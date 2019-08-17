سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

المبعوث الإفريقي للسودان يوضح سر نجاح المفاوضات

تحرير:وكالات ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ ص
محمد الحسن ولد لبات
محمد الحسن ولد لبات
قال المبعوث الإفريقي للسودان، محمد الحسن ولد لبات، إنه لم يكن مقتنعا بنجاة السودان من مصائر دول مثل سوريا وجنوب السودان والصومال إلا بإحراز اتفاق تتشابك به الأيادي والإرادات والنوايا الحسنة، وهو ما حصل فيه النهاية على حد تعبيره. وأكد ولد لبات، خلال لقائه مع «سكاي نيوز عربية» أنه اتبع استراتيجية بسيطة جدا تتخلص بعبارة «فكرة، فترة»، موضحا: «كلما كانت هناك فترة معينة اقترحت وضعت على الطاولة فكرة واحدة يتمحور حولها كل الجهد، وعندما نتجاوزها نطرح فكرة جديدة.. فكرة فترة.. وفترة فكرة».
وأشار ولد لبات إلى أن المفاوضات التى جرت بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير كانت شاقة وصعبة، مشيرا إلى أن ما حدث هو انتصار كبير لجهود الاتحاد الإفريقي، وأن ما جرى هو خطورة جبارة للسودانيين نحو الخلاص، مؤكدا على ثقته في أنه لا سبيل لنجاة السودان من أى حل انفرادي».وطالب المبعوث الإفريقي
اقرأ المزيد
القبة-الحديدية

جيش الاحتلال: القبة الحديدية تعترض صاروخا من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، إن القبة الحديدية اعترضت صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف دون الحديث عن أضرار مادية وبشرية. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن "صاروخاً واحداً أطلق من القطاع مساء الجمعة، واعترضته القبة الحديدية". وأضاف في تصريحات صحفية: "في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار في سديروت، وچا?يم، وإيرز، ونيريم، اعترضت القبة الحديدية الصاروخ الذي أطلق من غزة".
رشيدة-طليب (3)

رشيدة طليب تلغي زيارتها إلى إسرائيل: أرفض إسكاتي

أعلنت النائب في الكونجرس الأمريكي، رشيدة طليب، أنها قررت إلغاء زيارتها إلى إسرائيل، لأن إجراءها سيخالف كل ما تؤمن به وما وعدت الفلسطينيين به، بحسب "سي إن إن". وقالت طليب في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "عندما فزت، أعطيت الشعب الفلسطيني الأمل أن هناك من سيقول الحقيقة أخيرا حول الأوضاع غير الإنسانية". وتابعت النائب في الكونجرس تغريدتها قائلة: "لا أستطيع السماح لدولة إسرائيل بأن تأخذ هذا النور عبر إهانتي واستغلال حبي لجدتي من أجل إخضاعي لسياساتها الجائرة والعنصرية".
حادث-دهس-فى-اسرائيل

عملية دهس في بيت لحم وجيش الاحتلال يقتل المنفذ

أفادت "سكاي نيوز عريبة"، في خبر عاجل، اليوم الجمعة، بوقوع عملية دهس بالقرب من مستوطنة العازار جنوب بيت لحم، مشيرة إلى أن قوة من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على السائق ما أسفر عن مقتله. فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، إصابة إسرائيليين في حالة خطيرة، جراء عملية الدهس. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أول أيام عيد الأضحى، باحات المسجد الأقصى لتفريق آلاف المصلين المحتشدين لتأدية الصلاة، في محاولة لتفريقهم لتمكين المستوطنين من اقتحام باحات الأقصى في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، ما أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق.
رشيدة-طليب

إسرائيل تسمح لرشيدة طليب بزيارة عائلتها في الضفة

أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، أن تل أبيب ستسمح لنائبة الكونجرس الأمريكي، رشيدة طليب، بزيارة عائلتها في الضفة الغربية، بحسب "فرانس برس". وقررت إسرائيل أمس الخميس أنها ستمنع زيارة مقررة لطليب ونائبة ديموقراطية ثانية هي إلهان عمر لتأييدهما مقاطعة إسرائيل، بعد تلقي طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الصدد. وأرسلت طليب ليل الخميس الجمعة طلبا خطيا إلى السلطات الإسرائيلية للسماح لها بزيارة عائلتها وتحديدا جدتها المقيمة في قرية بت عور الفوقا قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
اقرأ المزيد من الأخبار
عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (6)

«العسكري السوداني» يفرج عن 3 من رموز نظام البشير

أفادت قناة «الحرة» بأن وسائل إعلام سودانية، ذكرت أن المجلس العسكري الانتقالي أطلق سراح ثلاثة من رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير، الذين كانوا معتقلين على خلفية المحاولة الانقلابية التي أعلن عنها المجلس مؤخرا. وبحسب «الحرة»، نقلت صحيفة «باكر نيوز» عما وصفتها بمصادر مطلعة قولها إن الثلاثة هم النائب الأول الأسبق، للرئيس المعزول عمر البشير، الفريق أول بكري حسن صالح، والأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، بجانب الرئيس التنفيذي لمجموعة سوداتل للاتصالات، طارق حمزة زين العابدين.
المجلس العسكري السوداني

السودان ينهي التواجد القطري بالقصر الرئاسي

أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الأربعاء، قرارًا بحل عددٍ من المؤسسات، بينها مكتب سلام دارفور بالقصر الرئاسي وإعفاء رئيسه مجدي خلف الله، ضمن حملة اجتثاث تنظيم الإخوان وأذرع قطر بالبلاد. وقال أحد السياسيين من دارفور، إن "مكتب سلام دارفور مولته قطر بملايين الدولارات لتفكيك الحركات المسلحة وإجهاض ثورة الإقليم من أجل استمرار حكم الحركة الإسلامية السياسية". وأضاف السياسي: "نرحب بقرار حل مكتب سلام دارفور الذي عمل على تشظي الحركات المسلحة عن طريق شراء ذمم بعض الضعفاء بأموال قطر".
صحف-سعودية (1)

صحف سعودية: إيران تختطف سفينة أجنبية وتفقد مقاتلة

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض التطورات في السودان، واستمرار انتهاكات إيران وفقدان الأخيرة لمقاتلة بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. في افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقع مع قادة الحراك الشعبي بالأحرف الأولى أمس، الإعلان الدستوري. ومن المنتظر أن يوقع الطرفان بشكل نهائي على الاتفاق يوم 17 من الشهر الحالي، في مراسم بالعاصمة الخرطوم يحضرها زعماء أجانب وممثلون لهيئات دولية.
مظاهرات السودان

أبرز نقاط الوثيقة الدستورية المتوافق عليها بالسودان

نشرت وكالة رويترز، أبرز البنود في الوثيقة الدستورية، التى تم التوافق عليها بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، مشيرة إلى أن قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية، وأن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء. أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من فجر اليوم السبت المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة اتفقا على وثيقة دستورية تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org