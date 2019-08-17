رئيس الزمالك يكشف مصير ألكسندر ستانوفيتش: مجرد كمين

تحرير:مصطفى البنا ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ ص

ألكسندر ستانوفيتش

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، مصير الصربى ألكسندر ستانوفيتش، الذى أعلن عن تنصيبه مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادى. وقال مرتضى إن إعلان تنصيب ألكسندر ستانوفيتش كان مجرد كمين. وأضاف رئيس الزمالك أنه من المستحيل التعاقد مع مدير فنى قام بالتدريب فى إسرائيل، مؤكدا أن الزمالك نادى الوطنية والكرامة. وأكد رئيس القلعة البيضاء أنه قام بطرح اسم ألكسندر لكشف الشخصيات المأجورة التى تهاجم الزمالك ليلا ونهارا، مضيفا أنه من المستحيل أن يفكر فى استقدام مدرب قام بالتدريب فى الكيان الصهيونى.

وأعلن رئيس الزمالك، التعاقد رسميا مع الصربي ميلوتين سريدويفيتش، الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني السابق لفريق أورلاند بايرتس. وكشف مرتضى أن طارق يحيي سوف يتولى منصب المدرب العام، بينما سيتولى أيمن عبد العزيز منصب المنسق العام، وسيتولى أيمن حافظ قطاع الناشئين. ويأتى تصريح مرتضى تأكيدا لما نشرته