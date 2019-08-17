طارق يحيى: شيكابالا مفاجأة.. وأنا تحت أمر الزمالك

تحرير:محمد جمال ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ ص

طارق يحيي

علق طارق يحيي المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك على الفوز بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الدور التمهيدي ، من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأشار يحيى إلى أن الفرحة بالانتصار يجب أن تكون على قدر المباراة وأن أعيننا يجب أن تكون صوب النهائى. وقال طارق يحيي، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض عبر فضائية «المحور»: «اشتغلنا بدنيا على الصفقات الجديدة، حاولنا إخراج أحسن مستوى منهم، وأعتقد أنهم لم يقدموا سوى 60 % فقط من مستواهم هذا الموسم».

وأكمل يحيى: «تابعنا الفريق المنافس بشكل جيد، ورغم أن المدير الفنى أجرى بعض التعديلات أملأً في مفاجأتنا فى التشكيلة إلا أننا كنا جاهزين، ولا يجب أن نفرح بشكل مبالغ فيه وأن تكون أعنيناِ على اللقب». وأضاف: «الصفقات الجديدة ظهرت بشكل جيد، وكانت مفاجأة للجماهير البدء بشيكابالا، لكننا خططنا