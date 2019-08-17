أمريكا تصدر أمر ضبط واحتجاز لناقلة النفط «جريس 1»

تحرير:وكالات ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٠ ص

ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، مذكرة لضبط واحتجاز ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1»، التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط. وبدأت الناقلة الإيرانية بالتحرك عقب إفراج سلطات جبل طارق عنها، الجمعة، بعد احتجاز دام لأكثر من شهر. وذكرت تقارير صحفية أن شهود عيان تابعوا الناقلة الإيرانية وهي تتحرك وتصاعد الدخان من مدخنتها بعد يوم من قرار الإفراج عنها. كان رئيس وزراء حكومة جبل طارق فابيان ريكاردو قد قال في وقت سابق إن «السفينة الإيرانية بإمكانها المغادرة عندما تكون مستعدة بداية من اليوم الجمعة».

وتسبب اعتراض ناقلة النفط التي يشتبه بأنها تنقل نفطا إلى سوريا منتهكة بذلك حظرا فرضه الاتحاد الأوروبي، في أزمة بين لندن وطهران.وتنفي إيران الأخيرة مؤكدة أن ناقلة النفط كانت في المياه الدولية، وهي تتهم بريطانيا بـ«القرصنة» وتطالبها منذ البداية بالإفراج عن السفينة.وعلقت سلطات جبل طارق، الثلاثاء الماضي،