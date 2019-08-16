الزمالك يكتسح بطل الصومال في افتتاح مشواره الإفريقي

تحرير:أحمد سعيد ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م

الزمالك

في ليلة تألق فيها شيكابالا وأشرف بن شرقي حقق فريق الزمالك فوزا كبيرا على نظيره ديكاداها بطل الصومال، بنتيجة 7-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الدور التمهيدي ، من بطولة دوري أبطال إفريقيا، سجل الأهداف السبعة، أشرف بن شرقي هدفين، وهدف لكانو مولي بالخطأ في مرماه، وعمر السعيد ومحمود الونش وكريم بامبو ومصطفى محمد. المباراة كانت بمثابة وحدة تدريبية للاعبي القلعة البيضاء، وسط سيطرة كاملة للاعبي الزمالك الذين لعبوا بحرية كاملة وسهولة، ونجحوا في تسجيل سبعة أهداف في شباك بطل الصومال.

شيكابالا قدم عرضًا جيدا مع الجدد أشرف بن شرقي وعبدالشافي حمدي النجاز، في الدقيقة 5، بدأ الزمالك حفلة الأهداف، ونجح أشرف بن شرقي في قص الشريط من ركلة جزاء، ثم في الدقيقة 29 أرسل أشرف بن شرقي عرضية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بوجه كانو مولي لتسكن شباكه بالخطأ، ونجح عمر السعيد في تسجيل الهدف الثالث من