عواد: أتمنى عودة جنش..وسأرد على من هاجموني في الملعب

تحرير:محمد جمال ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ ص

عواد

علق محمد عواد، حارس مرمى فريق الزمالك، على فوز الفريق الأبيض بسباعية نظيفة على بطل الصومال، في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الدور التمهيدي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وأعرب عواد عن سعادته بالمشاركة بقميص نادى الزمالك ومتمنيًا لزميله «جنش» العودة إلى الملاعب في أقرب وقت. وقال عواد في تصريحات عبر برنامج «الزمالك اليوم» المذاع عبر قناة «المحور»: «شعور جميل إنك تمثل فريق الزمالك، وبداية جيدة لنا فى البطولة الإفريقية».

وأضاف عواد: «أتمنى أكون على قد المسؤولية، وأن أتوج مع الزمالك بالبطولة الإفريقية، أتمنى الشفاء العاجل لجنش، المنافسة بالتأكيد ستكون شرسة بينى وبينه بعد عودته، لكن فى النهاية سندعم المشارك أيا كان اسمه». ورفض عواد الرد على تصريحات من هاجموه خلال الفترة الأخيرة من المنتمين لنادى الإسماعيلى،