أمير مرتضى: صفقات الزمالك سوبر وطريقة تفكيرنا مختلفة

تحرير:التحرير ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ ص

أمير مرتضى

هنأ أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، لاعبي الفريق بعد الفوز الكبير الذي تحقق على بطل الصومال بسباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الجمعة، ضمن مباريات ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري ابطال إفريقيا. وشدد أمير على أن البدايات الجيدة من عوامل النجاح في بداية الموسم، موضحًا أن البدايات تصنع الفارق، ويكون لها دفعة معنوية للاعبين، موضحًا أن النادي دخل الموسم الجديد بعدما بنى على ما تحقق في الموسم الماضي، وقال: «لم نجرِ تعديلات كثيرة مثلما كان يحدث كل موسم، لأن الهدف كان الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق».

وتابع أمير، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الزمالك اليوم»: «عملنا انتدابات جيدة بغض النظر عن شعبية الصفقات وجماهيرية اللاعبين، 10 صفقات منهم 3 حراس مرمى، لأن المعاناة التي تعرضنا لها الموسم الماضي في هذا المركز دفعتنا لإعادة النظر فيه بشكل أفضل وتم التعاقد مع 3 حراس». وأضاف قائلا: