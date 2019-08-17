عواد: أتمنى عودة جنش..وسأرد على من هاجموني في الملعب
تحرير:محمد جمال
١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ ص
عواد
علق محمد عواد، حارس مرمى فريق الزمالك، على فوز الفريق الأبيض بسباعية نظيفة على بطل الصومال، في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الدور التمهيدي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأعرب عواد عن سعادته بالمشاركة بقميص نادى الزمالك ومتمنيًا لزميله «جنش» العودة إلى الملاعب في أقرب وقت.
وقال عواد في تصريحات عبر برنامج «الزمالك اليوم» المذاع عبر قناة «المحور»: «شعور جميل إنك تمثل فريق الزمالك، وبداية جيدة لنا فى البطولة الإفريقية».
وأضاف عواد: «أتمنى أكون على قد المسؤولية، وأن أتوج مع الزمالك بالبطولة الإفريقية، أتمنى الشفاء العاجل لجنش، المنافسة بالتأكيد ستكون شرسة بينى وبينه بعد عودته، لكن فى النهاية سندعم المشارك أيا كان اسمه».
ورفض عواد الرد على تصريحات من هاجموه خلال الفترة الأخيرة من المنتمين لنادى الإسماعيلى،
وأضاف عواد: «أتمنى أكون على قد المسؤولية، وأن أتوج مع الزمالك بالبطولة الإفريقية، أتمنى الشفاء العاجل لجنش، المنافسة بالتأكيد ستكون شرسة بينى وبينه بعد عودته، لكن فى النهاية سندعم المشارك أيا كان اسمه».
ورفض عواد الرد على تصريحات من هاجموه خلال الفترة الأخيرة من المنتمين لنادى الإسماعيلى، وقال: «لن أرد الآن، سأرد فى وقت لاحق عندما تسمح لى إدارة الزمالك، يجب أن يعلم جماهير الإسماعيلى الحقيقة وسأحكي عن كواليس انتقالي ولكن ليس الآن، وهدفي في الوقت الحالي الرد في الملعب فقط».
واختتم تصريحاته مشيدًا بحارس المرمى محمد صبحى، ومشيرا إلى أنه سيكون أحد المفاجآت القادمة في الكرة المصرية، بالإضافة إلى محمد أبو جبل زميله الوافد إلى الزمالك من سموحة.