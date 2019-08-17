رياضة

طارق يحيى: شيكابالا مفاجأة.. وأنا تحت أمر الزمالك

تحرير:محمد جمال ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ ص
طارق يحيي
طارق يحيي
علق طارق يحيي المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك على الفوز بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الدور التمهيدي ، من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأشار يحيى إلى أن الفرحة بالانتصار يجب أن تكون على قدر المباراة وأن أعيننا يجب أن تكون صوب النهائى. وقال طارق يحيي، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض عبر فضائية «المحور»: «اشتغلنا بدنيا على الصفقات الجديدة، حاولنا إخراج أحسن مستوى منهم، وأعتقد أنهم لم يقدموا سوى 60 % فقط من مستواهم هذا الموسم».
وأكمل يحيى: «تابعنا الفريق المنافس بشكل جيد، ورغم أن المدير الفنى أجرى بعض التعديلات أملأً في مفاجأتنا فى التشكيلة إلا أننا كنا جاهزين، ولا يجب أن نفرح بشكل مبالغ فيه وأن تكون أعنيناِ على اللقب». وأضاف: «الصفقات الجديدة ظهرت بشكل جيد، وكانت مفاجأة للجماهير البدء بشيكابالا، لكننا خططنا
اقرأ المزيد
ألكسندر ستانوفيتش

رئيس الزمالك يكشف مصير ألكسندر ستانوفيتش: مجرد كمين

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، مصير الصربى ألكسندر ستانوفيتش، الذى أعلن عن تنصيبه مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادى. وقال مرتضى إن إعلان تنصيب ألكسندر ستانوفيتش كان مجرد كمين. وأضاف رئيس الزمالك أنه من المستحيل التعاقد مع مدير فنى قام بالتدريب فى إسرائيل، مؤكدا أن الزمالك نادى الوطنية والكرامة. وأكد رئيس القلعة البيضاء أنه قام بطرح اسم ألكسندر لكشف الشخصيات المأجورة التى تهاجم الزمالك ليلا ونهارا، مضيفا أنه من المستحيل أن يفكر فى استقدام مدرب قام بالتدريب فى الكيان الصهيونى.
ميتشو

رسميًا.. ميتشو مديرًا فنيًا للزمالك

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، التعاقد رسميا مع الصربي ميتشو، المدير الفني السابق لفريق أورلاند بايرتس. وكشف مرتضى أن طارق يحيي سوف يتولى منصب المدرب العام، بينما سيتولى أيمن عبد العزيز منصب المنسق العام، وسيتولى أيمن حافظ قطاع الناشئين. ويأتى تصريح مرتضى تأكيدا لما نشرته «التحرير»، التي علمت من مصدر مسؤول في الزمالك أن نادي الزمالك توصل إلى اتفاق نهائي مع الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو» لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
فيليب-كوتينيو (1)

رسميًا.. بايرن ميونخ يضم كوتينيو على سبيل الإعارة

أعلن فريق بايرن ميونيخ الألماني اتفاقه مع فريق برشلونة الإسباني لضم البرازيلي فيليب كوتينيو، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع أحقية شرائه. وقال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن: «أستطيع التأكيد أنني رفقة كارل هاينز رومينيجيه، رئيس النادي، كنا في برشلونة، وتوصلنا لاتفاق مع النادي واللاعب ووكيله». في الوقت ذاته قال رومينيجيه: «كوتينيو سيصل إلى ألمانيا الأحد أو الإثنين المقبل لإتمام الصفقة». وأشارت تقارير صحفية إلى أن بايرن سيتحمل تكلفة الإعارة وراتب اللاعب البرازيلي.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org