بيراميدز: نرحب بإسناد مباراة الأهلي لجهاد جريشة ولكن

تحرير:أحمد سعيد ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ ص

بيراميدز

رحب نادي بيراميدز باختيار الدولي جهاد جريشة حكمًا لمباراة الأهلي التي ستقام، مساء السبت، في كأس مصر، لكنه رفض تصريحات لجنة الحكام بشأن استقدام حكام أجانب لمباراة للأهلي والزمالك فقط. وقال ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، إن ناديه يدعم جميع عناصر اللعبة داخل اتحاد الكرة وعلى رأسها منظومة التحكيم باعتبارها من العناصر الفعالة والهامة في إنجاح أي مسابقة. وأوضح عيد، في تصريحات صحفية، أن بيراميدز يعتبر نفسه عاملا مشتركا وفعالا في مساعدة منظومة الكرة المصرية وتقديم أوجه العون وليس تصدير المشاكل.

وأشار إلى أن ناديه سيكون من أول الأندية التي تساند الحكام المصرية من منطلق دورها الوطني في تشجيع حكامنا وزيادة ثقتهم في أنفسهم نحو خلق كوادر وطنية جديرة بالكفاءة. ولفت عيد إلى أن ناديه له أهدافه واستراتيجيته الخاصة به نحو المنافسة، وهذا حقه الطبيعي مثل غيره من الأندية، وهذا لا يمانع من مطالبته بمراعاة