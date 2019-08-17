رياضة

أمير مرتضى يفجر مفاجأة حول سبب اعتذار فيريرا

تحرير:أحمد سعيد ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٨ ص
فيريرا
فيريرا
تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بالزمالك، عن كواليس مفاوضاته مع البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للقلعة البيضاء، من أجل العودة لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل. وقال أمير، في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض عبر فضائية «المحور»، إنه عقد جلسة مع فيريرا بحضور أحمد مرتضى منصور. وأضاف: «أشكر مرتضى منصور على ترحيبه بفتح مفاوضات مجددة مع فيريرا وأشكر فيريرا على الجلوس معنا، وهو وافق على تدريب الزمالك لكن ليس في الوقت الحالي، بسبب أن الجهاز المساعد له بدأ في العمل بمفرده».
وواصل: «أول اسم مدرب اختاره النادي هو فيريرا، حاولنا نقنعه وعشان هو راجل محترم رد علينا بشكل مبهر، قالي أنا حصلت على الدوري والكأس لأن الأهلي كان ضعيف والدوري تم إيقافه بعد واقعة الدفاع الجوي شهرين ما ساهم في حصولي على وقت كافٍ للتألقلم مع اللاعبين». وتابع: «فيريرا قال كمان إن أحد
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ألكسندر ستانوفيتش

رئيس الزمالك يكشف مصير ألكسندر ستانوفيتش: مجرد كمين

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، مصير الصربى ألكسندر ستانوفيتش، الذى أعلن عن تنصيبه مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادى. وقال مرتضى إن إعلان تنصيب ألكسندر ستانوفيتش كان مجرد كمين. وأضاف رئيس الزمالك أنه من المستحيل التعاقد مع مدير فنى قام بالتدريب فى إسرائيل، مؤكدا أن الزمالك نادى الوطنية والكرامة. وأكد رئيس القلعة البيضاء أنه قام بطرح اسم ألكسندر لكشف الشخصيات المأجورة التى تهاجم الزمالك ليلا ونهارا، مضيفا أنه من المستحيل أن يفكر فى استقدام مدرب قام بالتدريب فى الكيان الصهيونى.
ميتشو

رسميًا.. ميتشو مديرًا فنيًا للزمالك

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، التعاقد رسميا مع الصربي ميتشو، المدير الفني السابق لفريق أورلاند بايرتس. وكشف مرتضى أن طارق يحيي سوف يتولى منصب المدرب العام، بينما سيتولى أيمن عبد العزيز منصب المنسق العام، وسيتولى أيمن حافظ قطاع الناشئين. ويأتى تصريح مرتضى تأكيدا لما نشرته «التحرير»، التي علمت من مصدر مسؤول في الزمالك أن نادي الزمالك توصل إلى اتفاق نهائي مع الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو» لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
طارق-يحيى‎

طارق يحيى: شيكابالا مفاجأة.. وأنا تحت أمر الزمالك

علق طارق يحيي المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك على الفوز بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الدور التمهيدي ، من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأشار يحيى إلى أن الفرحة بالانتصار يجب أن تكون على قدر المباراة وأن أعيننا يجب أن تكون صوب النهائى. وقال طارق يحيي، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض عبر فضائية «المحور»: «اشتغلنا بدنيا على الصفقات الجديدة، حاولنا إخراج أحسن مستوى منهم، وأعتقد أنهم لم يقدموا سوى 60 % فقط من مستواهم هذا الموسم».
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أمير-مرتضى-أحمد-جلال-علاء-مقلد

بعد فوز الأهلي باللقب.. الزمالك يتحدث عن فشل الدوري

قال أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، إن الموسم المنصرم من الدوري المصري الممتاز (2018-2019) افتقد معايير العدل والنزاهة وتكافؤ الفرص، وأوضح أمير في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «الزمالك اليوم»، المذاع على قناة «المحور»، فجر اليوم الخميس: «لا توجد مسابقة في العالم تستمر سنة، ولن نجد ناديا تتأجل له 13 مباراة في الدور الأول، لذا قلت إن نادي بيراميدز ينافس القلعة البيضاء لأننا لعبنا 13 أو 14 مباراة، بينما لعب النادي الأهلي 3 مباريات فقط».
أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى: حزين لتحميلي مسؤولية هزائم الزمالك

أعرب أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، عن حزنه بسبب الانتقادات الموجهة إليه وإلى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وتحميلهما مسؤولية جميع الهزائم التي يتلقاها الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وقال أمير في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «الزمالك اليوم»، المذاع على قناة «المحور»، إنه لا يرغب في الاستمرار طويلا في منصبه، كما أنه لا يرغب في نسب الفضل إليه، وإنما يهتم بإعداد كوادر تكون قادرة على قيادة الفريق في الفترات المقبلة للموسم الجديد.
كهربا

الزمالك يتخذ قرارا جديدا في أزمته مع كهربا

كشف وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة أن نادي الزمالك أنهى إجراءات قيد محمود عبدالمنعم كهربا في قائمته، حيث أكد في تصريحات خاصة لموقع التحرير أن الإجراء يعد طبيعيا حتى يحفظ الزمالك حقه في كهربا. وأضاف العطار خلال تصريحاته لـ"التحرير" أن اتحاد الكرة رفض قيد الصفقات الجديدة للمصري لعدم سداد مديونياته لدى الجبلاية. وهرب محمود عبدالمنعم كهربا من نادي الزمالك إلى البرتغال، حيث وقع على عقود انضمام لنادي أفيس البرتغالي لمدة موسمين بالرغم من أن عقده مستمر مع القلعة البيضاء لمدة 4 مواسم أخرى.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

جلسة بين رئيس الزمالك وثلاثي الفريق لتجديد عقودهم

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تعديل عقود الثلاثي طارق حامد وعبدالله جمعة ومحمود علاء لاعبي الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، بعد الاستقرار على رفض العروض التي وصلت إليهم في الفترة الأخيرة، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة جلسات بين رئيس محلس إدارة نادي الزمالك والثلاثي من أجل تعديل عقودهم وزيادة قيمتها بأفضل صورة مالية خلال الفترة الحالية بعد الأداء الذي قدموه مع الفريق هذا الموسم. وعقد الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر النادى لتقديم الصفقات الجديدة التى تم إبرامها للموسم المقبل.
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