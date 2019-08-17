رسميًا.. ميتشو مديرًا فنيًا للزمالك

تحرير:مصطفى البنا ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ ص

ميتشو

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، التعاقد رسميا مع الصربي ميتشو، المدير الفني السابق لفريق أورلاند بايرتس. وكشف مرتضى أن طارق يحيي سوف يتولى منصب المدرب العام، بينما سيتولى أيمن عبد العزيز منصب المنسق العام، وسيتولى أيمن حافظ قطاع الناشئين. ويأتى تصريح مرتضى تأكيدا لما نشرته «التحرير»، التي علمت من مصدر مسؤول في الزمالك أن نادي الزمالك توصل إلى اتفاق نهائي مع الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو» لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

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