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أمريكا تصدر أمر ضبط واحتجاز لناقلة النفط «جريس 1»

تحرير:وكالات ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٠ ص
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، مذكرة لضبط واحتجاز ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1»، التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط. وبدأت الناقلة الإيرانية بالتحرك عقب إفراج سلطات جبل طارق عنها، الجمعة، بعد احتجاز دام لأكثر من شهر. وذكرت تقارير صحفية أن شهود عيان تابعوا الناقلة الإيرانية وهي تتحرك وتصاعد الدخان من مدخنتها بعد يوم من قرار الإفراج عنها. كان رئيس وزراء حكومة جبل طارق فابيان ريكاردو قد قال في وقت سابق إن «السفينة الإيرانية بإمكانها المغادرة عندما تكون مستعدة بداية من اليوم الجمعة».
وتسبب اعتراض ناقلة النفط التي يشتبه بأنها تنقل نفطا إلى سوريا منتهكة بذلك حظرا فرضه الاتحاد الأوروبي، في أزمة بين لندن وطهران.وتنفي إيران الأخيرة مؤكدة أن ناقلة النفط كانت في المياه الدولية، وهي تتهم بريطانيا بـ«القرصنة» وتطالبها منذ البداية بالإفراج عن السفينة.وعلقت سلطات جبل طارق، الثلاثاء الماضي،
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محكمة أمريكية تدين سائق أوبر مصري بتهمة اغتصاب راكبة

قضت محكمة أمريكية بإدانة سائق "أوبر" في اتهامه باغتصاب سيدة كانت في حالة سكر عقب نقلها من كازينو "فالي فورج" في ولاية بنسلفينيا. وذكرت شبكة "سي بي اس فيلي" الأمريكية، أن هيئة المحكمة استمعت للمتهم أحمد الجعفري - مصري الجنسية- لمدة 3 ساعات قبل أن تدينه بتهمة اغتصاب سيدة فاقدة للوعي. ونقلت الصحيفة عن المحامي "توم هوجان"، إن الجعفري صاحب الـ27 عاما سيصدر حكم عليه في وقت لاحق كما قد يتم ترحيله إلى مصر.
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

بعد احتجاز شهر.. الناقلة الإيرانية تغادر جبل طارق

بدأت ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" بالتحرك عقب إفراج سلطات جبل طارق عنها الجمعة بعد احتجاز دام لأكثر من شهر. وذكرت تقارير صحفية أن شهود عيان تابعوا الناقلة الإيرانية وهي تتحرك الجمعة وتصاعد الدخان من مدخنتها بعد يوم من قرار الإفراج عنها. كان رئيس وزراء حكومة جبل طارق فابيان ريكاردو قال في وقت سابق الجمعة إن "السفينة الإيرانية (جريس 1) بإمكانها المغادرة عندما تكون مستعدة بداية من اليوم الجمعة".
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

الولايات المتحدة الخاسرة الوحيدة في أزمة «جريس 1»

عندما زار الرئيس الإيراني حسن روحاني المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، وشدد على نهج بلاده في التعامل مع الأزمة السياسية المتعلقة بناقلة النفط الإيرانية التي كانت تحتجزها سلطات جبل طارق، كان من الواضح أنه يعرف جيدا نقاط ضعف نظرائه البريطانيين. الأوساط السياسية في بريطانيا رأت أن روحاني كان يدرك أنه يتحدث إلى طبقة سياسية صدئة لا تزال تشعر بالقلق تجاه ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروف عالميا باسم "البريكست"، ولذلك قرر أن يلعب على هذا الوتر الحساس في الأزمة.
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الدنمارك ترد على ترامب: جزيرة جرينلاند «مش للبيع»

قال وزير خارجية جرينلاند آني لون باجر، أكبر جزيرة في العالم، إن الجزيرة الدنماركية، ليست معروضة للبيع، معلقا على تقارير إعلامية قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش سرا مع مستشاريه فكرة شراء جرينلاند، بحسب "رويترز". وأضاف الوزير: "نحن منفتحون على التجارة لكننا لسنا للبيع". فيما اعتبر رئيس الوزراء الدنماركي السابق لارس لوكه راسموسن، الخبر مجرد "كذبة أبريل" وجاءت في غير موعدها تماما". وناقش ترامب مع مساعديه ومستشاريه فكرة شراء الولايات المتحدة جزيرة جرينلاند، الأكبر في العالم، كوسيلة لتوسيع رقعة الأراضي الأمريكية، بحسب "رويترز".
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ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

بعد احتجاز شهر.. الناقلة الإيرانية تغادر جبل طارق

بدأت ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" بالتحرك عقب إفراج سلطات جبل طارق عنها الجمعة بعد احتجاز دام لأكثر من شهر. وذكرت تقارير صحفية أن شهود عيان تابعوا الناقلة الإيرانية وهي تتحرك الجمعة وتصاعد الدخان من مدخنتها بعد يوم من قرار الإفراج عنها. كان رئيس وزراء حكومة جبل طارق فابيان ريكاردو قال في وقت سابق الجمعة إن "السفينة الإيرانية (جريس 1) بإمكانها المغادرة عندما تكون مستعدة بداية من اليوم الجمعة".
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

واشنطن تهدد بحظر دخول طاقم «جريس 1» لأراضيها

أفادت قناة «العربية» بأن الولايات المتحدة الأمريكية، هددت، اليوم الجمعة، بحظر دخول أفراد طاقم ناقلة النفط الإيرانية «جريس 1» إلى أراضيها. جاء ذلك بعدما أعلنت الخميس، سلطات جبل طارق الإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة، على الرغم من طلب أمريكي سابق بمصادرتها، فيما لم تتضح وجهة الناقلة، بعدما قدمت طهران تعهدًا لسلطات الإقليم البريطاني بعدم توجهها إلى أحد الموانئ السورية. وفي وقت لاحق، تم الإعلان عن قرار المحكمة العليا في جبل طارق بإطلاق الناقلة.
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

حكومة جبل طارق تفرج عن قبطان الناقلة الإيرانية

ذكرت صحيفة "جبل طارق كرونيكل"، إن الولايات المتحدة قدمت طلبا لاحتجاز الناقلة الإيرانية جريس 1 فى جبل طارق التي سيطرت عليها البحرية الملكية البريطانية في البحر المتوسط الشهر الماضي. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن الصحيفة، إن وزارة العدل الأمريكية تقدمت بطلب لاحتجاز الناقلة الإيرانية العملاقة جريس 1 في جبل طارق قبل ساعات من استعداد حكومة جبل طارق للإفراج عنها. وأشارت الصحيفة، إلى أن الطلب يعني أنه لن يتم اتخاذ قرار بشأن مصير "جريس 1" إلا في وقت لاحق اليوم الخميس.
ناقلة نفط

سلطات جبل طارق تعلق على الإفراج عن سفينة إيرانية

علقت سلطات جبل طارق، اليوم الثلاثاء، على تصريحات الجانب الإيراني بشأن الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة "جريس 1". وقال المتحدث باسم حكومة جبل طارق: "نسعى إلى تخفيض التصعيد مع إيران إثر التوتر الناجم عن الاحتجاز القانوني للناقلة جريس 1". وأضاف متحدث الحكومة، أن أمر الاحتجاز الحالي للناقلة ينتهي أجله مساء السبت، دون أن يشير إلى التمديد من عدمه. كانت منظمة المواني والملاحة البحرية الإيرانية قد رجحت الإفراج في القريب العاجل عن الناقلة "جريس 1" من قبل بريطانيا، حسب وكالة فارس.
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