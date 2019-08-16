مصرع رجل وزوجته وإصابة طفلهما في حادث بمحور الضبعة

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٥ م

حادث سيارة - أرشيفية

لقي زوجان مصرعهما في حادث انقلاب سيارة بطريق "محور الضبعة - روض الفرج" في اتجاه القاهرة، بينما نجت طفلتهما من الموت بأعجوبة، بعد إصابتها بكدمات وسحجات بالجسم. واستقبل مستشفى الضبعة المركزي، جثة كل من: إسماعيل محمد محمود 45 عاما، وزوجته ولاء حسن أحمد 35 عاما، ويقيمان بالقاهرة، بينما أصيبت ابنتهما أسيل إسماعيل محمد محمود 6 سنوات بـ"كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه p.c". تم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لتولي التحقيق.

صباح اليوم الجمعة، نجح ضباط مباحث إدارة المرور بالسويس، صباح اليوم الجمعة، في ضبط سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية مزورة، يحمل قائدها رخص مزيفة وادعى انتمائه للهيئة القضائية. كانت إدارة المرور قد شنت حملات لضبط المخالفين بشوارع السويس بقيادة العميد محمد عبد الله قائد المرور، وخلال الحملة اشتبه ضباط مباحث