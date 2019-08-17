رياضة

رسميًا.. ميتشو مديرًا فنيًا للزمالك

تحرير:مصطفى البنا ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ ص
ميتشو
ميتشو
أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، التعاقد رسميا مع الصربي ميتشو، المدير الفني السابق لفريق أورلاند بايرتس. وكشف مرتضى أن طارق يحيي سوف يتولى منصب المدرب العام، بينما سيتولى أيمن عبد العزيز منصب المنسق العام، وسيتولى أيمن حافظ قطاع الناشئين. ويأتى تصريح مرتضى تأكيدا لما نشرته «التحرير»، التي علمت من مصدر مسؤول في الزمالك أن نادي الزمالك توصل إلى اتفاق نهائي مع الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو» لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
اقرأ أيضا: الزمالك يتفق مع ميتشو.. ساعات ويصل القاهرة جاء ذلك بعد سلسلة من المفاوضات معه وسيناريو خادع لضمان عدم إفساد المفاوضات معه مثلما حدث مع الأرجنتيني رامون دياز الذي غالى في طلباته المالية، ما تسبب في توقف المفاوضات بين الطرفين. وكشف المصدر أن رئيس النادي لجأ إلى الإعلان عن تعاقده مع ألكسندر
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ألكسندر ستانوفيتش

رئيس الزمالك يكشف مصير ألكسندر ستانوفيتش: مجرد كمين

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، مصير الصربى ألكسندر ستانوفيتش، الذى أعلن عن تنصيبه مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادى. وقال مرتضى إن إعلان تنصيب ألكسندر ستانوفيتش كان مجرد كمين. وأضاف رئيس الزمالك أنه من المستحيل التعاقد مع مدير فنى قام بالتدريب فى إسرائيل، مؤكدا أن الزمالك نادى الوطنية والكرامة. وأكد رئيس القلعة البيضاء أنه قام بطرح اسم ألكسندر لكشف الشخصيات المأجورة التى تهاجم الزمالك ليلا ونهارا، مضيفا أنه من المستحيل أن يفكر فى استقدام مدرب قام بالتدريب فى الكيان الصهيونى.
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طارق يحيى: شيكابالا مفاجأة.. وأنا تحت أمر الزمالك

علق طارق يحيي المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك على الفوز بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الدور التمهيدي ، من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأشار يحيى إلى أن الفرحة بالانتصار يجب أن تكون على قدر المباراة وأن أعيننا يجب أن تكون صوب النهائى. وقال طارق يحيي، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض عبر فضائية «المحور»: «اشتغلنا بدنيا على الصفقات الجديدة، حاولنا إخراج أحسن مستوى منهم، وأعتقد أنهم لم يقدموا سوى 60 % فقط من مستواهم هذا الموسم».
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رسميًا.. بايرن ميونخ يضم كوتينيو على سبيل الإعارة

أعلن فريق بايرن ميونيخ الألماني اتفاقه مع فريق برشلونة الإسباني لضم البرازيلي فيليب كوتينيو، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع أحقية شرائه. وقال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن: «أستطيع التأكيد أنني رفقة كارل هاينز رومينيجيه، رئيس النادي، كنا في برشلونة، وتوصلنا لاتفاق مع النادي واللاعب ووكيله». في الوقت ذاته قال رومينيجيه: «كوتينيو سيصل إلى ألمانيا الأحد أو الإثنين المقبل لإتمام الصفقة». وأشارت تقارير صحفية إلى أن بايرن سيتحمل تكلفة الإعارة وراتب اللاعب البرازيلي.
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ألكسندر ستانوفيتش

رئيس الزمالك يكشف مصير ألكسندر ستانوفيتش: مجرد كمين

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، مصير الصربى ألكسندر ستانوفيتش، الذى أعلن عن تنصيبه مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادى. وقال مرتضى إن إعلان تنصيب ألكسندر ستانوفيتش كان مجرد كمين. وأضاف رئيس الزمالك أنه من المستحيل التعاقد مع مدير فنى قام بالتدريب فى إسرائيل، مؤكدا أن الزمالك نادى الوطنية والكرامة. وأكد رئيس القلعة البيضاء أنه قام بطرح اسم ألكسندر لكشف الشخصيات المأجورة التى تهاجم الزمالك ليلا ونهارا، مضيفا أنه من المستحيل أن يفكر فى استقدام مدرب قام بالتدريب فى الكيان الصهيونى.
طارق-يحيى‎

طارق يحيى: شيكابالا مفاجأة.. وأنا تحت أمر الزمالك

علق طارق يحيي المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك على الفوز بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الدور التمهيدي ، من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأشار يحيى إلى أن الفرحة بالانتصار يجب أن تكون على قدر المباراة وأن أعيننا يجب أن تكون صوب النهائى. وقال طارق يحيي، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض عبر فضائية «المحور»: «اشتغلنا بدنيا على الصفقات الجديدة، حاولنا إخراج أحسن مستوى منهم، وأعتقد أنهم لم يقدموا سوى 60 % فقط من مستواهم هذا الموسم».
ميتشو

الزمالك يتفق مع ميتشو.. ساعات ويصل القاهرة

علمت التحرير أن نادي الزمالك توصل إلى اتفاق نهائي مع الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ"ميتشو" لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وهو ما جاء بعد سلسلة من المفاوضات معه وسيناريو خادع لضمان عدم إفساد المفاوضات معه مثلما حدث مع الأرجنتيني رامون دياز الذي غالى في طلباته المالية ما تسبب في توقف المفاوضات بين الطرفين. وكشف مصدر مسؤول في الزمالك أن رئيس النادي لجأ إلى الإعلان عن تعاقده مع الكسندر استانيوفيتش من أجل التمويه، لأن المفاوضات كانت قائمة مع "ميتشو" لكنه استشعر بأن هناك امكانية لتدخل البعض لإفساد الإتصالات وعدم توليه المهمة.
ألكسندر ستانوفيتش

مدرب الزمالك الجديد.. نقطة مضيئة وفشل متلاحق وعمل في إسرائيل

«حتى لا تؤلمك الحقيقة يوما، لا تضع لنفسك منزلة عالية في قلب أحدهم».. هذه المقولة الشهيرة للشاعر اللبناني الكبير جبران خليل جبران، يرفض الكثيرون التعامل بها، ويصرون على رفع سقف طموحاتهم، ودائما ما تأتي النتيجة عكسية، وبالفعل هذا ما حدث في الساعات الأخيرة داخل نادي الزمالك عن طريق مجلس إدارته برئاسة مرتضى منصور في ملف التعاقد مع المدير الفني الجديد. رئيس الزمالك فاجأ الجميع بإعلانه عن تعيين الصربي ألكسندر ستانوفتش مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا لخالد جلال الذي تمت إقالته بعد 3 مباريات فقط من توليه المهمة.
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