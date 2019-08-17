رياضة

أمير مرتضى: صفقات الزمالك سوبر وطريقة تفكيرنا مختلفة

تحرير:التحرير ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ ص
أمير مرتضى
أمير مرتضى
هنأ أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، لاعبي الفريق بعد الفوز الكبير الذي تحقق على بطل الصومال بسباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الجمعة، ضمن مباريات ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري ابطال إفريقيا. وشدد أمير على أن البدايات الجيدة من عوامل النجاح في بداية الموسم، موضحًا أن البدايات تصنع الفارق، ويكون لها دفعة معنوية للاعبين، موضحًا أن النادي دخل الموسم الجديد بعدما بنى على ما تحقق في الموسم الماضي، وقال: «لم نجرِ تعديلات كثيرة مثلما كان يحدث كل موسم، لأن الهدف كان الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق».
وتابع أمير، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الزمالك اليوم»: «عملنا انتدابات جيدة بغض النظر عن شعبية الصفقات وجماهيرية اللاعبين، 10 صفقات منهم 3 حراس مرمى، لأن المعاناة التي تعرضنا لها الموسم الماضي في هذا المركز دفعتنا لإعادة النظر فيه بشكل أفضل وتم التعاقد مع 3 حراس». وأضاف قائلا:
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ألكسندر ستانوفيتش

رئيس الزمالك يكشف مصير ألكسندر ستانوفيتش: مجرد كمين

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، مصير الصربى ألكسندر ستانوفيتش، الذى أعلن عن تنصيبه مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادى. وقال مرتضى إن إعلان تنصيب ألكسندر ستانوفيتش كان مجرد كمين. وأضاف رئيس الزمالك أنه من المستحيل التعاقد مع مدير فنى قام بالتدريب فى إسرائيل، مؤكدا أن الزمالك نادى الوطنية والكرامة. وأكد رئيس القلعة البيضاء أنه قام بطرح اسم ألكسندر لكشف الشخصيات المأجورة التى تهاجم الزمالك ليلا ونهارا، مضيفا أنه من المستحيل أن يفكر فى استقدام مدرب قام بالتدريب فى الكيان الصهيونى.
ميتشو

رسميًا.. ميتشو مديرًا فنيًا للزمالك

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، التعاقد رسميا مع الصربي ميتشو، المدير الفني السابق لفريق أورلاند بايرتس. وكشف مرتضى أن طارق يحيي سوف يتولى منصب المدرب العام، بينما سيتولى أيمن عبد العزيز منصب المنسق العام، وسيتولى أيمن حافظ قطاع الناشئين. ويأتى تصريح مرتضى تأكيدا لما نشرته «التحرير»، التي علمت من مصدر مسؤول في الزمالك أن نادي الزمالك توصل إلى اتفاق نهائي مع الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو» لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
طارق-يحيى‎

طارق يحيى: شيكابالا مفاجأة.. وأنا تحت أمر الزمالك

علق طارق يحيي المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك على الفوز بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الدور التمهيدي ، من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأشار يحيى إلى أن الفرحة بالانتصار يجب أن تكون على قدر المباراة وأن أعيننا يجب أن تكون صوب النهائى. وقال طارق يحيي، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض عبر فضائية «المحور»: «اشتغلنا بدنيا على الصفقات الجديدة، حاولنا إخراج أحسن مستوى منهم، وأعتقد أنهم لم يقدموا سوى 60 % فقط من مستواهم هذا الموسم».
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الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (7)

الزمالك يتسلح بالصفقات الجديدة أمام بطل الصومال

أعلن طارق يحيى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفريق لمواجهة فريق ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019، والتي تنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب الجيش المصري ببرج العرب بالإسكندرية، وهي المباراة التي تم تأجيلها من يوم 10 أغسطس الجاري إلى لتقام مساء اليوم على ان تقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل الموافق 23 من شهر أغسطس الجاري، ووفقاً لما هو متفق عليه ستقام في مصر أيضًا على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
جماهير الزمالك

هاشتاج جديد لجماهير الزمالك يشعل السوشيال ميديا

دشن بعض جماهير نادي الزمالك "هاشتاج" عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بعنوان «جمهور_الزمالك_إيد_واحدة»؛ وذلك للتعبير عن حبهم للنادي الأبيض، وبعد إطلاق الهاشتاج تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من الرواد من عشاق القلعة البيضاء، وجاء ذلك قبل ساعات من ضربة بداية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019- 2020)، بمواجهة ديكاداها بطل الصومال، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

الزمالك يستهل مشواره الإفريقي بمواجهة ديكاداها

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أولى مبارياته في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019- 2020)، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، عندما يواجه ديكاداها بطل الصومال، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا في نسختها رقم 56، ويعود الزمالك للمشاركة في البطولة بعد غياب 766 يوما، إذ كانت آخر مباراة له في البطولة الإفريقية أمام أهلي طرابلس الليبي، في الجولة السادسة من دور المجموعات، والتي أقيمت يوم 9 يوليو 2017.
مران-الزمالك-في-المغرب (4)

مران الزمالك.. قياسات بدنية للاعبين وتأهيل علاء

انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب النادي مساء اليوم استعدادًا لانطلاق مباريات الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وشهد المران مشاركة محمود عبدالعزيز ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما وخالد بوطيب ومحمد حسن وأيمن حفني ومحمود حمدي "الونش" وعبدالله جمعة ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" ومحمد عنتر ومحمد عبدالسلام وعمر السعيد وحازم إمام وكريم بامبو بالإضافة لثلاثي حراس المرمى محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي التدريبات بصورة طبيعية.
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