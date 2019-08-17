الزمالك يتفق مع ميتشو.. ساعات ويصل القاهرة

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠١ ص

ميتشو

علمت التحرير أن نادي الزمالك توصل إلى اتفاق نهائي مع الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ"ميتشو" لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وهو ما جاء بعد سلسلة من المفاوضات معه وسيناريو خادع لضمان عدم إفساد المفاوضات معه مثلما حدث مع الأرجنتيني رامون دياز الذي غالى في طلباته المالية ما تسبب في توقف المفاوضات بين الطرفين. وكشف مصدر مسؤول في الزمالك أن رئيس النادي لجأ إلى الإعلان عن تعاقده مع الكسندر استانيوفيتش من أجل التمويه، لأن المفاوضات كانت قائمة مع "ميتشو" لكنه استشعر بأن هناك امكانية لتدخل البعض لإفساد الإتصالات وعدم توليه المهمة.

وأكد المصدر أن ميتشو توصل إلى اتفاق مع نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي على الرحيل مع سداد الشرط الجزائي في العقد، لكن حتى الآن لم يتحدد إذا ما كان الزمالك سيتحمل الشرط الجزائي في تعاقده مع أورلاندو، أم يتحمله المدرب كاملاً ، أم سيتم تحمله مناصفة بين النادي وميتشو. وأتم الزمالك اتفاقه

وأكد المصدر أن ميتشو توصل إلى اتفاق مع نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي على الرحيل مع سداد الشرط الجزائي في العقد، لكن حتى الآن لم يتحدد إذا ما كان الزمالك سيتحمل الشرط الجزائي في تعاقده مع أورلاندو، أم يتحمله المدرب كاملاً ، أم سيتم تحمله مناصفة بين النادي وميتشو.

وأتم الزمالك اتفاقه على كافة الأمور مع الصربي ميتشو الذي قدم استقالته اليوم الجمعة وفقاً لتقارير صحفية من تدريب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، من أجل القدوم للقلعة البيضاء.

وعمل ميتشو في القارة الإفريقية منذ سنوات حيث تولى تدريب فريق سان جورج الإثيوبي والهلال السوداني ويانج أفريكانز ومنتخب رواندا ومنتخب أوغندا وأورلاندو الجنوب إفريقي.

