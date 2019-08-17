رسميًا.. بايرن ميونخ يضم كوتينيو على سبيل الإعارة

تحرير:أحمد سعيد ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ ص

كوتينيو

أعلن فريق بايرن ميونيخ الألماني اتفاقه مع فريق برشلونة الإسباني لضم البرازيلي فيليب كوتينيو، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع أحقية شرائه. وقال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن: «أستطيع التأكيد أنني رفقة كارل هاينز رومينيجيه، رئيس النادي، كنا في برشلونة، وتوصلنا لاتفاق مع النادي واللاعب ووكيله». في الوقت ذاته قال رومينيجيه: «كوتينيو سيصل إلى ألمانيا الأحد أو الإثنين المقبل لإتمام الصفقة». وأشارت تقارير صحفية إلى أن بايرن سيتحمل تكلفة الإعارة وراتب اللاعب البرازيلي.

وأوضحت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن الصفقة ستكلف بايرن بين 15 و20 مليون يورو من أجل الإعارة، أما حق الشراء فسيكون مقابل 100 مليون يورو. وتم استبعاد كوتينيو من قائمة برشلونة لمواجهة أتليتك بلباو التي أقيمت مساء الجمعة، وانتهت بخسارة الفريق الكتالوني بهدف دون رد، في الجولة الأولى من