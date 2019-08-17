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شذى تكشف تفاصيل مرض هيثم شاكر: محروم من الأكل

تحرير:محمد عودة ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ ص
شذى وهيثم شاكر
شذى وهيثم شاكر
كشفت المطربة شذى عن تفاصيل صادمة عن إصابة الفنان هيثم شاكر بمرض خطير، على رأسها منعه من تناول الطعام حتى الآن. ونشرت شذى صورة تجمعها بهيثم شاكر، عبر حسابها على «إنستجرام»، وكتبت تقول: «من امبارح بيجيلي تليفونات، اللي زعلانين مني علشان أنا من أصحاب هيثم القريبين وكنت عارفة ومقولتش على مرضه، واللي أصلا بيشكك فى إن هيثم كان تعبان». وأضافت: «عموما علشان مش هينفع أرد على كل المكالمات، هيثم كان فعلا مريض بمرض خطير، ربنا يبعد كل شر عن أي حد يا رب، والحمد لله هو تعافى، بس هو لسه فيه حاجات كتير محروم منها، وأهمها حاجه أساسيه لأي كائن حي، وهي نعمه الأكل»
وأكدت: «هيثم لحد دلوقتي وهيفضل كده ميقدرش ياكل بشكل طبيعي وده سبب اختفائه كل الفتره دي وسبب إن هو فقد كتير جدا من وزنه».وأضافت: «عموما محدش بيسيب نجاحه بمزاجه ويختفي ومش معنى إن أي حد بينزل صور ولا بيبين إنه مبسوط إن دي بتكون الحقيقه، كل واحد عنده حتة مستخبية محدش عارف عنها حاجة».وتابعت: «أنا كتبت كده
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هيثم شاكر يفجر مفاجأة ويكشف السبب الحقيقي لابتعاده

توجه المطرب هيثم شاكر بالشكر إلى جمهوره، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد ردود الأفعال التي تلقاها على ألبومه الجديد، والذي حمل اسم "معرفة قديمة". وكتب شاكر، اليوم الخميس: "الحمد لله على ردود أفعال الجمهور عليه (الألبوم) مفرحاني ومخلياني مبسوط جداً بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم، شكراً لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرا كل تعليقاتكم وآرائكم.. شكراً لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم".
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«معرفة قديمة» لهيثم شاكر الأكثر تداولا على «تويتر»

ربما لم يكن يتوقع الفنان هيثم شاكر، كل هذا الترحيب من قبل الجمهور، بعودته إلى الساحة الغنائية مرة أخرى بعد غياب 5 سنوات منذ أخر ألبوم له، إذ تفاجأ الكثيرين صباح اليوم الخميس، بأن ألبومه الجديد «معرفة قديمة» الذى تم طرحه قبل ساعات، هو الأكثر تداولا على موقع «تويتر»، وسط إشادات واسعة من قبل الجمهور بالأغاني التي يتضمنها الألبوم والرسالة التي يحملها، ويضم الألبوم 13 أغنية وهم: «ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحوا، إحنا افترقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح ومعرفة قديمة».
هيثم-شاكر

هيثم شاكر يطلق أحدث ألبوماته «معرفة قديمة» (فيديو)

أطلق النجم هيثم شاكر أحدث ألبوماته الفنية "معرفة قديمة"، اليوم الأربعاء، على منصات مختلفة، إضافة إلى موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، وذلك بعد فترة تحضير استمرت خمس سنوات متواصلة. وكان شاكر مهَّد لإطلاق الألبوم بـ2 برومو لأغنيتي ياما ياما وماتوصنيش، كما طرح مؤخرًا كليب أغنية "ماتوصنيش" الذي صور في اليونان، ومن المقرر أن يقدم 3 كليبات مختلفة أخرى قريبا. ويضم الألبوم 14 أغنية وهي: ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحوا، إحنا افترقنا، مفايش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة، تيجي منك".
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هيثم شاكر يعلن موعد طرح «معرفة قديمة»

أعلن الفنان هيثم شاكر عن موعد طرح ألبومه "معرفة قديمة"، وكتب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "انتظروا ألبوم معرفة قديمة يوم الأربعاء 7 أغسطس بالأسواق"، ويضم 12 أغنية، منها "ماتوصونيش"، "لحقتِني"، "يا حبيبة"، "إحنا افترقنا"، "مش مهم أنا"، "بحبك لنفسي"، "بابي مفتوح"، "جاب الكلام بعضه"، ويتعاون خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين. وانضم الشاعر أمير طعيمة والملحن رامي جمال والموزع توما لألبوم هيثم شاكر بأغنية "تيجي منك" التي انتهى هيثم من تسجيلها وضمها للألبوم قبل أيام قليلة من طرحه بالأسواق.
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