برشلونة يسقط فى افتتاح الدورى الإسباني أمام بلباو

تحرير:محمد جمال ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٢ م

برشلونة واتليتك بيلباو

سقط فريق برشلونة الإسبانى فى أولى مواجهاته في الدورى الإسبانى(لا ليجا) أمام فريق أتليتكو بلباو، بعدما خسر بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب سان ماميس، في إطار الأسبوع الأول من لا ليجا، سجل هدف المباراة الوحيد أودريز ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية، ويخرج الفريق الكتالونى بدون نقاط. وتعد تلك الخسارة لبرشلونة هى الأولى منذ عام 2009، حيث فشلت جميع الفرق الإسبانية على مدار 10 مواسم إسقاط برشلونة في أية مباراة افتتاحية فى الدورى

بدأ الشوط الأول بمحاولات من الفريقين الإسبانيين للوصول إلى شباك المنافس، كان أخطرها كرة من نصيب لويس سواريز مهاجم البلوجرانا الذي انفرد بأوناى سيمون حارس مرمى بيلباو، سددها فى القائم بدلًا من الشباك، وخرج المهاجم الأوروجوياني مصابًا بعدها فى الدقيقة 37 من عمر المباراة ويحل الكانتارا مهاجما بديلًا



بدأ الشوط الأول بمحاولات من الفريقين الإسبانيين للوصول إلى شباك المنافس، كان أخطرها كرة من نصيب لويس سواريز مهاجم البلوجرانا الذي انفرد بأوناى سيمون حارس مرمى بيلباو، سددها فى القائم بدلًا من الشباك، وخرج المهاجم الأوروجوياني مصابًا بعدها فى الدقيقة 37 من عمر المباراة ويحل الكانتارا مهاجما بديلًا له، وينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

بدأ الشوط الثانى بتبديل من أرنستو فالفيردي بخروج الينا و نزول راكيتيش، والحقه بتغيير آخر حيث أشرك كارلز بيريز مكان سيرجيو روبيرتو فى محاولة لتعديل كفة المباراة لصالح الفريق الكتالوني، وهو ما فشل فيه المدير الفنى الإسبانى، ليسجل أتلتيك بيلباو هدف فى مرمى الفريق الكتالوني بأقدام ادوريز فى الدقيقة 88 لتنتهي نتيجة الشوط الثاني بتفوق أتليتك بيلباو بهدف نظيف .



