رياضة

الزمالك يكتسح بطل الصومال في افتتاح مشواره الإفريقي

تحرير:أحمد سعيد ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م
الزمالك
الزمالك
في ليلة تألق فيها شيكابالا وأشرف بن شرقي حقق فريق الزمالك فوزا كبيرا على نظيره ديكاداها بطل الصومال، بنتيجة 7-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الدور التمهيدي ، من بطولة دوري أبطال إفريقيا، سجل الأهداف السبعة، أشرف بن شرقي هدفين، وهدف لكانو مولي بالخطأ في مرماه، وعمر السعيد ومحمود الونش وكريم بامبو ومصطفى محمد. المباراة كانت بمثابة وحدة تدريبية للاعبي القلعة البيضاء، وسط سيطرة كاملة للاعبي الزمالك الذين لعبوا بحرية كاملة وسهولة، ونجحوا في تسجيل سبعة أهداف في شباك بطل الصومال.
شيكابالا قدم عرضًا جيدا مع الجدد أشرف بن شرقي وعبدالشافي حمدي النجاز، في الدقيقة 5، بدأ الزمالك حفلة الأهداف، ونجح أشرف بن شرقي في قص الشريط من ركلة جزاء، ثم في الدقيقة 29 أرسل أشرف بن شرقي عرضية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بوجه كانو مولي لتسكن شباكه بالخطأ، ونجح عمر السعيد في تسجيل الهدف الثالث من
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تدريب-بيراميدز (2)

بيراميدز: نرحب بإسناد مباراة الأهلي لجهاد جريشة ولكن

رحب نادي بيراميدز باختيار الدولي جهاد جريشة حكمًا لمباراة الأهلي التي ستقام، مساء السبت، في كأس مصر، لكنه رفض تصريحات لجنة الحكام بشأن استقدام حكام أجانب لمباراة للأهلي والزمالك فقط. وقال ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، إن ناديه يدعم جميع عناصر اللعبة داخل اتحاد الكرة وعلى رأسها منظومة التحكيم باعتبارها من العناصر الفعالة والهامة في إنجاح أي مسابقة. وأوضح عيد، في تصريحات صحفية، أن بيراميدز يعتبر نفسه عاملا مشتركا وفعالا في مساعدة منظومة الكرة المصرية وتقديم أوجه العون وليس تصدير المشاكل.
ميتشو

الزمالك يتفق مع ميتشو.. ساعات ويصل القاهرة

علمت التحرير أن نادي الزمالك توصل إلى اتفاق نهائي مع الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ"ميتشو" لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وهو ما جاء بعد سلسلة من المفاوضات معه وسيناريو خادع لضمان عدم إفساد المفاوضات معه مثلما حدث مع الأرجنتيني رامون دياز الذي غالى في طلباته المالية ما تسبب في توقف المفاوضات بين الطرفين. وكشف مصدر مسؤول في الزمالك أن رئيس النادي لجأ إلى الإعلان عن تعاقده مع الكسندر استانيوفيتش من أجل التمويه، لأن المفاوضات كانت قائمة مع "ميتشو" لكنه استشعر بأن هناك امكانية لتدخل البعض لإفساد الإتصالات وعدم توليه المهمة.
برشلونة-اتليتك بلباو

برشلونة يسقط فى افتتاح الدورى الإسباني أمام بلباو

سقط فريق برشلونة الإسبانى فى أولى مواجهاته في الدورى الإسبانى(لا ليجا) أمام فريق أتليتكو بلباو، بعدما خسر بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب سان ماميس، في إطار الأسبوع الأول من لا ليجا، سجل هدف المباراة الوحيد أودريز ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية، ويخرج الفريق الكتالونى بدون نقاط. وتعد تلك الخسارة لبرشلونة هى الأولى منذ عام 2009، حيث فشلت جميع الفرق الإسبانية على مدار 10 مواسم إسقاط برشلونة في أية مباراة افتتاحية فى الدورى
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اشرف بن شرقى مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (4)

شيكابالا: الزمالك خسر الدورى بسبب الظلم

كشف محمود عبدالرازق "شيكابالا" عن سعادته بالعودة لللعب فى صفوف نادى الزمالك مرة أخرى، واصفا عودته بأنها الخطوة الأهم في حياته، وعاد محمود عبدالرازق شيكابالا لقائمة فريق القلعة البيضاء اليوم الأربعاء، ضمن 10 لاعبين قدمهم رئيس النادي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم فى مقر القلعة البيضاء، وهم محمد عواد، أبوجبل، محمد صبحي، محمد عبدالشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، أشرف بن شرقي، وأوناجم ومصطفى محمد. وقال شيكابالا خلال تصريحاته: "عدت لبيتي من جديد، هذه أهم خطوة في حياتي منذ فترة".
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

جلسة بين رئيس الزمالك وثلاثي الفريق لتجديد عقودهم

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تعديل عقود الثلاثي طارق حامد وعبدالله جمعة ومحمود علاء لاعبي الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، بعد الاستقرار على رفض العروض التي وصلت إليهم في الفترة الأخيرة، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة جلسات بين رئيس محلس إدارة نادي الزمالك والثلاثي من أجل تعديل عقودهم وزيادة قيمتها بأفضل صورة مالية خلال الفترة الحالية بعد الأداء الذي قدموه مع الفريق هذا الموسم. وعقد الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر النادى لتقديم الصفقات الجديدة التى تم إبرامها للموسم المقبل.
الاهلى-والزمالك تصوير-سامح-ابو حسن‎ (3)

حكم تونسي لإدارة مباراة الزمالك أمام بطل الصومال

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إسناد مباراة ديكيداها الصومالي والزمالك في ذهاب دور الـ64 ببطولة دوري الأبطال 2019- 2020 إلى الحكم التونسي يسري بوعلي، حيث يحل الزمالك ضيفا على ديكيداها أحد أيام 9 أو 10 أو 11 أغسطس، وبعد أسبوعين يستضيف الزمالك مباراة الإياب. ومن المنتظر أن يخوض فريق الزمالك مباراة كأس السوبر الإفريقي في 16 أو 17 أو 18 أغسطس أمام الترجي التونسي بعدما رفضت "كاس" إعادة مباراة النهائي بين الترجي الوداد، حيث أعلن الترجي تتويجه بدوري أبطال إفريقيا 2018- 2019 بعد قبول المحكمة الرياضية الدولية طعنه ضد قرار إعادة إياب نهائي.
أشرف-بن شرقي-و-محمد-أونجم

بن شرقي وأوناجم يصلان القاهرة للانضمام للزمالك

وصل منذ قليل أشرف بن شرقي لاعب الزمالك الجديد، والمغربى محمد أوناجم، جناح فريق الوداد المغربي، لمطار القاهرة الدولي، استعدادًا لعقد جلسة مع مسئولي الأبيض للتوقيع على عقود انضمام الأخير لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكشف مصدر بنادى الزمالك أن أوناجم سيدخل في صفقة تبادلية مع الكونغولي كاسونجو كابونجو، لاعب الزمالك، على أن تتحمل القلعة البيضاء أيضًا قيمة مالية إضافية. وكان رئيس نادى الزمالك قد أعلن أن النادي سيكشف عن صفقة عربية جديدة خلال الساعات المقبلة لمواصلة تدعيم الفريق بعناصر مميزة.
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