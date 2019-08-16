عاصفة ترابية وأمطار تضرب أسوان.. وإعلان الطوارئ

تحرير:عوض سليم ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ م

أسوان

?تعرضت مدينة أسوان مساء اليوم الجمعة، لموجة من الطقس السيء والعواصف الترابية، والتى أثرت على حركة السير على الطرق السريعة والطريق الصحراوى "أسوان-إدفو"، فيما أطلقت محافظة أسوان تحذيراتها لقادة المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء السير على الطرق السريعة، كما حذرت المحافظة الفنادق العائمة والمراكب بالتوقف عن رحلاتها بنهر النيل نظرا لارتفاع الأمواج وتأثرها بالعواصف الترابية التي حجبت الرؤية في مناطق غرب النيل، كما تعرضت عدد من مناطق مركز دراو إلى سقوط أمطار خفيفة فى ظل موجة الطقس السيء التي اجتاحت المحافظة.

من جهتها، قررت محافظة أسوان رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفقي الإسعاف والإطفاء؛ تحسباً لسقوط أمطار أو سيول خلال الساعات القليلة القادمةكما شكلت المحافظة غرفة عمليات داخل مبنى ديوان عام المحافظة لتلقى أى بلاغات او إخطارات بشأن العاصفة، سواء على مستوى الأرواح أو الممتلكات، كما وجهت مرافق الإسعاف