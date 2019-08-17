أمير مرتضى يفجر مفاجأة حول سبب اعتذار فيريرا

تحرير:أحمد سعيد ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٨ ص

فيريرا

تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بالزمالك، عن كواليس مفاوضاته مع البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للقلعة البيضاء، من أجل العودة لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل. وقال أمير، في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض عبر فضائية «المحور»، إنه عقد جلسة مع فيريرا بحضور أحمد مرتضى منصور. وأضاف: «أشكر مرتضى منصور على ترحيبه بفتح مفاوضات مجددة مع فيريرا وأشكر فيريرا على الجلوس معنا، وهو وافق على تدريب الزمالك لكن ليس في الوقت الحالي، بسبب أن الجهاز المساعد له بدأ في العمل بمفرده».

وواصل: «أول اسم مدرب اختاره النادي هو فيريرا، حاولنا نقنعه وعشان هو راجل محترم رد علينا بشكل مبهر، قالي أنا حصلت على الدوري والكأس لأن الأهلي كان ضعيف والدوري تم إيقافه بعد واقعة الدفاع الجوي شهرين ما ساهم في حصولي على وقت كافٍ للتألقلم مع اللاعبين». وتابع: «فيريرا قال كمان إن أحد