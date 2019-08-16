جريمة

مصرع رجل وزوجته وإصابة طفلهما في حادث بمحور الضبعة

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٥ م
حادث سيارة - أرشيفية
حادث سيارة - أرشيفية
لقي زوجان مصرعهما في حادث انقلاب سيارة بطريق "محور الضبعة - روض الفرج" في اتجاه القاهرة، بينما نجت طفلتهما من الموت بأعجوبة، بعد إصابتها بكدمات وسحجات بالجسم. واستقبل مستشفى الضبعة المركزي، جثة كل من: إسماعيل محمد محمود 45 عاما، وزوجته ولاء حسن أحمد 35 عاما، ويقيمان بالقاهرة، بينما أصيبت ابنتهما أسيل إسماعيل محمد محمود 6 سنوات بـ"كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه p.c". تم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لتولي التحقيق.
صباح اليوم الجمعة، نجح ضباط مباحث إدارة المرور بالسويس، صباح اليوم الجمعة، في ضبط سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية مزورة، يحمل قائدها رخص مزيفة وادعى انتمائه للهيئة القضائية. كانت إدارة المرور قد شنت حملات لضبط المخالفين بشوارع السويس بقيادة العميد محمد عبد الله قائد المرور، وخلال الحملة اشتبه ضباط مباحث
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غرق

غرق فلاح ونجله في مياه ترعة الإبراهيمية ببني سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، جثتين لفلاح ونجله، غرقا في مياه ترعة الإبراهيمية أمام قرية طنسا التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا يفيد بغرق شخصين بمياه ترعة الابراهيمية، أمام قرية طنسا دائرة المركز وتبين من التحريات الأولية والفحص أن الجثتين لفلاح يدعى"رمضان.إ. ف" 34 عاما، ومقيم بقرية منشاة عاصم بمركز بني سويف، و نجله " مجدي" 8 أعوام، تلميذ بالصف الثالث الإبتدائي، وتم نقلهما لمشرحة مستشفي ببا المركزي.
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السيطرة على 3 حرائق في مدينة نصر وأكتوبر والقطامية

نشب حريق بأحد المطاعم بمدينة نصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات، وأمرت نيابة مدينة نصر الكلية بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي نشب داخل المطعم للفحص ومعرفة الأسباب، وحصر التلفيات والخسائر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. كما شب حريق في مخلفات أحد المحلات التجارية بسوق الجملة بمنطقة 6 أكتوبر ودفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء وتمكنت من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
سيارة -اسعاف

شاب يشعل النار في والده بعد صلاة الجمعة بالغربية

أشعل شاب النيران في والده إثر نشوب خلافات أسرية بينهما في إحدى قرى مركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم عقب أدائه لصلاة الجمعة. تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة السنطة بإشعال شاب يدعى "هيثم.ع.ا" النيران في والده المقيم بكفر شرف حمودة التابع لذات الناحية. وبالتحري عن الواقعة تبين أنه أثناء حدوث الواقعة تجرد الأهالي من ملابسهم في محاولة منهم لإنقاذ المجنى عليه وإطفاء النار من جسده وتم نقل المصاب للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم حيث تبين إنه يعاني من حروق من الدرجة الثانية.
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حقيقة العثور على «قنبلة» بجوار «أخبار اليوم»

جسم غريب بجوار مؤسسة "أخبار اليوم" بمنطقة وسط البلد، أثار الرعب بين المواطنين بعد شكهم في وجود قنبلة بداخله قبل أن يكشف خبراء المفرقعات، والكلاب البوليسية عن أنه أحد الأكياس يحتوي على دهون، وأن البلاغ سلبي، وكان قد تبلغ لنجدة القاهرة الاشتباه في وجود قنبلة بجوار مبنى جريدة أخبار اليوم، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات إلى موقع البلاغ، وتم التعامل والكشف عن وجود "كيس دهون". جدير بالذكر أوزارة الداخلية تكثف جهودها لضبط العناصر الإرهابية، فيما يتعامل خبراء المفرقعات مع العديد من البلاغات بوجود قنابل أو عبوات ناسفة بسرعة وحرفية شديدة.
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انقلاب أتوبيس - أرشيفية

مصرع 3 أشخاص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص ببني سويف

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 18 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم وتم نقلهما إلى مستشفى الواسطى المركزي شمال بني سويف بواسطة سيارات إسعاف الفيوم نظرا لقربها من مكان الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، واستقبل مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف 3 جثث وهم أمين محمد أمين 14 سنة، وعلي مسعود 25 سنة، وعلي حسن حسن 22 سنة، ومقيمون بمحافظة الإسكندرية وتم ايداعهم بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
سيارة-اسعاف-تنقل-جثة

مصرع 6 أشخاص وإصابة 2 أثناء «تطهير بئر» في سوهاج

شهدت قرية شطورة في مركز طهطا بسوهاج واقعة مأساوية، إذ لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران أثناء تطهير بئر مياه خاص بماكينة ري، وتبين استخدامهم "مياه النار" في عملية التطهير؛ ما نتج عنه انبعاث غازات أدت إلى إصابتهم باختناق. تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود بلاغ بوفاة عدد من الأشخاص، وإصابة آخرين في أثناء تطهيرهم بئر مياه بقرية شطورة. انتقل نائب المدير لقطاع الشمال ومأمور مركز شرطة طهطا ومدير إدارة الحماية المدنية وعدد من فرق الإنقاذ البري والنهري ورجال الإسعاف لمحل البلاغ.
تصادم

6 قتلى و12 مصابًا في 3 حوادث طرق بالبحيرة

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرون، اليوم الأحد، في 3 حوادث طرق بمحافظة البحيرة، حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق قرية "مليحة - كوم حمادة"، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث بين سيارة نقل وتمناية وملاكى بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص هم "مصطفى. ع. ا، 55 عامًا"، و"سلوى. م. ج، 50 عامًا"، و"محمد. م، 26 عامًا"، و"ماهر. م، 46 عامًا"، وإصابة "أحمد. م. ع، 21 عامًا".
جثة (3)

مقتل عامل وإصابة والده وزوجته في مشاجرة بالدقهلية

قُتل عامل وأصيبت زوجته ووالده بإصابات بالغة بطعنات من آلة حادة وكسور متفرقة، في مشاجرة عنيفة بينهم وبين جيرانهم في قرية كفر الروك التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين بوصول شخص جثة هامدة على أثر إصابته بطعنة نافذة في البطن، وإصابة زوجته وأبيه واحتجازه في العناية المركزة لحين استقرار حالته وسماع أقواله.
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