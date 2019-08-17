المبعوث الإفريقي للسودان يوضح سر نجاح المفاوضات

تحرير:وكالات ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ ص

محمد الحسن ولد لبات

قال المبعوث الإفريقي للسودان، محمد الحسن ولد لبات، إنه لم يكن مقتنعا بنجاة السودان من مصائر دول مثل سوريا وجنوب السودان والصومال إلا بإحراز اتفاق تتشابك به الأيادي والإرادات والنوايا الحسنة، وهو ما حصل فيه النهاية على حد تعبيره. وأكد ولد لبات، خلال لقائه مع «سكاي نيوز عربية» أنه اتبع استراتيجية بسيطة جدا تتخلص بعبارة «فكرة، فترة»، موضحا: «كلما كانت هناك فترة معينة اقترحت وضعت على الطاولة فكرة واحدة يتمحور حولها كل الجهد، وعندما نتجاوزها نطرح فكرة جديدة.. فكرة فترة.. وفترة فكرة».

وأشار ولد لبات إلى أن المفاوضات التى جرت بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير كانت شاقة وصعبة، مشيرا إلى أن ما حدث هو انتصار كبير لجهود الاتحاد الإفريقي، وأن ما جرى هو خطورة جبارة للسودانيين نحو الخلاص، مؤكدا على ثقته في أنه لا سبيل لنجاة السودان من أى حل انفرادي».وطالب المبعوث الإفريقي