رياضة

الزمالك يتفق مع ميتشو.. ساعات ويصل القاهرة

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠١ ص
ميتشو
ميتشو
علمت التحرير أن نادي الزمالك توصل إلى اتفاق نهائي مع الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ"ميتشو" لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وهو ما جاء بعد سلسلة من المفاوضات معه وسيناريو خادع لضمان عدم إفساد المفاوضات معه مثلما حدث مع الأرجنتيني رامون دياز الذي غالى في طلباته المالية ما تسبب في توقف المفاوضات بين الطرفين. وكشف مصدر مسؤول في الزمالك أن رئيس النادي لجأ إلى الإعلان عن تعاقده مع الكسندر استانيوفيتش من أجل التمويه، لأن المفاوضات كانت قائمة مع "ميتشو" لكنه استشعر بأن هناك امكانية لتدخل البعض لإفساد الإتصالات وعدم توليه المهمة.
وأكد المصدر أن ميتشو توصل إلى اتفاق مع نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي على الرحيل مع سداد الشرط الجزائي في العقد، لكن حتى الآن لم يتحدد إذا ما كان  الزمالك سيتحمل الشرط الجزائي في تعاقده مع أورلاندو، أم يتحمله المدرب كاملاً ، أم سيتم تحمله مناصفة بين النادي وميتشو.  وأتم الزمالك اتفاقه
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تدريب-بيراميدز (2)

بيراميدز: نرحب بإسناد مباراة الأهلي لجهاد جريشة ولكن

رحب نادي بيراميدز باختيار الدولي جهاد جريشة حكمًا لمباراة الأهلي التي ستقام، مساء السبت، في كأس مصر، لكنه رفض تصريحات لجنة الحكام بشأن استقدام حكام أجانب لمباراة للأهلي والزمالك فقط. وقال ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، إن ناديه يدعم جميع عناصر اللعبة داخل اتحاد الكرة وعلى رأسها منظومة التحكيم باعتبارها من العناصر الفعالة والهامة في إنجاح أي مسابقة. وأوضح عيد، في تصريحات صحفية، أن بيراميدز يعتبر نفسه عاملا مشتركا وفعالا في مساعدة منظومة الكرة المصرية وتقديم أوجه العون وليس تصدير المشاكل.
برشلونة-اتليتك بلباو

برشلونة يسقط فى افتتاح الدورى الإسباني أمام بلباو

سقط فريق برشلونة الإسبانى فى أولى مواجهاته في الدورى الإسبانى(لا ليجا) أمام فريق أتليتكو بلباو، بعدما خسر بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب سان ماميس، في إطار الأسبوع الأول من لا ليجا، سجل هدف المباراة الوحيد أودريز ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية، ويخرج الفريق الكتالونى بدون نقاط. وتعد تلك الخسارة لبرشلونة هى الأولى منذ عام 2009، حيث فشلت جميع الفرق الإسبانية على مدار 10 مواسم إسقاط برشلونة في أية مباراة افتتاحية فى الدورى
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

الزمالك يكتسح بطل الصومال في افتتاح مشواره الإفريقي

في ليلة تألق فيها شيكابالا وأشرف بن شرقي حقق فريق الزمالك فوزا كبيرا على نظيره ديكاداها بطل الصومال، بنتيجة 7-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الدور التمهيدي ، من بطولة دوري أبطال إفريقيا، سجل الأهداف السبعة، أشرف بن شرقي هدفين، وهدف لكانو مولي بالخطأ في مرماه، وعمر السعيد ومحمود الونش وكريم بامبو ومصطفى محمد. المباراة كانت بمثابة وحدة تدريبية للاعبي القلعة البيضاء، وسط سيطرة كاملة للاعبي الزمالك الذين لعبوا بحرية كاملة وسهولة، ونجحوا في تسجيل سبعة أهداف في شباك بطل الصومال.
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ميتشو

كل ما تريد أن تعرفه عن ميتشو.. مدرب الزمالك المحتمل

علمت التحرير من مصدر داخل نادي الزمالك ممن حضروا جلسة رئيس النادي مع القدامى التي عقدها معهم عصر أمس الثلاثاء، لاختيار المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء استقرار رئيس النادي على التعاقد مع المدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ"ميتشو" المدير الفني السابق لمنتخب أوغندا والحالي لفريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي. وأوضح المصدر أن قائمة المدربين التي تم عرضها خلال الجلسة ضمت 3 مدربين من صربيا ومدربا من إيطاليا ومدربا إسبانيا وآخر سويسري وألماني، والتقرير التالى يستعرض أبرز محطات الميدر الفنى مع الفرق التى تولى قيادتها فنيا .
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

رئيس الزمالك يكشف سبب تراجع دياز عن تدريب الفريق

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك حقيقة تولى رامون دياز إدارة الزمالك فنيا خلال الموسم الحالي كما كشف عن هوية المرشحين لتدريب الزمالك خلال الفترة الحالية. وجاء ذلك فى فيديو تم نشره عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" وبحضور محمد حبشى وكيل دياز، وقال مرتضى: "إن فيريرا ليس مريضا لديه فقط ظروف عائلية وقال إنه سيتعاقد مع الزمالك خلال شهر أكتوبر المقبل". وأضاف خلال الفيديو عن دياز: "وصلنا لاتفاق بالفعل مع دياز لكنه غير رأيه بعد ذلك، وأحد أبناء النادى للأسف حذره من التعاقد مع النادى".
مران-الزمالك-في-المغرب (6)

تفاصيل جلسة اختيار مدرب الزمالك الجديد

عقد رئيس نادي الزمالك جلسة مع عدد من اللاعبين القدامى بالقلعة البيضاء للتصويت على اختيار المدير الفني الجديد للفريق حيث شهدت الجلسة تواجد إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وطارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق ووليد صلاح عبداللطيف نائب رئيس قطاع الناشئين ونصر إبراهيم وجمال حمزة وعبدالحميد بسيوني. وقام رئيس الزمالك بعرض قائمة المدربين المرشحين لتدريب الفريق حيث ضمت القائمة 7 مدربين بينهم 3 مدربين من صربيا ومدرب ألماني ومدرب إيطالي وآخر سويسري ومدرب أسباني.
فيريرا‎

رئيس الزمالك يفجر مفاجأة عن المدير الفني الجديد

كشف رئيس نادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل، بدخول ناديه في مفاوضات جادة للغاية مع البرتغالي جوزفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للفريق، خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن المدرب التقى أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، في البرتغال. وأوضح خلال فيديو تم نشره عبر القناة الخاصة به على موقع «يوتيوب»، أن فيريرا كان الاسم الأخير الذي يتم التواصل معه في رحلة نجليه أمير وأحمد مرتضى الأوروبية للتعاقد مع مدير فني جديد خلفا للسويسري كريستيان جروس، حيث تم الاستقرار على 6 مدربين من بينهم فيريرا، والأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق لبيراميدز.
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