رسميًا.. ميتشو مديرًا فنيًا للزمالك
تحرير:مصطفى البنا
١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ ص
ميتشو
أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، التعاقد رسميا مع الصربي ميتشو، المدير الفني السابق لفريق أورلاند بايرتس.
وكشف مرتضى أن طارق يحيي سوف يتولى منصب المدرب العام، بينما سيتولى أيمن عبد العزيز منصب المنسق العام، وسيتولى أيمن حافظ قطاع الناشئين.
ويأتى تصريح مرتضى تأكيدا لما نشرته «التحرير»، التي علمت من مصدر مسؤول في الزمالك أن نادي الزمالك توصل إلى اتفاق نهائي مع الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو» لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
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جاء ذلك بعد سلسلة من المفاوضات معه وسيناريو خادع لضمان عدم إفساد المفاوضات معه مثلما حدث مع الأرجنتيني رامون دياز الذي غالى في طلباته المالية، ما تسبب في توقف المفاوضات بين الطرفين.
وكشف المصدر أن رئيس النادي لجأ إلى الإعلان عن تعاقده مع ألكسندر
اقرأ أيضا: الزمالك يتفق مع ميتشو.. ساعات ويصل القاهرة
جاء ذلك بعد سلسلة من المفاوضات معه وسيناريو خادع لضمان عدم إفساد المفاوضات معه مثلما حدث مع الأرجنتيني رامون دياز الذي غالى في طلباته المالية، ما تسبب في توقف المفاوضات بين الطرفين.
وكشف المصدر أن رئيس النادي لجأ إلى الإعلان عن تعاقده مع ألكسندر استانيوفيتش من أجل التمويه، لأن المفاوضات كانت قائمة مع «ميتشو»، لكنه استشعر بأن هناك إمكانية لتدخل البعض لإفساد الاتصالات وعدم توليه المهمة.
وأكد المصدر أن ميتشو توصل إلى اتفاق مع نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي على الرحيل مع سداد الشرط الجزائي في العقد، لكن حتى الآن لم يتحدد إذا ما كان الزمالك سيتحمل الشرط الجزائي في تعاقده مع أورلاندو، أم يتحمله المدرب كاملا، أم سيتم تحمله مناصفة بين النادي وميتشو.