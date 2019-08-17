شذى تكشف تفاصيل مرض هيثم شاكر: محروم من الأكل

تحرير:محمد عودة ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ ص

شذى وهيثم شاكر

كشفت المطربة شذى عن تفاصيل صادمة عن إصابة الفنان هيثم شاكر بمرض خطير، على رأسها منعه من تناول الطعام حتى الآن. ونشرت شذى صورة تجمعها بهيثم شاكر، عبر حسابها على «إنستجرام»، وكتبت تقول: «من امبارح بيجيلي تليفونات، اللي زعلانين مني علشان أنا من أصحاب هيثم القريبين وكنت عارفة ومقولتش على مرضه، واللي أصلا بيشكك فى إن هيثم كان تعبان». وأضافت: «عموما علشان مش هينفع أرد على كل المكالمات، هيثم كان فعلا مريض بمرض خطير، ربنا يبعد كل شر عن أي حد يا رب، والحمد لله هو تعافى، بس هو لسه فيه حاجات كتير محروم منها، وأهمها حاجه أساسيه لأي كائن حي، وهي نعمه الأكل»

وأكدت: «هيثم لحد دلوقتي وهيفضل كده ميقدرش ياكل بشكل طبيعي وده سبب اختفائه كل الفتره دي وسبب إن هو فقد كتير جدا من وزنه».وأضافت: «عموما محدش بيسيب نجاحه بمزاجه ويختفي ومش معنى إن أي حد بينزل صور ولا بيبين إنه مبسوط إن دي بتكون الحقيقه، كل واحد عنده حتة مستخبية محدش عارف عنها حاجة».وتابعت: «أنا كتبت كده