رياضة

برشلونة يسقط فى افتتاح الدورى الإسباني أمام بلباو

تحرير:محمد جمال ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٢ م
برشلونة واتليتك بيلباو
برشلونة واتليتك بيلباو
سقط فريق برشلونة الإسبانى فى أولى مواجهاته في الدورى الإسبانى(لا ليجا) أمام فريق أتليتكو بلباو، بعدما خسر بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب سان ماميس، في إطار الأسبوع الأول من لا ليجا، سجل هدف المباراة الوحيد أودريز ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية، ويخرج الفريق الكتالونى بدون نقاط. وتعد تلك الخسارة لبرشلونة هى الأولى منذ عام 2009، حيث فشلت جميع الفرق الإسبانية على مدار 10 مواسم إسقاط برشلونة في أية مباراة افتتاحية فى الدورى
بدأ الشوط الأول بمحاولات من الفريقين الإسبانيين للوصول إلى شباك المنافس، كان أخطرها كرة من نصيب لويس سواريز مهاجم البلوجرانا الذي انفرد بأوناى سيمون حارس مرمى بيلباو، سددها فى القائم بدلًا من الشباك، وخرج المهاجم الأوروجوياني مصابًا بعدها فى الدقيقة 37 من عمر المباراة ويحل الكانتارا مهاجما بديلًا
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تدريب-بيراميدز (2)

بيراميدز: نرحب بإسناد مباراة الأهلي لجهاد جريشة ولكن

رحب نادي بيراميدز باختيار الدولي جهاد جريشة حكمًا لمباراة الأهلي التي ستقام، مساء السبت، في كأس مصر، لكنه رفض تصريحات لجنة الحكام بشأن استقدام حكام أجانب لمباراة للأهلي والزمالك فقط. وقال ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، إن ناديه يدعم جميع عناصر اللعبة داخل اتحاد الكرة وعلى رأسها منظومة التحكيم باعتبارها من العناصر الفعالة والهامة في إنجاح أي مسابقة. وأوضح عيد، في تصريحات صحفية، أن بيراميدز يعتبر نفسه عاملا مشتركا وفعالا في مساعدة منظومة الكرة المصرية وتقديم أوجه العون وليس تصدير المشاكل.
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الزمالك يتفق مع ميتشو.. ساعات ويصل القاهرة

علمت التحرير أن نادي الزمالك توصل إلى اتفاق نهائي مع الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ"ميتشو" لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وهو ما جاء بعد سلسلة من المفاوضات معه وسيناريو خادع لضمان عدم إفساد المفاوضات معه مثلما حدث مع الأرجنتيني رامون دياز الذي غالى في طلباته المالية ما تسبب في توقف المفاوضات بين الطرفين. وكشف مصدر مسؤول في الزمالك أن رئيس النادي لجأ إلى الإعلان عن تعاقده مع الكسندر استانيوفيتش من أجل التمويه، لأن المفاوضات كانت قائمة مع "ميتشو" لكنه استشعر بأن هناك امكانية لتدخل البعض لإفساد الإتصالات وعدم توليه المهمة.
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الزمالك يكتسح بطل الصومال في افتتاح مشواره الإفريقي

في ليلة تألق فيها شيكابالا وأشرف بن شرقي حقق فريق الزمالك فوزا كبيرا على نظيره ديكاداها بطل الصومال، بنتيجة 7-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الدور التمهيدي ، من بطولة دوري أبطال إفريقيا، سجل الأهداف السبعة، أشرف بن شرقي هدفين، وهدف لكانو مولي بالخطأ في مرماه، وعمر السعيد ومحمود الونش وكريم بامبو ومصطفى محمد. المباراة كانت بمثابة وحدة تدريبية للاعبي القلعة البيضاء، وسط سيطرة كاملة للاعبي الزمالك الذين لعبوا بحرية كاملة وسهولة، ونجحوا في تسجيل سبعة أهداف في شباك بطل الصومال.
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هازارد-ريال-مدريد

ملخص ميركاتو الأندية الإسبانية قبل بداية الليجا

ينتهي موسم الانتقالات الصيفية يوم 2 سبتمبر المقبل الذي انطلق يوم 1 يوليو الماضي، وهو الميركاتو الذي شهد إنفاق الأندية الإسبانية 1,3 مليار يورو، كثاني أكثر الأندية إنفاقًا خلف أندية الدوري الإنجليزي، وبالنسبة لأغلى صفقات الأندية الإسبانية، كان انتقال جواو فيليكس إلى أتلتيكو مدريد مقابل 127,2 مليون يورو، مقابل 120 مليون لانتقال أنطوان جريزمان إلى برشلونة، و100 مليون يورو لتعاقد ريال مدريد مع إيدين هازارد، و75 مليون يورو قيمة تعاقد برشلونة مع فرينكي دي يونج، وأخيرًا 60 مليون يورو لضم ريال مدريد لوكا يوفيتش.
برشلونة (2)

برشلونة يقص شريط الليجا اليوم أمام بلباو

يحتضن ملعب سان ماميس اليوم الجمعة، أولى مباريات الموسم الجديد 2019- 2020 في الدوري الإسباني "لا ليجا"، وذلك عندما يستقبل أتلتيك بلباو نظيره حامل اللقب برشلونة في تمام الساعة التاسعة مساء، ويدخل البرسا مباراة اليوم مدعمًا بالصفقات الجديدة من أنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج، وهما اللاعبان اللذان يعول عليهما المدرب إيرنيستو فالفيردي في مساعدته على التتويج بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، ويغيب عن العملاق الكتالوني في مواجهة اليوم نجمه الأول ليونيل ميسي بسبب الإصابة، في الوقت الذي يدخل بلباو اللقاء بصفوف مكتملة.
نيمار

الريال يقترب من توجيه ضربة قوية لبرشلونة

كشف خوسيه الفاريز هيا المراسل ببرنامج "El Chiringuito de Jugones" الإسبانى، أن ريال مدريد عاد للدخول فى مفاوضات مرة أخرى، لضم الدولى البرازيلى نيمار دا سيلفا لصفوف الفريق الملكى، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. وكتب خوسيه عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "حصريا، إداراة ريال مدريد دخلت فى مفاوضات جادة مع إدارة باريس سان جيرمان لضم نيمار، وأن المفاوضات تتقدم بشكل سريع جدا". وأضاف الصحفي الإسباني: "إذا تم الاتفاق فسيكون نيمار لاعبا فى صفوف ريال مدريد خلال ثلاثة أيام".
بيكيه

بيكيه: برشلونة لا يحصل على الإشادة التي يستحقها

يرى المدافع الإسباني جيرارد بيكيه أن برشلونة لا يحصل على الإشادة التي يستحقها على هيمنة الفريق التامة على الدوري الإسباني في العقد الأخير، في الوقت الذي فضل فيه الغريم ريال مدريد وضع دوري أبطال أوروبا كأولوية قصوى، وودع البارسا المسابقة الأوروبية الأعرق على صعيد القارة العجوز بصورة مؤلمة في آخر عامين بالخسارة في مباراة الإياب بعد التمتع بأفضلية كبيرة في الذهاب، وفي الوقت الذي يرغب فيه بيكيه في استعادة لقب دوري الأبطال، يرى أن فريقه يستحق إشادة أكبر على نجاحاته المحلية.
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