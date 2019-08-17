في مثل هذا اليوم.. ولد اللاعب الفرنسي تييري هنري

تحرير:محمد عودة ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

تييري هنري

في مثل هذا اليوم 17 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1977: ولد لاعب كرة القدم الفرنسي تييري هنري. وفي عام 1945: إعلان استقلال إندونيسيا عن الاحتلال الياباني، ومع عودة الأطماع الاستعمارية الهولندية لم تمنح إندونيسيا الاستقلال الفعلي إلا سنة 1949. وفي عام 1960: استقلال الجابون عن فرنسا. وفي عام 1988: مقتل الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق والسفير الأمريكي في حادث تحطم طائرة.

وفي عام 1990: الرئيس الأمريكي جورج بوش يصدر أوامره للسفن الحربية الأمريكية بوضع العقوبات التجارية التي فرضتها الأمم المتحدة ضد العراق بعد غزوه للكويت موضع التنفيذ فورا مستخدمة القوه إذا لزم الأمر لمنع السلع من الدخول والخروج من العراق والكويت.وفي عام 1998: الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يعترف بأنه كان