الألماني لكرة القدم، عن توقعاتهم بأن يكون بايرن ميونخ حامل لقب البطولة هو المرشح الأقوى للفوز باللقب في الموسم الجديد ليكون الموسم الثامن على التوالي الذي يفوز فيه بايرن باللقب، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وكشف استطلاع للرأي، أنَّ 15 من مدربي الأندية الـ18 المشاركة في الدوري الألماني "بوندسليجا"، يتوقعون فوز بايرن ميونخ باللقب، ويأتي في مقدمة هؤلاء المدربين الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لبايرن ميونخ والذي قاد الفريق للقب في الموسم الماضي.
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