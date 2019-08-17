رياضة

في مثل هذا اليوم.. ولد اللاعب الفرنسي تييري هنري

تحرير:محمد عودة ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
تييري هنري
تييري هنري
في مثل هذا اليوم 17 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1977: ولد لاعب كرة القدم الفرنسي تييري هنري. وفي عام 1945: إعلان استقلال إندونيسيا عن الاحتلال الياباني، ومع عودة الأطماع الاستعمارية الهولندية لم تمنح إندونيسيا الاستقلال الفعلي إلا سنة 1949. وفي عام 1960: استقلال الجابون عن فرنسا. وفي عام 1988: مقتل الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق والسفير الأمريكي في حادث تحطم طائرة.
وفي عام 1990: الرئيس الأمريكي جورج بوش يصدر أوامره للسفن الحربية الأمريكية بوضع العقوبات التجارية التي فرضتها الأمم المتحدة ضد العراق بعد غزوه للكويت موضع التنفيذ فورا مستخدمة القوه إذا لزم الأمر لمنع السلع من الدخول والخروج من العراق والكويت.وفي عام 1998: الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يعترف بأنه كان
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ألكسندر ستانوفيتش

رئيس الزمالك يكشف مصير ألكسندر ستانوفيتش: مجرد كمين

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، مصير الصربى ألكسندر ستانوفيتش، الذى أعلن عن تنصيبه مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادى. وقال مرتضى إن إعلان تنصيب ألكسندر ستانوفيتش كان مجرد كمين. وأضاف رئيس الزمالك أنه من المستحيل التعاقد مع مدير فنى قام بالتدريب فى إسرائيل، مؤكدا أن الزمالك نادى الوطنية والكرامة. وأكد رئيس القلعة البيضاء أنه قام بطرح اسم ألكسندر لكشف الشخصيات المأجورة التى تهاجم الزمالك ليلا ونهارا، مضيفا أنه من المستحيل أن يفكر فى استقدام مدرب قام بالتدريب فى الكيان الصهيونى.
ميتشو

رسميًا.. ميتشو مديرًا فنيًا للزمالك

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، التعاقد رسميا مع الصربي ميتشو، المدير الفني السابق لفريق أورلاند بايرتس. وكشف مرتضى أن طارق يحيي سوف يتولى منصب المدرب العام، بينما سيتولى أيمن عبد العزيز منصب المنسق العام، وسيتولى أيمن حافظ قطاع الناشئين. ويأتى تصريح مرتضى تأكيدا لما نشرته «التحرير»، التي علمت من مصدر مسؤول في الزمالك أن نادي الزمالك توصل إلى اتفاق نهائي مع الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو» لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
طارق-يحيى‎

طارق يحيى: شيكابالا مفاجأة.. وأنا تحت أمر الزمالك

علق طارق يحيي المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك على الفوز بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الدور التمهيدي ، من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأشار يحيى إلى أن الفرحة بالانتصار يجب أن تكون على قدر المباراة وأن أعيننا يجب أن تكون صوب النهائى. وقال طارق يحيي، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض عبر فضائية «المحور»: «اشتغلنا بدنيا على الصفقات الجديدة، حاولنا إخراج أحسن مستوى منهم، وأعتقد أنهم لم يقدموا سوى 60 % فقط من مستواهم هذا الموسم».
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حسام حسن وإبراهيم حسن

في مثل هذا اليوم.. ولد التوأم حسام وإبراهيم حسن

في مثل هذا اليوم 10 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1966: ولد اللاعبان حسام حسن وإبراهيم حسن. وفي عام 1990: انعقاد مؤتمر القمة العربي الثامن عشر والطارئ بالقاهرة لمناقشة الغزو العراقي للكويت. وفي عام 1920: الحكومة التركية تلغي سيادتها على فلسطين وتعترف بالانتداب البريطاني عليها. وفي عام 1557: هزم الفرنسيون أمام تحالف الأسبان والإنجليز في معركة سان سكونتان.
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